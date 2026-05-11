GNW-News: The Retail Marketeers und PDI Technologies geben die Preisträgerinnen der "European Female Leaders in Convenience Awards 2026" bekannt

^HAMBURG, Deutschland, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Retail Marketeers

(https://theretailmarketeers.events/) haben heute die Preisträgerinnen des

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Jahres 2026 der?European Female Leaders in Convenience Awards" bekannt gegeben,

einer Auszeichnung, die zum zweiten Mal in Folge von PDI Technologies

(https://pditechnologies.com/?utm_source=pdi&utm_medium=pr&utm_campaign=eflc-

2026) verliehen wird. Mit den Auszeichnungen werden sechs herausragende Frauen

gewürdigt, deren Führungsstärke, Innovationskraft und strategische Weitsicht die

Zukunft des europäischen Convenience-Einzelhandels und der Mobilität prägen.

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Aufbauend auf der ersten Ausgabe im Jahr 2025 rücken die?European Female

Leaders in Convenience Awards" weiterhin erfolgreiche Führungskräfte ins

Rampenlicht und stärken die Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen. Diese

agieren in einer sich schnell wandelnden Branchenlandschaft, die von der

Energiewende, der digitalen Transformation und sich verändernden

Verbrauchererwartungen geprägt ist.

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Die Preisträgerinnen wurden von einem Nominierungsausschuss und einer Jury unter

dem Vorsitz von Christian Warning, Inhaber und Geschäftsführer von The Retail

Marketeers, sowie Dawn Desai, EVP & GM, International bei PDI Technologies,

ausgewählt.

?Frauen spielen seit langem eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung

unserer Branche, und mit diesen Auszeichnungen soll sichergestellt werden, dass

ihre Führungsrolle und ihr Einfluss voll und ganz gewürdigt werden", sagte

Warning.?Aufbauend auf der ersten Preisverleihung im Jahr 2025 zeigt die

diesjährige Gruppe sowohl die Bandbreite als auch die Vielfalt weiblicher

Führungskräfte in ganz Europa. Ihre Erfahrung, ihre Vision und ihr Engagement

sind von unschätzbarem Wert, während sich die Bereiche Convenience und Mobilität

ständig weiterentwickeln und die nächste Generation von Führungskräften

inspirieren."

Die Preisträgerinnen der?European Female Leaders in Convenience Awards 2026"

sind:

* Agnieszka Bobrukiewicz, Mitglied des Vorstands der ORLEN Unipetrol-Gruppe,

zuständig für den Einzelhandel in der Tschechischen Republik, Ungarn, der

Slowakei und Österreich, sowie Geschäftsführerin für den Nicht-Kraftstoff-

Bereich der ORLEN-Gruppe (https://www.orlen.pl/pl)

* Alicia Cruzado Lopez, Senior Manager, Franchise Development and New

Business, Repsol (https://www.repsol.com/es/index.cshtml)

* Louise Eckford, Head of Transformation, Property & Programmes für Channels &

Hospitality bei Marks and Spencer (https://www.marksandspencer.com/)

* Judy Glover, Head of European Merchandising, Circle K Europe

(https://www.circlek.eu/)

* Zsuzsa Hordai, Head of Strategic Projects, SPAR International (https://spar-

international.com/)

* Anna Wallenberg, CEO, Reitan Convenience Sweden

(https://reitanconvenience.se/)

Die Preisträgerinnen des Jahres 2026 bilden zusammen einen vielfältigen

-Querschnitt der führenden europäischen Unternehmen aus den Bereichen

Convenience und Mobilität, wobei jede einzelne in einer Zeit tiefgreifender

Branchenveränderungen einen messbaren Einfluss auf Märkte, Geschäftsformate und

Kundenerlebnisse ausübt.

?Unsere Branche ist stärker und widerstandsfähiger dank der Menschen, die sie

leiten", sagte Desai.?Diese Preisträgerinnen zeigen, wie moderne Führung

aussieht, indem sie strategisches Gespür, operative Exzellenz und ein tiefes

Engagement für ihre Teams und Kunden miteinander verbinden. Wir sind stolz

darauf, ein Programm zu unterstützen, das Frauen würdigt und fördert, welche die

Zukunft des Convenience- und Mobilitätshandels in ganz Europa mitgestalten."

