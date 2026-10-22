GNW-News: ThoughtSpot stellt AgentSpot vor: Von Chatbots zur Multiplayer-KI
^* Die erste KI-Welle brachte jedem Mitarbeitenden einen Chatbot. Die nächste
verschafft dem gesamten Unternehmen eine KI-Belegschaft: Sie arbeitet mit
Unternehmensdaten, versteht den Geschäftskontext und unterstützt
Mitarbeitende bei ihrer Arbeit.
* Integrierte Sicherheitsfunktionen und eine zentrale Steuerung auf
Unternehmensniveau ermöglichen es Unternehmen, schnell zu handeln, ohne die
Kontrolle zu verlieren.
* Dank eines vertrauenswürdigen Geschäftskontexts arbeiten Menschen und
Agenten als Team zusammen, und ein gemeinsamer Speicher macht das gesamte
Unternehmen mit jeder Aufgabe intelligenter.
Mountain View, Kalifornien, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThoughtSpot
(https://www.thoughtspot.com/?utm_source=website&utm_medium=press-
release&utm_campaign=wb-product-spotlight1026), Anbieter einer Daten- und KI-
Plattform, stellt AgentSpot
(https://www.thoughtspot.com/agentspot?utm_source=website&utm_medium=press-
release&utm_campaign=wb-product-spotlight1026) vor. Die Lösung bringt
Multiplayer-KI in Unternehmen und ermöglicht es Menschen und zielorientierten
KI-Agenten, Seite an Seite als vertrauenswürdige KI-Belegschaft
zusammenzuarbeiten. Mitarbeitende können in natürlicher Sprache eigene Agenten
erstellen, Arbeitsabläufe automatisieren und interaktive Geschäftsanwendungen
entwickeln und mit Kollegen teilen. Ein gemeinsamer Speicher, ein verlässlicher
Geschäftskontext und integrierte Sicherheits- und Governance-Funktionen auf
Unternehmensniveau helfen Organisationen dabei, schneller voranzukommen und
zugleich die Kontrolle zu behalten.
Die erste Welle generativer KI wurde vom Chatbot geprägt: eine Person, eine
Eingabeaufforderung, ein Gespräch. Einzelpersonen wurden produktiver, aber echte
Unternehmensarbeit findet nicht in einem Chatfenster statt, sondern in Teams,
Prozessen und Systemen, die voneinander abhängen.
Hier setzt Multiplayer-KI an. In AgentSpot entwickeln Menschen und Agenten
gemeinsam Lösungen und arbeiten in einer gemeinsamen Umgebung zusammen. Statt
bei jeder Konversation von vorn zu beginnen, können Mitarbeitende ihre
Ergebnisse und ihr Wissen teilen. So wird aus einer individuellen Lösung eine
verlässliche, wiederverwendbare Ressource für das gesamte Unternehmen.
?Unternehmen haben Milliarden in KI investiert, und die meisten können immer
noch keinen ROI vorweisen", sagt Ketan Karkhanis, CEO von ThoughtSpot.?Sie
haben jedem Mitarbeitenden einen Chatbot gegeben und das als Strategie
bezeichnet. Aber Unternehmen gewinnen nicht als Einzelpersonen. Erfolgreiche
Teams nutzen gemeinsames Wissen und handeln koordiniert. AgentSpot stellt jedem
Unternehmen eine KI-Belegschaft zur Seite, die seine Daten kennt, auf einen
gemeinsamen Kontext und Speicher zugreift und innerhalb der von der IT
vorgegebenen Regeln arbeitet. Unternehmen waren noch nie Einzelspieler, ihre KI
sollte es auch nicht sein."
Die Herausforderung in Unternehmen: Viel KI, aber zu wenig ROI
Das Problem ist nicht der Zugang zu KI, sondern die Frage, was daraus im
Arbeitsalltag entsteht. Ein Vertriebsmitarbeiter entwickelt einen Agenten, der
Kundenkonten recherchiert. Ein Finanzanalyst erstellt einen Prozess zur
Untersuchung von Abweichungen. Ein Marketingmitarbeiter richtet einen Workflow
ein, der Wettbewerber beobachtet. Doch kaum jemand außerhalb des jeweiligen
Erstellers profitiert davon. Der Vertriebsmitarbeiter im nächsten Team
entwickelt denselben Agenten erneut, während ein Analyst in einer anderen Region
nicht einmal weiß, dass es den entsprechenden Prozess bereits gibt.
