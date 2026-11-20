GNW-News: The Just One Project gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award in Las Vegas und weitet die erschwingliche Lebensmittelversorgung in Süd-Nevada aus
^Übergabe der Trophäe des F1(®) Allwyn Global Community Award 2026 an die
ausgezeichnete gemeinnützige Organisation The Just One Project beim FORMULA
1(®) HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 in Las Vegas
LAS VEGAS, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn AG, ein international
tätiges Unternehmen der Gaming- und Entertainmentbranche, gibt heute bekannt,
dass The Just One Project mit dem F1(®) Allwyn Global Community Award 2026
ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung fand im Rahmen des FORMULA 1 HEINEKEN
LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 statt. Die gemeinnützige Organisation engagiert sich
gegen Ernährungsunsicherheit und unterstützt Familien in Süd-Nevada. Allwyn
würdigt diesen Einsatz mit einer Spende in Höhe von 100.000 Euro. Mit dem Geld
wird?Groceries on the Go" ausgebaut: Der erste mobile Lebensmittelladen Süd-
Nevadas, der Lebensmittel zu günstigen Preisen anbietet, soll künftig nicht mehr
nur in Teilzeit, sondern ganztägig betrieben werden. Damit kann das Angebot
doppelt so viele Menschen erreichen: Künftig wird der mobile Laden monatlich 50
Standorte in der Region anfahren und jährlich rund 5.000 Einwohner mit
preisgünstigen Lebensmitteln versorgen.
Die soziale Realität in Süd-Nevada steht in starkem Kontrast zum Glanz und der
pulsierenden Atmosphäre des Las Vegas Strip: Fast 15 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung und 22 Prozent der Kinder leben in Haushalten, in denen die
Versorgung mit ausreichend Lebensmitteln nicht gesichert ist. Die Betroffenen
sehen sich im Alltag mit strukturellen Hindernissen konfrontiert, die ihnen den
Zugang zu gesunden Lebensmitteln in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld erschweren.
Hier setzt The Just One Project an: Die Organisation bringt preiswerte,
nahrhafte Lebensmittel direkt in die betroffenen Wohnviertel. So hilft sie
Familien, finanzielle Engpässe ebenso wie räumliche und mobilitätsbedingte
Hindernisse zu überwinden, die ihnen den Zugang zu einer verlässlichen
Lebensmittelversorgung erschweren.
?Groceries on the Go" ist eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Lösung, die
direkt in den Gemeinden ansetzt. Anstatt ausschließlich auf stationäre
Lebensmittelausgabestellen zu setzen, bringt das mobile Ladenkonzept wichtige
Grundnahrungsmittel direkt zu den Menschen - genau dorthin, wo sie am
dringendsten benötigt werden. Durch den Abbau finanzieller und
mobilitätsbedingter Hürden sowie die dank der Spende mögliche Ausweitung der
monatlichen Besuche von 25 auf 50 Standorte trägt das Programm dazu bei, die
Ernährungssicherheit und die Versorgung der Haushalte mit ausgewogenen
Lebensmitteln zu verbessern. Zugleich erfahren die Familien vor Ort ganz
unmittelbar, wie sehr eine starke Gemeinschaft sie unterstützen kann.
Mit dem Award und dem Grand Prix wird die Zusammenarbeit zwischen The Just One
Project und Formula 1(®) weiter ausgebaut. Nachdem die Organisation bereits vom
Las Vegas Grand Prix bei ihrem Einsatz gegen Ernährungsunsicherheit unterstützt
wurde, übernimmt sie am Rennwochenende erneut eine wichtige Rolle: Als Partner
für die Rettung und Weitergabe überschüssiger Lebensmittel trägt sie dazu bei,
dass die Veranstaltung auch der örtlichen Gemeinschaft zugutekommt. Zusammen mit
der finanziellen Förderung entsteht so eine langfristige Partnerschaft, die Las
Vegas weit über das Rennwochenende und die letzte Runde hinaus zugutekommt.
Der Award wird in diesem Jahr zum zweiten Mal in Las Vegas verliehen. Bereits im
vergangenen Jahr hatte Allwyn die Organisation Green Our Planet mit 100.000 Euro
unterstützt. Mit der Förderung konnte das Programm HydroConnect ausgebaut
werden, das Schülern vermittelt, wie sie selbst Lebensmittel anbauen können.
Dabei verbindet es die praktische Gartenarbeit mit Lerninhalten aus den MINT-
Fächern sowie den Themen Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft.
Robert Chvatal, Group CEO von Allwyn und Jurymitglied des F1(®) Allwyn Global
Community Award, dazu:?Einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten
ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses bei Allwyn. Wir
sind stolz darauf, The Just One Project mit dieser Spende unterstützen zu
können, und hoffen, dass dadurch noch mehr Familien die Hilfe erhalten, die sie
dringend benötigen. Indem wir Initiativen wie The Just One Project fördern,
stellen wir sicher, dass unser Engagement bei den Grands Prix auch vor Ort etwas
bewegt - mit konkreten, messbaren Verbesserungen für die Menschen, die
Unterstützung am dringendsten benötigen."
