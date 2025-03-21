GNW-News: The World's 100 Best Coffee Shops 2026 with DaVinci Gourmet: Das globale Café-Ranking wird in Madrid bekanntgegeben

^Die Liste wird am 16. Februar im Rahmen des CoffeeFest Madrid präsentiert,

nachdem mehr als 15.000 Coffee Shops weltweit bewertet wurden

Maßstab für die globale Kaffee-Community: Über 800 Branchenexperten und 350.000

Stimmen aus der Öffentlichkeit zeichnen für das diesjährige Ranking

verantwortlich

Das Ranking unterstreicht den Siegeszug von Qualitätskaffee in Ländern wie den

USA, Australien, Kolumbien, Peru, China, den Philippinen, Malaysia, Mexiko,

Korea, den VAE, Chile und Spanien

MADRID, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die neue Ausgabe von The World's 100

Best Coffee Shops (https://theworlds100bestcoffeeshops.com/) with DaVinci

Gourmet wird am 16. Februar um 13:00 Uhr offiziell beim CoffeeFest Madrid

vorgestellt - dem internationalen Treffpunkt für die Elite der Kaffeewelt.

Grundlage des Rankings ist die Bewertung von mehr als 15.000 Cafés weltweit. Die

Liste hat sich längst als globaler Leitfaden für Kaffeespezialitäten und

erstklassige Kaffee-Erlebnisse etabliert, da sie die Expertise von über 800

Experten und die Stimmen von 350.000 Kaffeeliebhabern verbindet.

Das Ranking beleuchtet sowohl aufstrebende als auch etablierte Kaffeeszenen in

Ländern wie den USA, Australien, Kolumbien, Peru, den Philippinen und Spanien

und unterstreicht die Dynamik einer weltweiten Bewegung, die über alle Regionen

hinweg weiter an Momentum gewinnt.

?Dieses Ranking ist weit mehr als eine bloße Liste exzellenter Cafés - es ist

eine Momentaufnahme des kulturellen, kreativen und professionellen Zeitgeists,

den Kaffee derzeit weltweit prägt", sagt César Ramírez, CEO von The World's 100

Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet.

?Unsere Partnerschaft mit den World's 100 Best Coffee Shops ist eine Hommage an

die Kreativität, das Handwerk und die Leidenschaft der Branche. Als globale

Marke für Getränkelösungen, die die Café-Kultur und die Kaffee-Community

fördert, sind wir bei DaVinci Gourmet stolz darauf, eine Initiative zu

unterstützen, welche die inspirierendsten Cafés der Welt würdigt - bewertet von

Experten und gewählt von Kaffeeliebhabern", so Eloise Dubuisson, General

Manager, Foodservice Brands, Kerry Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika.

Ein weltweites Auswahlverfahren

Das Ranking stützt sich auf eine internationale Jury, die sich aus mehr als 800

Fachleuten aus der Kaffee- und Gastronomiebranche zusammensetzt, die die

Bewertung in verschiedenen Regionen der Welt durchführen - so wird ein fairer,

sorgfältiger und repräsentativer Bewertungsprozess gewährleistet.

Das Bewertungssystem vereint Expertenkriterien (70 %) und öffentliche

Abstimmungen (30 %), um eine möglichst umfassende, vielfältige und

repräsentative Einschätzung des Sektors zu gewährleisten.

Die weltweit einheitlich angewandten Bewertungskriterien sind:

Kaffeequalität: Im Fokus stehen Geschmacksprofil, Aroma, Konsistenz und die

Verwendung hochwertiger Bohnen.

Barista-Expertise: Die Fähigkeiten und Kenntnisse der Baristas sind

entscheidend. Bewertet wird ihre Kompetenz, außergewöhnliche Getränke zu

kreieren, ihre Kenntnisse über die Herkunft des Kaffees und die Beherrschung

verschiedener Zubereitungstechniken.

Nachhaltigkeit: Gewürdigt wird der Einsatz für ethisch bezogene Bohnen,

umweltfreundliche Praktiken und das Engagement für die lokale Gemeinschaft.