Um mehr über alle Preisträgerinnen der?European Female Leaders in Convenience

Awards 2026" und ihre Erfolge auf den vielfältigen Märkten Europas zu erfahren,

besuchen Sie die Website von The Retail Marketeers

(https://theretailmarketeers.events/). Im Rahmen der UNITI Expo 2026 in

Stuttgart sind Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, am Mittwoch, dem

20. Mai 2026, am Stand von PDI Technologies

(https://pditechnologies.com/events/uniti-expo-

2026/?utm_source=pdi&utm_medium=pr&utm_campaign=eflc-2026) (Halle 5, Stand

5B21) vorbeizuschauen, wo ein informeller Empfang mit kleinen Snacks und

Getränken stattfindet. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, mehr über das

Programm?European Female Leaders in Convenience Awards" zu erfahren, Einblicke

in die PDI-Lösungen für den europäischen Markt zu gewinnen und sich in

ungezwungener Atmosphäre mit dem PDI-Team, Kunden und Branchenkollegen

auszutauschen, die an der Messe teilnehmen.

Später in diesem Jahr, am 11. November 2026, werden The Retail Marketeers und

PDI gemeinsam mit weiteren hochrangigen Branchenvertretern die Preisträgerinnen

der?2026 European Female Leaders in Convenience Awards" feiern. Die

Preisverleihung findet im Rahmen der?The Retail Marketeers Convenience Leaders

Convention" in Hamburg statt - dem jährlichen Treffen internationaler

Führungskräfte aus der europäischen Kraftstoff- und Convenience-Branche.

Erfahren Sie mehr über die Convenience Leaders Convention

(https://theretailmarketeers.events/).

Über die Preisverleihung der?European Female Leaders in Convenience Awards" von

The Retail Marketeers

Im Rahmen der?Convenience Leaders Convention" von The Retail Marketeers findet

am 11. November 2026 eine Preisverleihung statt, bei der die Gewinnerinnen der

?European Female Leaders in Convenience Awards 2026" geehrt werden. Die

Convenience Leaders Convention ist das jährliche Highlight für

Entscheidungsträger im globalen Convenience-Einzelhandel. Die einzigartige

englischsprachige Branchenveranstaltung findet vom 11. bis 12. November 2026 im

Herzen von Hamburg statt und bringt zum 10. Mal die führenden Köpfe aus der

gesamten Wertschöpfungskette zusammen. Im Rahmen des zweitägigen Gipfeltreffens

der Kraftstoffindustrie findet auch der?NACS Convenience Leaders Exchange" für

die D-A-CH-Region statt. https://theretailmarketeers.events/

Über PDI Technologies

PDI Technologies, Inc. befindet sich an der Schnittstelle zwischen Produktivität

und profitablem Wachstum und bietet Lösungen an, die das Rückgrat des Ökosystems

im Convenience-Einzelhandel und im Mineralölgroßhandel bilden. Mit

Niederlassungen in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC unterstützt PDI mehr als

200.000 Kunden in über 60 Ländern weltweit durch?Connecting Convenience". Mit

PDIQ integriert PDI nun KI in die Arbeitsabläufe, auf die Kunden bereits

vertrauen, und unterstützt die Betreiber dabei, intelligenter zu arbeiten,

schneller voranzukommen und bessere Entscheidungen zu treffen. Von umfassenden

ERP- und Logistiklösungen bis hin zu Kundenbindungsprogrammen,

Zahlungsabwicklung und Cybersicherheit - PDI liefert die notwendigen

Informationen, um in einer sich rasch wandelnden Welt wettbewerbsfähig zu

bleiben und erfolgreich zu sein. Besuchen Sie die Website von PDI Technologies

(https://pditechnologies.com/?utm_source=pdi&utm_medium=pr&utm_campaign=eflc-

2026).

Für weitere Informationen wenden Sie sich

an: christian.warning@theretailmarketeers.com

(mailto:christian.warning@theretailmarketeers.com) oder pr@pditechnologies.com

(mailto:pr@pditechnologies.com)

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