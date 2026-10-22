GNW-News: ThoughtSpot stellt AgentSpot vor: Von Chatbots zur Multiplayer-KI

22.10.26 14:04 Uhr

^* Die erste KI-Welle brachte jedem Mitarbeitenden einen Chatbot. Die nächste

verschafft dem gesamten Unternehmen eine KI-Belegschaft: Sie arbeitet mit

Werbung

Unternehmensdaten, versteht den Geschäftskontext und unterstützt

Mitarbeitende bei ihrer Arbeit.

* Integrierte Sicherheitsfunktionen und eine zentrale Steuerung auf

Unternehmensniveau ermöglichen es Unternehmen, schnell zu handeln, ohne die

Kontrolle zu verlieren.

* Dank eines vertrauenswürdigen Geschäftskontexts arbeiten Menschen und

Werbung

Agenten als Team zusammen, und ein gemeinsamer Speicher macht das gesamte

Unternehmen mit jeder Aufgabe intelligenter.

Mountain View, Kalifornien, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThoughtSpot

(https://www.thoughtspot.com/?utm_source=website&utm_medium=press-

release&utm_campaign=wb-product-spotlight1026), Anbieter einer Daten- und KI-

Plattform, stellt AgentSpot

Werbung

(https://www.thoughtspot.com/agentspot?utm_source=website&utm_medium=press-

release&utm_campaign=wb-product-spotlight1026) vor. Die Lösung bringt

Multiplayer-KI in Unternehmen und ermöglicht es Menschen und zielorientierten

KI-Agenten, Seite an Seite als vertrauenswürdige KI-Belegschaft

zusammenzuarbeiten. Mitarbeitende können in natürlicher Sprache eigene Agenten

erstellen, Arbeitsabläufe automatisieren und interaktive Geschäftsanwendungen

entwickeln und mit Kollegen teilen. Ein gemeinsamer Speicher, ein verlässlicher

Geschäftskontext und integrierte Sicherheits- und Governance-Funktionen auf

Unternehmensniveau helfen Organisationen dabei, schneller voranzukommen und

zugleich die Kontrolle zu behalten.

Die erste Welle generativer KI wurde vom Chatbot geprägt: eine Person, eine

Eingabeaufforderung, ein Gespräch. Einzelpersonen wurden produktiver, aber echte

Unternehmensarbeit findet nicht in einem Chatfenster statt, sondern in Teams,

Prozessen und Systemen, die voneinander abhängen.

Hier setzt Multiplayer-KI an. In AgentSpot entwickeln Menschen und Agenten

gemeinsam Lösungen und arbeiten in einer gemeinsamen Umgebung zusammen. Statt

bei jeder Konversation von vorn zu beginnen, können Mitarbeitende ihre

Ergebnisse und ihr Wissen teilen. So wird aus einer individuellen Lösung eine

verlässliche, wiederverwendbare Ressource für das gesamte Unternehmen.

?Unternehmen haben Milliarden in KI investiert, und die meisten können immer

noch keinen ROI vorweisen", sagt Ketan Karkhanis, CEO von ThoughtSpot.?Sie

haben jedem Mitarbeitenden einen Chatbot gegeben und das als Strategie

bezeichnet. Aber Unternehmen gewinnen nicht als Einzelpersonen. Erfolgreiche

Teams nutzen gemeinsames Wissen und handeln koordiniert. AgentSpot stellt jedem

Unternehmen eine KI-Belegschaft zur Seite, die seine Daten kennt, auf einen

gemeinsamen Kontext und Speicher zugreift und innerhalb der von der IT

vorgegebenen Regeln arbeitet. Unternehmen waren noch nie Einzelspieler, ihre KI

sollte es auch nicht sein."

Die Herausforderung in Unternehmen: Viel KI, aber zu wenig ROI

Das Problem ist nicht der Zugang zu KI, sondern die Frage, was daraus im

Arbeitsalltag entsteht. Ein Vertriebsmitarbeiter entwickelt einen Agenten, der

Kundenkonten recherchiert. Ein Finanzanalyst erstellt einen Prozess zur

Untersuchung von Abweichungen. Ein Marketingmitarbeiter richtet einen Workflow

ein, der Wettbewerber beobachtet. Doch kaum jemand außerhalb des jeweiligen

Erstellers profitiert davon. Der Vertriebsmitarbeiter im nächsten Team

entwickelt denselben Agenten erneut, während ein Analyst in einer anderen Region

nicht einmal weiß, dass es den entsprechenden Prozess bereits gibt.

