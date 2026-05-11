GNW-News: The Retail Marketeers und PDI Technologies geben die Preisträgerinnen der "European Female Leaders in Convenience Awards 2026" bekannt
^HAMBURG, Deutschland, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Retail Marketeers
(https://theretailmarketeers.events/) haben heute die Preisträgerinnen des
Jahres 2026 der?European Female Leaders in Convenience Awards" bekannt gegeben,
einer Auszeichnung, die zum zweiten Mal in Folge von PDI Technologies
(https://pditechnologies.com/?utm_source=pdi&utm_medium=pr&utm_campaign=eflc-
2026) verliehen wird. Mit den Auszeichnungen werden sechs herausragende Frauen
gewürdigt, deren Führungsstärke, Innovationskraft und strategische Weitsicht die
Zukunft des europäischen Convenience-Einzelhandels und der Mobilität prägen.
Aufbauend auf der ersten Ausgabe im Jahr 2025 rücken die?European Female
Leaders in Convenience Awards" weiterhin erfolgreiche Führungskräfte ins
Rampenlicht und stärken die Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen. Diese
agieren in einer sich schnell wandelnden Branchenlandschaft, die von der
Energiewende, der digitalen Transformation und sich verändernden
Verbrauchererwartungen geprägt ist.
Die Preisträgerinnen wurden von einem Nominierungsausschuss und einer Jury unter
dem Vorsitz von Christian Warning, Inhaber und Geschäftsführer von The Retail
Marketeers, sowie Dawn Desai, EVP & GM, International bei PDI Technologies,
ausgewählt.
?Frauen spielen seit langem eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung
unserer Branche, und mit diesen Auszeichnungen soll sichergestellt werden, dass
ihre Führungsrolle und ihr Einfluss voll und ganz gewürdigt werden", sagte
Warning.?Aufbauend auf der ersten Preisverleihung im Jahr 2025 zeigt die
diesjährige Gruppe sowohl die Bandbreite als auch die Vielfalt weiblicher
Führungskräfte in ganz Europa. Ihre Erfahrung, ihre Vision und ihr Engagement
sind von unschätzbarem Wert, während sich die Bereiche Convenience und Mobilität
ständig weiterentwickeln und die nächste Generation von Führungskräften
inspirieren."
Die Preisträgerinnen der?European Female Leaders in Convenience Awards 2026"
sind:
* Agnieszka Bobrukiewicz, Mitglied des Vorstands der ORLEN Unipetrol-Gruppe,
zuständig für den Einzelhandel in der Tschechischen Republik, Ungarn, der
Slowakei und Österreich, sowie Geschäftsführerin für den Nicht-Kraftstoff-
Bereich der ORLEN-Gruppe (https://www.orlen.pl/pl)
* Alicia Cruzado Lopez, Senior Manager, Franchise Development and New
Business, Repsol (https://www.repsol.com/es/index.cshtml)
* Louise Eckford, Head of Transformation, Property & Programmes für Channels &
Hospitality bei Marks and Spencer (https://www.marksandspencer.com/)
* Judy Glover, Head of European Merchandising, Circle K Europe
(https://www.circlek.eu/)
* Zsuzsa Hordai, Head of Strategic Projects, SPAR International (https://spar-
international.com/)
* Anna Wallenberg, CEO, Reitan Convenience Sweden
(https://reitanconvenience.se/)
Die Preisträgerinnen des Jahres 2026 bilden zusammen einen vielfältigen
-Querschnitt der führenden europäischen Unternehmen aus den Bereichen
Convenience und Mobilität, wobei jede einzelne in einer Zeit tiefgreifender
Branchenveränderungen einen messbaren Einfluss auf Märkte, Geschäftsformate und
Kundenerlebnisse ausübt.
?Unsere Branche ist stärker und widerstandsfähiger dank der Menschen, die sie
leiten", sagte Desai.?Diese Preisträgerinnen zeigen, wie moderne Führung
aussieht, indem sie strategisches Gespür, operative Exzellenz und ein tiefes
Engagement für ihre Teams und Kunden miteinander verbinden. Wir sind stolz
darauf, ein Programm zu unterstützen, das Frauen würdigt und fördert, welche die
Zukunft des Convenience- und Mobilitätshandels in ganz Europa mitgestalten."