Gleichzeitig verschicken Mitarbeitende HTML-Dateien und PDFs per E-Mail,
kopieren Informationen zwischen verschiedenen KI-Tools, erklären den
Geschäftskontext immer wieder neu und entwickeln Funktionen, die anderswo im
Unternehmen längst existieren. Das ist KI im Einzelspielermodus: viel Aktivität,
aber wenig nachhaltiger Nutzen.
AgentSpot ändert das. Menschen und Agenten arbeiten in einer gemeinsamen
Umgebung, greifen auf denselben Geschäftskontext zu und können die besten
Agenten, Workflows und Anwendungen als wiederverwendbare Unternehmensressourcen
nutzen. Fachwissen bleibt nicht länger bei der Person, die eine Lösung
entwickelt hat. Teams bauen auf der Arbeit anderer auf, verbessern bestehende
Lösungen und machen aus einzelnen Erfolgen Prozesse, von denen das gesamte
Unternehmen profitiert.
Die besten Mitarbeitenden - multipliziert
Die besten Ideen entstehen oft bei den Mitarbeitenden, die sich täglich mit den
jeweiligen Aufgaben beschäftigen, nicht in einem zentralen KI-Team. Ob Vertrieb,
Finanzen, Personal (https://www.thoughtspot.com/agentspot/ai-agents-for-human-
resources?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-product-
spotlight1026), Legal (https://www.thoughtspot.com/agentspot/ai-agents-for-
legal?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-product-
spotlight1026), Marketing (https://www.thoughtspot.com/agentspot/ai-agents-for-
marketing?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-product-
spotlight1026) oder Betrieb (https://www.thoughtspot.com/agentspot/ai-agents-
for-sales-ops?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-
product-spotlight1026): Jedes Team kann mit AgentSpot eigene KI-Lösungen
entwickeln, indem es einfach in natürlicher Sprache beschreibt, was es benötigt.
Dazu ist kein Code erforderlich.
Bei den meisten KI-Tools lässt sich lediglich eine Antwort teilen. Mit AgentSpot
können Mitarbeitende ganze Prozesse, deren Funktionalität und die damit
erzielten Ergebnisse weitergeben. Dafür vereint die Plattform drei miteinander
verbundene Bausteine:
* Agenten sind KI-Teamkollegen. Mitarbeitende beschreiben eine Aufgabe, und
AgentSpot erstellt einen Agenten mit den passenden Anweisungen, dem
erforderlichen Geschäftskontext und den benötigten Tools. Die Agenten
beantworten Fragen, analysieren Daten, empfehlen nächste Schritte und führen
Aktionen im Rahmen ihrer Berechtigungen aus.
* Workflows automatisieren wiederkehrende Aufgaben. Sie lassen sich
zeitgesteuert oder durch bestimmte Ereignisse starten, beispielsweise für
wöchentliche Vertriebsprognosen, Finanzkontrollen oder das Onboarding neuer
Mitarbeitender.
* Apps verbinden Daten und Aktionen. Mit einer einfachen Eingabe lassen sich
interaktive Anwendungen erstellen, die Daten aus vernetzten Systemen mit von
Agenten gesteuerten Aktionen verbinden. Jeder Nutzer sieht dabei nur die
Informationen, für die er eine Berechtigung hat.
So kann beispielsweise ein Vertriebsmitarbeiter einen Agenten zur Kundenanalyse
entwickeln, den anschließend das gesamte Vertriebsteam nutzt. Ein Analyst
erstellt einen Workflow zur Untersuchung von Abweichungen, den alle
Geschäftsbereiche einsetzen können. Fachwissen, das zuvor nur einer einzelnen
Person zur Verfügung stand, wird so für das gesamte Unternehmen nutzbar.
Klare Leitplanken statt unnötiger Hürden
Die integrierten Sicherheits- und Governance-Funktionen von AgentSpot
ermöglichen es Teams, KI-Lösungen eigenständig zu entwickeln und gemeinsam zu
nutzen, ohne dabei die Kontrolle über Daten und Prozesse zu verlieren.
Berechtigungen stellen sicher, dass Mitarbeitende ausschließlich auf die Daten
zugreifen, für die sie autorisiert sind. Lückenlose Prüfpfade protokollieren
sämtliche Aktionen der Agenten und machen nachvollziehbar, was wann und in
wessen Auftrag ausgeführt wurde. So können Mitarbeitende schnell handeln,
während die IT die Kontrolle behält.