Gleichzeitig verschicken Mitarbeitende HTML-Dateien und PDFs per E-Mail,

kopieren Informationen zwischen verschiedenen KI-Tools, erklären den

Geschäftskontext immer wieder neu und entwickeln Funktionen, die anderswo im

Unternehmen längst existieren. Das ist KI im Einzelspielermodus: viel Aktivität,

aber wenig nachhaltiger Nutzen.

AgentSpot ändert das. Menschen und Agenten arbeiten in einer gemeinsamen

Umgebung, greifen auf denselben Geschäftskontext zu und können die besten

Agenten, Workflows und Anwendungen als wiederverwendbare Unternehmensressourcen

nutzen. Fachwissen bleibt nicht länger bei der Person, die eine Lösung

entwickelt hat. Teams bauen auf der Arbeit anderer auf, verbessern bestehende

Lösungen und machen aus einzelnen Erfolgen Prozesse, von denen das gesamte

Unternehmen profitiert.

Die besten Mitarbeitenden - multipliziert

Die besten Ideen entstehen oft bei den Mitarbeitenden, die sich täglich mit den

jeweiligen Aufgaben beschäftigen, nicht in einem zentralen KI-Team. Ob Vertrieb,

Finanzen, Personal (https://www.thoughtspot.com/agentspot/ai-agents-for-human-

resources?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-product-

spotlight1026), Legal (https://www.thoughtspot.com/agentspot/ai-agents-for-

legal?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-product-

spotlight1026), Marketing (https://www.thoughtspot.com/agentspot/ai-agents-for-

marketing?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-product-

spotlight1026) oder Betrieb (https://www.thoughtspot.com/agentspot/ai-agents-

for-sales-ops?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-

product-spotlight1026): Jedes Team kann mit AgentSpot eigene KI-Lösungen

entwickeln, indem es einfach in natürlicher Sprache beschreibt, was es benötigt.

Dazu ist kein Code erforderlich.

Bei den meisten KI-Tools lässt sich lediglich eine Antwort teilen. Mit AgentSpot

können Mitarbeitende ganze Prozesse, deren Funktionalität und die damit

erzielten Ergebnisse weitergeben. Dafür vereint die Plattform drei miteinander

verbundene Bausteine:

* Agenten sind KI-Teamkollegen. Mitarbeitende beschreiben eine Aufgabe, und

AgentSpot erstellt einen Agenten mit den passenden Anweisungen, dem

erforderlichen Geschäftskontext und den benötigten Tools. Die Agenten

beantworten Fragen, analysieren Daten, empfehlen nächste Schritte und führen

Aktionen im Rahmen ihrer Berechtigungen aus.

* Workflows automatisieren wiederkehrende Aufgaben. Sie lassen sich

zeitgesteuert oder durch bestimmte Ereignisse starten, beispielsweise für

wöchentliche Vertriebsprognosen, Finanzkontrollen oder das Onboarding neuer

Mitarbeitender.

* Apps verbinden Daten und Aktionen. Mit einer einfachen Eingabe lassen sich

interaktive Anwendungen erstellen, die Daten aus vernetzten Systemen mit von

Agenten gesteuerten Aktionen verbinden. Jeder Nutzer sieht dabei nur die

Informationen, für die er eine Berechtigung hat.

So kann beispielsweise ein Vertriebsmitarbeiter einen Agenten zur Kundenanalyse

entwickeln, den anschließend das gesamte Vertriebsteam nutzt. Ein Analyst

erstellt einen Workflow zur Untersuchung von Abweichungen, den alle

Geschäftsbereiche einsetzen können. Fachwissen, das zuvor nur einer einzelnen

Person zur Verfügung stand, wird so für das gesamte Unternehmen nutzbar.

Klare Leitplanken statt unnötiger Hürden

Die integrierten Sicherheits- und Governance-Funktionen von AgentSpot

ermöglichen es Teams, KI-Lösungen eigenständig zu entwickeln und gemeinsam zu

nutzen, ohne dabei die Kontrolle über Daten und Prozesse zu verlieren.

Berechtigungen stellen sicher, dass Mitarbeitende ausschließlich auf die Daten

zugreifen, für die sie autorisiert sind. Lückenlose Prüfpfade protokollieren

sämtliche Aktionen der Agenten und machen nachvollziehbar, was wann und in

wessen Auftrag ausgeführt wurde. So können Mitarbeitende schnell handeln,

während die IT die Kontrolle behält.

