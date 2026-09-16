GNW-News: THINKCAR T394 AI feiert auf der Automechanika Frankfurt sein europäisches Debüt - unterstützt vom KI-Diagnoseagenten Tyler
^FRANKFURT, Deutschland, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- THINKCAR hat auf der
Automechanika Frankfurt 2026 das THINKCAR T394 AI vorgestellt, sein Flaggschiff
unter den KI-gestützten Diagnosetablets, und damit die europäische Premiere des
Produkts gefeiert. Das T394 AI soll ab Oktober 2026 über autorisierte THINKCAR-
Händler erhältlich sein.
THINKCAR T394 AI feiert auf der Automechanika Frankfurt sein europäisches Debüt
- unterstützt vom KI-Diagnoseagenten Tyler
Herzstück des T394 AI ist Tyler, der KI-Diagnoseagent von THINKCAR. Er
unterstützt Werkstatttechniker dabei, von der Fehlererkennung zu konkreten
Entscheidungen über Reparaturmaßnahmen zu gelangen. Statt lediglich
Diagnosefehlercodes anzuzeigen, analysiert Tyler Fahrzeugdaten, ermittelt
wahrscheinliche Ursachen und liefert direkt in der Werkstatt Diagnoseergebnisse
und Hinweise zur Reparatur.
Das System ermöglicht eine umfassende Diagnose des gesamten Fahrzeugs - vom
Antriebsstrang über Fahrwerk und Karosserie bis hin zu Systemen von
Elektrofahrzeugen. Dabei gleicht es die während der Diagnose erfassten Live-
Daten mit den für den normalen Fahrzeugbetrieb typischen Werten ab. Darüber
hinaus kann das System auf Basis des Kilometerstands und historischer
Verschleißdaten frühzeitig auf anstehende Wartungsmaßnahmen hinweisen.
Tyler basiert auf ThinkLLM, dem hauseigenen KI-Modell von THINKCAR für die
Fahrzeugdiagnose, und wird über ThinkClaw koordiniert, eine Multi-Agenten-
Architektur für Systemdiagnose, Wartung, Fehleranalyse und die Navigation im
TCOS. Seine Empfehlungen werden durch umfangreiche Datenressourcen aus dem
Automobilbereich unterstützt, darunter Ersatzteildaten, standardisierte
Reparaturverfahren und Diagnosefälle.
Am 9. September veranstaltete THINKCAR die Pressekonferenz?Next-Gen AI
Diagnostics - How Artificial Intelligence is Shaping the Future of Automotive
Diagnostics & Maintenance" in Halle 9.0, Ebene 1, im Esprit Room. Im Rahmen des
Events wurden die KI-Architektur und der Diagnose-Workflow von Tyler
vorgestellt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Nicole Ren, Vertriebsleiterin
bei THINKCAR Europe, und George Chen, Leiter der KI-Forschung und -Entwicklung.
An der Veranstaltung nahmen außerdem rund 40 THINKCAR-Händler und
-Unternehmenskunden teil. Dies zeigt das große Interesse der Vertriebspartner im
Vorfeld der für Oktober geplanten Markteinführung.
Besucher der Halle 9.0, Stand D40, können während der gesamten Automechanika
Frankfurt Live-Demonstrationen des THINKCAR T394 AI sowie von Tyler erleben.
THINKCAR wurde 2019 gegründet und bietet Lösungen für die Fahrzeugdiagnose in
den Bereichen Diagnosegeräte, TPMS, ADAS-Kalibrierung, Elektrofahrzeugdiagnose
und Remote-Service-Plattformen an. Das Unternehmen ist heute in mehr als 200
Ländern und Regionen vertreten.
Medienkontakt:
Lynn Liao
https://thinkcar.com/
Marketing@thinkcar.com (mailto:Marketing@thinkcar.com)
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