Auf Basis von Unternehmensdaten und Geschäftskontext
KI scheitert nicht unbedingt daran, dass sie keine Daten findet. Häufig fehlt
ihr das Verständnis dafür, was diese Daten tatsächlich bedeuten. Begriffe wie
?Umsatz",?aktiver Kunde" oder?Risikokonto" können je nach Unternehmen
unterschiedlich definiert sein. Allgemeine KI-Modelle kennen diese individuellen
Definitionen nicht automatisch. Interpretieren zwei Agenten dieselbe Kennzahl
unterschiedlich, entstehen widersprüchliche Antworten und das Vertrauen in ihre
Ergebnisse und Aktionen leidet.
AgentSpot baut auf der semantischen Ebene von ThoughtSpot
(https://www.thoughtspot.com/product/spotter-
semantics?utm_source=website&utm_medium=press-release&utm_campaign=wb-product-
spotlight1026) auf, die auf mehr als zehn Jahren Erfahrung darin beruht,
Unternehmensdaten verständlich und nutzbar zu machen. Agenten, Workflows und
Apps greifen dadurch auf die Definitionen zurück, die im jeweiligen Unternehmen
bereits etabliert sind. Wenn ein Agent handelt, stützt er sich auf den konkreten
Geschäftskontext und die verfügbaren Daten, statt sich auf Vermutungen zu
verlassen.
Wissen, das mit jeder Aufgabe wächst
Der gemeinsame Speicher macht aus einzelnen KI-Interaktionen dauerhaft
verfügbares Unternehmenswissen. In AgentSpot geht die geleistete Arbeit nicht
einfach im Chatverlauf verloren. Wissen wird kontinuierlich aufgebaut und
wiederverwendet. Dadurch werden Agenten hilfreicher, Antworten relevanter und
bereits geleistete Arbeit muss nicht immer wieder von vorn beginnen.
Das Gedächtnis arbeitet auf vier Ebenen - vom Wissen des gesamten Unternehmens
bis zur individuellen Zusammenarbeit zwischen einer Person und einem bestimmten
Agenten:
* Unternehmensgedächtnis: Es stellt sicher, dass alle Agenten und Workflows
auf demselben Geschäftsverständnis aufbauen. Administratoren können zentrale
Fakten hinterlegen; zusätzlich entwickelt sich das Wissen durch die
Interaktionen mit Agenten kontinuierlich weiter.
* Agentenspeicher: Er ermöglicht es Erstellern, die Arbeitsweise eines Agenten
laufend zu verbessern. Jede Anpassung kommt allen zugute, die diesen Agenten
nutzen.
* Benutzerspeicher: Er lernt die individuellen Präferenzen der einzelnen
Mitarbeitenden kennen und sorgt dafür, dass Antworten mit der Zeit besser
auf sie zugeschnitten sind.
* Agenten-Nutzer-Speicher: Er hält den bisherigen Austausch zwischen einer
Person und einem bestimmten Agenten fest, sodass beide an frühere
Interaktionen anknüpfen können, ohne Informationen erneut austauschen zu
müssen.
Abrechnung nach Nutzung statt nach Token oder Nutzerzahl
AgentSpot wird weder nach der Anzahl der verwendeten Tokens
(https://www.thoughtspot.com/pricing?utm_source=website&utm_medium=press-
release&utm_campaign=wb-product-spotlight1026) noch nach der Zahl der
Arbeitsplätze abgerechnet. Kosten entstehen erst, wenn ein Agent konkrete Arbeit
leistet, etwa in Form einer Konversation, einer Workflow-Ausführung oder einer
App-Sitzung. Entwicklung und Tests sind kostenlos. Alle Tarife umfassen eine
unbegrenzte Zahl von Nutzern und Agenten. Unternehmen können KI damit allen
Mitarbeitenden zugänglich machen, ohne den Zugang über Nutzerlizenzen zu
beschränken oder sich um den Token-Verbrauch sorgen zu müssen.
Verfügbarkeit
AgentSpot ist ab sofort in einem kostenlosen Tarif verfügbar, ohne zeitliche
Begrenzung und ohne Kreditkarte. Der Tarif umfasst eine unbegrenzte Zahl von
Agenten und Nutzern sowie ein wöchentliches Kontingent für Agenten-
Konversationen, Workflow-Ausführungen und App-Sitzungen. Teams mit höherem
Nutzungsbedarf können auf die Premium-Stufe?Fleet" wechseln.
Weitere Informationen unter AgentSpot
(https://www.thoughtspot.com/agentspot?utm_source=website&utm_medium=press-
release&utm_campaign=wb-product-spotlight1026).
PR Contact:
Russell Dougan
Director, Corporate Communications
russell.dougan@thoughtspot.com (mailto:russell.dougan@thoughtspot.com)
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