Brooke Nuerbauer, CEO und Gründerin von The Just One Project, sagte:?Wir bei
The Just One Project sind überzeugt, dass jeder Mensch Zugang zu frischen,
gesunden Lebensmitteln haben sollte - unabhängig davon, wo er lebt oder wie viel
Geld ihm zur Verfügung steht. Die Auszeichnung durch Allwyn und Formula 1
bedeutet für uns weit mehr als eine finanzielle Unterstützung unserer
Organisation. Sie ist eine Investition in die Gesundheit, die Lebensqualität und
die Zukunft unserer gesamten Gemeinschaft. Mit?Groceries on the Go" möchten wir
den Zugang zu Lebensmitteln neu denken: Wir bringen preiswerte Lebensmittel
direkt in die Wohnviertel, in denen sie am dringendsten benötigt werden. Wir
sind sehr dankbar für diese Partnerschaft und die Möglichkeit, unser Angebot
auszubauen, noch mehr Familien zu erreichen und uns gemeinsam weiter für ein
stärkeres und gesünderes Süd-Nevada einzusetzen."
Ellen Jones, Head of ESG bei Formula 1(®) und Jurymitglied des F1(®) Allwyn
Global Community Award, erklärt:?Wir freuen uns sehr, dass The Just One Project
den Award erhält. Für Formula 1(®) entscheidet sich der Erfolg eines Grand Prix
nicht allein auf der Rennstrecke. Ebenso wichtig ist, was wir langfristig in den
Städten bewirken, in denen wir zu Gast sind. Initiativen wie The Just One
Project leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag: Sie entwickeln konkrete und
skalierbare Lösungen für drängende Herausforderungen vor Ort - wie etwa die
Ernährungsunsicherheit. Indem wir Organisationen unterstützen, die sich
unmittelbar für Familien einsetzen, wird der F1(®) Allwyn Global Community Award
zu einem wichtigen Impulsgeber für nachhaltige Veränderungen. Davon profitieren
ganz konkret 5.000 Haushalte. Gleichzeitig stärken wir damit den Zusammenhalt
und die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft vor Ort."
The Just One Project ist der siebte und letzte Preisträger des F1(®) Allwyn
Global Community Award 2026. Zuvor wurden bereits die britische Starlight
Children's Foundation, die kanadische Initiative La Tablée des Chefs, die
österreichische gemeinnützige Organisation Sindbad Mentoring, die
niederländische Initiative Spieren voor Spieren, die in Austin ansässige Del
Valle ISD Education Foundation sowie die mexikanische Fundación Reintegra
ausgezeichnet.
Hinweise für Redakteure
Über Allwyn
Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit
Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie
vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext
Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern,
indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für
gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-
Unterhaltungsangeboten konzentriert.
Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)
Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1(®) ist ein wichtiger Schritt für
Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Formula 1® veranstaltet
weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans sowie 96 Millionen Follower in den
sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.
Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,
die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die
globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das
Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und Formel 1(®) sich gleichermaßen für die
Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die Partnerschaft
Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des
Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive Veränderungen bewirken,
und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.
Über Formula 1(®)
Formula 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist der prestigeträchtigste
Motorsportwettbewerb der Welt sowie die beliebteste jährlich ausgetragene
Sportserie weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der
Formel 1(®) und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula
One World Championship(TM). Formula 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty
Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock
der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1(®)-Logo,
Formula 1(®), F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB
und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem
Unternehmen der Formula 1(®). Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen zum F1(®) Allwyn Global Community Award, einschließlich
der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer
Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.
Über The Just One Project
The Just One Project ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Süd-Nevada.
Sie setzt sich dafür ein, allen Menschen Zugang zu frischen, gesunden
Lebensmitteln, wichtigen Alltagsressourcen und unterstützenden Angeboten zu
ermöglichen und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort zu stärken. Mit
innovativen Programmen zur Verbesserung der Lebensmittelversorgung, starken
Partnerschaften vor Ort und umfassenden Unterstützungsangeboten baut The Just
One Project bestehende Hürden ab, setzt sich für einen würdevollen Umgang mit
allen Menschen ein und schafft Perspektiven, die Einzelpersonen und Familien
helfen, ihr Leben selbstbestimmt und erfolgreich zu gestalten. Mit Angeboten wie
?Groceries on the Go", dem ersten mobilen Lebensmittelladen mit günstigen
Preisen in Süd-Nevada, bringt die Organisation erschwingliche, gesunde
Lebensmittel direkt in Wohnviertel, in denen die Versorgung mit Lebensmitteln
besonders schwierig ist. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz, der
Ernährungssicherheit und Unterstützung für die Gemeinschaft miteinander
verbindet, trägt The Just One Project dazu bei, Süd-Nevada lebenswerter und
gesünder zu machen.
Weitere Informationen finden Sie unter thejustoneproject.org
(http://thejustoneproject.org/).
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b738c7fe-246e-4451-a732-
634bfeb8957d
Medienanfragen allwynpr@vccp.com
Pressekontakte
Formula 1®-Pressestelle
E-Mail: f1media@f1.com
T: @f1media
Medienkontakt:
Deja Williams, Marketing Manager
E-Mail: Deja@thejustoneproject.org
T: (702) 468-6909Â°