Auf Basis von Unternehmensdaten und Geschäftskontext

KI scheitert nicht unbedingt daran, dass sie keine Daten findet. Häufig fehlt

ihr das Verständnis dafür, was diese Daten tatsächlich bedeuten. Begriffe wie

?Umsatz",?aktiver Kunde" oder?Risikokonto" können je nach Unternehmen

unterschiedlich definiert sein. Allgemeine KI-Modelle kennen diese individuellen

Definitionen nicht automatisch. Interpretieren zwei Agenten dieselbe Kennzahl

unterschiedlich, entstehen widersprüchliche Antworten und das Vertrauen in ihre

Ergebnisse und Aktionen leidet.

AgentSpot baut auf der semantischen Ebene von ThoughtSpot

(https://www.thoughtspot.com/product/spotter-

semantics?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-product-

spotlight1026) auf, die auf mehr als zehn Jahren Erfahrung darin beruht,

Unternehmensdaten verständlich und nutzbar zu machen. Agenten, Workflows und

Apps greifen dadurch auf die Definitionen zurück, die im jeweiligen Unternehmen

bereits etabliert sind. Wenn ein Agent handelt, stützt er sich auf den konkreten

Geschäftskontext und die verfügbaren Daten, statt sich auf Vermutungen zu

verlassen.

Wissen, das mit jeder Aufgabe wächst

Der gemeinsame Speicher macht aus einzelnen KI-Interaktionen dauerhaft

verfügbares Unternehmenswissen. In AgentSpot geht die geleistete Arbeit nicht

einfach im Chatverlauf verloren. Wissen wird kontinuierlich aufgebaut und

wiederverwendet. Dadurch werden Agenten hilfreicher, Antworten relevanter und

bereits geleistete Arbeit muss nicht immer wieder von vorn beginnen.

Das Gedächtnis arbeitet auf vier Ebenen - vom Wissen des gesamten Unternehmens

bis zur individuellen Zusammenarbeit zwischen einer Person und einem bestimmten

Agenten:

* Unternehmensgedächtnis: Es stellt sicher, dass alle Agenten und Workflows

auf demselben Geschäftsverständnis aufbauen. Administratoren können zentrale

Fakten hinterlegen; zusätzlich entwickelt sich das Wissen durch die

Interaktionen mit Agenten kontinuierlich weiter.

* Agentenspeicher: Er ermöglicht es Erstellern, die Arbeitsweise eines Agenten

laufend zu verbessern. Jede Anpassung kommt allen zugute, die diesen Agenten

nutzen.

* Benutzerspeicher: Er lernt die individuellen Präferenzen der einzelnen

Mitarbeitenden kennen und sorgt dafür, dass Antworten mit der Zeit besser

auf sie zugeschnitten sind.

* Agenten-Nutzer-Speicher: Er hält den bisherigen Austausch zwischen einer

Person und einem bestimmten Agenten fest, sodass beide an frühere

Interaktionen anknüpfen können, ohne Informationen erneut austauschen zu

müssen.

Abrechnung nach Nutzung statt nach Token oder Nutzerzahl

AgentSpot wird weder nach der Anzahl der verwendeten Tokens

(https://www.thoughtspot.com/pricing?utm_source=website&utm_medium=press-

release&utm_campaign=wb-product-spotlight1026) noch nach der Zahl der

Arbeitsplätze abgerechnet. Kosten entstehen erst, wenn ein Agent konkrete Arbeit

leistet, etwa in Form einer Konversation, einer Workflow-Ausführung oder einer

App-Sitzung. Entwicklung und Tests sind kostenlos. Alle Tarife umfassen eine

unbegrenzte Zahl von Nutzern und Agenten. Unternehmen können KI damit allen

Mitarbeitenden zugänglich machen, ohne den Zugang über Nutzerlizenzen zu

beschränken oder sich um den Token-Verbrauch sorgen zu müssen.

Verfügbarkeit

AgentSpot ist ab sofort in einem kostenlosen Tarif verfügbar, ohne zeitliche

Begrenzung und ohne Kreditkarte. Der Tarif umfasst eine unbegrenzte Zahl von

Agenten und Nutzern sowie ein wöchentliches Kontingent für Agenten-

Konversationen, Workflow-Ausführungen und App-Sitzungen. Teams mit höherem

Nutzungsbedarf können auf die Premium-Stufe?Fleet" wechseln.

Weitere Informationen unter AgentSpot

(https://www.thoughtspot.com/agentspot?utm_source=website&utm_medium=press-

release&utm_campaign=wb-product-spotlight1026).

PR Contact:

Russell Dougan

Director, Corporate Communications

russell.dougan@thoughtspot.com (mailto:russell.dougan@thoughtspot.com)

Â°