Um mehr über alle Preisträgerinnen der?European Female Leaders in Convenience
Awards 2026" und ihre Erfolge auf den vielfältigen Märkten Europas zu erfahren,
besuchen Sie die Website von The Retail Marketeers
(https://theretailmarketeers.events/). Im Rahmen der UNITI Expo 2026 in
Stuttgart sind Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, am Mittwoch, dem
20. Mai 2026, am Stand von PDI Technologies
(https://pditechnologies.com/events/uniti-expo-
2026/?utm_source=pdi&utm_medium=pr&utm_campaign=eflc-2026) (Halle 5, Stand
5B21) vorbeizuschauen, wo ein informeller Empfang mit kleinen Snacks und
Getränken stattfindet. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, mehr über das
Programm?European Female Leaders in Convenience Awards" zu erfahren, Einblicke
in die PDI-Lösungen für den europäischen Markt zu gewinnen und sich in
ungezwungener Atmosphäre mit dem PDI-Team, Kunden und Branchenkollegen
auszutauschen, die an der Messe teilnehmen.
Später in diesem Jahr, am 11. November 2026, werden The Retail Marketeers und
PDI gemeinsam mit weiteren hochrangigen Branchenvertretern die Preisträgerinnen
der?2026 European Female Leaders in Convenience Awards" feiern. Die
Preisverleihung findet im Rahmen der?The Retail Marketeers Convenience Leaders
Convention" in Hamburg statt - dem jährlichen Treffen internationaler
Führungskräfte aus der europäischen Kraftstoff- und Convenience-Branche.
Erfahren Sie mehr über die Convenience Leaders Convention
(https://theretailmarketeers.events/).
Über die Preisverleihung der?European Female Leaders in Convenience Awards" von
The Retail Marketeers
Im Rahmen der?Convenience Leaders Convention" von The Retail Marketeers findet
am 11. November 2026 eine Preisverleihung statt, bei der die Gewinnerinnen der
?European Female Leaders in Convenience Awards 2026" geehrt werden. Die
Convenience Leaders Convention ist das jährliche Highlight für
Entscheidungsträger im globalen Convenience-Einzelhandel. Die einzigartige
englischsprachige Branchenveranstaltung findet vom 11. bis 12. November 2026 im
Herzen von Hamburg statt und bringt zum 10. Mal die führenden Köpfe aus der
gesamten Wertschöpfungskette zusammen. Im Rahmen des zweitägigen Gipfeltreffens
der Kraftstoffindustrie findet auch der?NACS Convenience Leaders Exchange" für
die D-A-CH-Region statt. https://theretailmarketeers.events/
Über PDI Technologies
PDI Technologies, Inc. befindet sich an der Schnittstelle zwischen Produktivität
und profitablem Wachstum und bietet Lösungen an, die das Rückgrat des Ökosystems
im Convenience-Einzelhandel und im Mineralölgroßhandel bilden. Mit
Niederlassungen in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC unterstützt PDI mehr als
200.000 Kunden in über 60 Ländern weltweit durch?Connecting Convenience". Mit
PDIQ integriert PDI nun KI in die Arbeitsabläufe, auf die Kunden bereits
vertrauen, und unterstützt die Betreiber dabei, intelligenter zu arbeiten,
schneller voranzukommen und bessere Entscheidungen zu treffen. Von umfassenden
ERP- und Logistiklösungen bis hin zu Kundenbindungsprogrammen,
Zahlungsabwicklung und Cybersicherheit - PDI liefert die notwendigen
Informationen, um in einer sich rasch wandelnden Welt wettbewerbsfähig zu
bleiben und erfolgreich zu sein. Besuchen Sie die Website von PDI Technologies
(https://pditechnologies.com/?utm_source=pdi&utm_medium=pr&utm_campaign=eflc-
2026).
Für weitere Informationen wenden Sie sich
an: christian.warning@theretailmarketeers.com
(mailto:christian.warning@theretailmarketeers.com) oder pr@pditechnologies.com
(mailto:pr@pditechnologies.com)
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