Kundenservice: Erstklassiger Service sorgt für ein bleibendes Erlebnis.

Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Fachkompetenz des Teams fließen direkt in die

Bewertung ein.

Ambiente und Atmosphäre: Die Umgebung prägt das Gesamterlebnis. Design,

Sitzgelegenheiten, Lichtkonzept, Musik und die allgemeine Atmosphäre werden bei

der Bewertung berücksichtigt.

Qualität von Speisen und Gebäck: Der Kaffee steht zwar im Mittelpunkt, aber auch

die Qualität und Vielfalt der begleitenden Speisen und Backwaren spielen eine

Rolle.

Innovation: Cafés, die durch Kreativität, neuartige Brühmethoden und

einzigartige Konzepte überzeugen, finden besondere Anerkennung.

Beständigkeit: Die Fähigkeit, hohe Standards bei Qualität und Service dauerhaft

und unabhängig vom Besuchszeitpunkt zu halten, ist essenziell.

Die gewählten Cafés bestechen somit nicht nur durch ihr Kaffeeangebot, sondern

durch ein ganzheitliches und über die Zeit hinweg konsistentes Erlebnis.

Die internationale Jury setzt sich aus führenden Persönlichkeiten der Kaffee-,

Gastronomie- und Hotelbranche zusammen. Zu den Experten, die die regionalen

Bewertungen durchführen, gehören Kat Melheim und Pack Katisomsakul

(Nordamerika), Michalis Dimitrakopoulos und Dara Santana (Europa), Darveris

Rivas (Südamerika), Tanty Hartono, Sunghee Tark, und Mariam Erin (Asien und

Naher Osten), Jack Simpson (Ozeanien), und Jolie Marlene (Afrika). Dieses

globale Komitee gewährleistet eine inklusive und fachlich fundierte Perspektive,

die die Fülle, die Entwicklung und die Vielfalt des Kaffee-Ökosystems auf

globaler Ebene abbildet.

Eine globale Bühne: CoffeeFest Madrid

Die Preisverleihung findet während des CoffeeFest Madrid (https://coffee-

fest.com/) 2026 statt, Europas führendem Festival für Qualitätskaffee und

zukunftsweisende Gastronomie, das vom 14. bis 16. Februar auf der IFEMA Madrid

veranstaltet wird. Das von Neodrinks organisierte CoffeeFest ist ein

internationaler Treffpunkt für Marken, Röstereien, Experten und Kaffeeliebhaber,

die am Puls der globalen Kaffeekultur bleiben wollen.

Über Neodrinks

Neodrinks ist eine Plattform, die auf die Aktivierung von Trends in den

Bereichen Gastgewerbe, Lebensmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert ist.

Sie steht hinter führenden Brancheninitiativen wie The Drinks Show, Madrid

Cocktail Week, Top Cocktail Bars und CoffeeFest und organisiert die offiziellen

Meisterschaften der Specialty Coffee Association (SCA) in Spanien.

Über DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet ist eine globale Getränkemarke, die auf Innovation und

Nachhaltigkeit setzt und Getränkelösungen für den Gastronomiebereich anbietet.

Bei DaVinci Gourmet steht die Leidenschaft für Kaffee im Mittelpunkt unseres

Handelns. Unser Angebot umfasst eine breite Palette authentischer Aromen aus

hochwertigsten Zutaten, mit denen Getränkekünstler ihre nächsten Meisterwerke

kreieren können.

Sponsoren

Die Ausgabe 2026 von The World's 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet wird

von DaVinci Gourmet als Global- und Titelsponsor unterstützt; Slayer, Markibar,

Cropster und CoffeeFest Madrid sind Hauptsponsoren; Fidatec und die National

Federation of Coffee Growers of Colombia (Craft Specialty Coffees) sind

Sponsoren. Ihr Engagement stärkt die internationale Reichweite dieser Initiative

und unterstreicht den Wert von Kaffee als kulturelle und gastronomische Kraft.

Medienanfragen oder Interviews:

Be Cooltural

prensa@becooltural.com

