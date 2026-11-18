^Mountain View, Kalifornien, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThoughtSpot, das

Daten- und KI-Plattform-Unternehmen, hat?ThoughtSpot Customer Hosted"

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veröffentlicht. Mit der neuen Bereitstellungsvariante können Unternehmen die KI-

gestützte Analyseplattform von ThoughtSpot innerhalb ihrer eigenen Cloud-

Infrastruktur betreiben. So erhalten sie mehr Kontrolle darüber, wo die

Plattform eingesetzt und wie sie verwaltet wird.

?Customer Hosted" wurde für Unternehmen mit strengen Sicherheits-, Governance-

und Compliance-Anforderungen entwickelt. Dazu zählen Banken, Versicherungen und

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Organisationen aus dem Gesundheitswesen. Die Lösung unterstützt agentenbasierte

Analysen, während Unternehmen die Kontrolle über ihre Infrastruktur und

sensiblen Geschäftsdaten behalten.

Warum Sicherheitsteams den Einsatz von KI prüfen

Datensouveränität hat sich von einem Compliance-Thema zu einer hohen Priorität

auf Vorstandsebene entwickelt. Laut Gartner

(https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-09-gartner-says-

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worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-total-us-dollars-80-billion-in-

2026) sind die Ausgaben für souveräne Cloud-Lösungen in diesem Jahr um 35 %

gestiegen. Durch eine Reihe von KI-Sicherheitsvorfällen im Jahr 2026 wurde der

Ort zur Bearbeitung und Speicherung von Daten eine zentrale operative Frage für

Sicherheits- und Compliance-Verantwortliche. Viele Unternehmen setzen Agentic AI

nicht ein, solange sie nicht jede Ebene der Bereitstellung sehen und

kontrollieren können.

Kontroll- und Datenebene in der eigenen Cloud

Bei den meisten Cloud-Angeboten befindet sich die Datenebene im Kundenkonto,

während die Kontrollebene in der Cloud des Providers verbleibt. Orchestrierung,

Lebenszyklusmanagement und operative Metadaten werden weiterhin auf Seiten des

Anbieters ausgeführt. ThoughtSpot Customer Hosted verlagert die Kontrollebene in

das eigene AWS- oder GCP-Projekt des Kunden, direkt neben die Datenebene.

Sämtliche Daten bleiben innerhalb der Firewall des Kunden, der auch die

Kontrolle über seine eigenen kryptografischen Schlüssel behält. Metadaten,

Spaltenindizes, Prüfpfade und Überwachungsprotokolle verbleiben ebenfalls

vollständig in der Umgebung des Kunden.

Mit ThoughtSpot Customer Hosted können Unternehmen daher eine moderne,

agentenbasierte Analyseplattform nutzen, ohne die Kontrolle über ihre Umgebung

zu verlieren. Während die bisherigen Bereitstellungsmodelle ThoughtSpot Cloud

(SaaS) und Virtual Private ThoughtSpot (VPT) bereits viele Anforderungen

erfüllen, bietet Customer Hosted eine Lösung für Unternehmen, bei denen selbst

Teile der Anwendung nicht außerhalb der eigenen Cloud ausgeführt werden dürfen.

Hier läuft die gesamte Infrastruktur innerhalb des GCP-Projekts oder des AWS-

Kontos des Kunden, ThoughtSpot stellt nur die Anwendung und den Support bereit.

Vorteile von Customer Hosted

ThoughtSpot Customer Hosted bietet dieselben Kernfunktionen wie ThoughtSpot

Cloud, einschließlich Spotter

(https://www.thoughtspot.com/product/agents/spotter), dem Analyse-Agenten von

ThoughtSpot. Unternehmen profitieren außerdem von:

* Umfassenden Garantien zur Datenresidenz: Kundendaten verbleiben in den

Unternehmensgrenzen, wobei sowohl die Steuerungsebene als auch die

Datenebene innerhalb des Perimeters ausgeführt werden.

* Unterstützung für private LLMs: Spotter unterstützt?Bring-your-own-LLM",

sodass Kunden ihre eigenen Modelle nutzen können.

* Vollständige Transparenz: Direkter Zugriff auf Rohprotokolle sowie

Governance-Kontrollen über VPC Service Controls.

* Flexible Netzwerkintegration: Verbindung zu internen Systemen und Endpunkten

für funktionsübergreifende Datenermittlung.

* Ausgleich von Cloud-Lizenzkosten: Kunden können bestehende Cloud-Plattform-

Verträge nutzen, um Lizenzkosten auszugleichen.

ThoughtSpot nutzt Bereitstellungsmodell seit Jahren

ThoughtSpot hat bereits sein erstes Produkt als On-Premise-Appliance im

Rechenzentrum eines Kunden ausgeliefert, noch bevor Cloud-Data-Warehouses

aufkamen. Später erfolgte der Umstieg auf die Cloud und die Entwicklung von

Virtual Private ThoughtSpot (VPT), einer dedizierten Einzelmandanten-Option für

Kunden. ThoughtSpot Customer Hosted erweitert die VPT-Architektur auf das

kundeneigene AWS- oder GCP-Projekt. Die Lösung eignet sich für Unternehmen,

welche die Anwendung aus Compliance- oder Governance-Gründen selbst hosten

müssen.

Verfügbarkeit

ThoughtSpot Customer Hosted ist ab sofort auf der Google Cloud Platform und bei

Amazon Web Services erhältlich. ThoughtSpot Spotter ist nun auf GCP verfügbar.

Die Preise richten sich nach der jeweiligen Bereitstellung. Weitere

Informationen finden Sie hier

(https://docs.thoughtspot.com/cloud/26.10.0.cl/deployment-options).

PR Contact:

Russell Dougan

Director, Corporate Communications

russell.dougan@thoughtspot.com (mailto:russell.dougan@thoughtspot.com)

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