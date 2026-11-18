GNW-News: ThoughtSpot vertieft die Integration mit Claude, um die agentenbasierte Analytik für Unternehmen voranzutreiben
^MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThoughtSpot
(https://www.thoughtspot.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=organic&utm_ca
mpaign=announcement_claude_data_26), der Anbieter von Daten- und KI-Plattformen,
hat heute zwei Integrationen mit Claude bekannt gegeben, die zuverlässige
Erkenntnisse an jeden Arbeitsplatz bringen. Kunden können nun ThoughtSpot
Spotter
(https://www.thoughtspot.com/product/agents/spotter?utm_source=globenewswire&utm
_medium=organic&utm_campaign=announcement_claude_data_26) über den Spotter MCP
(https://www.thoughtspot.com/blog/mcp-spotter-in-claude-chatgpt-custom-
agents?utm_source=globenewswire&utm_medium=organic&utm_campaign=announcement_cla
ude_data_26)-Konnektor mit Claude verbinden, sodass jedes von Claude erstellte
Dashboard auf der semantischen und kontextbezogenen Ebene von ThoughtSpot
basiert. Mit?Send To ThoughtSpot" werden in Claude Data erstellte Artefakte mit
einem einzigen Schritt zu ThoughtSpot-Liveboards, die unternehmensweit
verwaltet, geteilt, überwacht und genutzt werden können.
ThoughtSpot ergänzt den geschäftlichen Kontext, den Unternehmen bereits
aufgebaut haben und dem sie vertrauen. Mithilfe des Spotter-MCP-Konnektors
leitet Claude Data jede Frage im Klartext an Spotter weiter, der diese anhand
des semantischen Modells von ThoughtSpot unter Verwendung der zertifizierten
Kennzahlen, Verknüpfungen, Synonyme, Geschäftsdefinitionen und der Sicherheit
auf Zeilenebene des Kunden auswertet. Jede Antwort in Claude spiegelt dieselben
festgelegten Definitionen wider, auf denen das Unternehmen basiert, und dieselbe
Frage zu denselben Daten liefert jedes Mal dieselbe Antwort.
Der Aufbau auf einer vertrauenswürdigen und regulierten Plattform gewährleistet,
dass jede Antwort überprüfbar ist. Jedes Ergebnis wird zusammen mit den Such-
Tokens zurückgegeben, die dazu geführt haben: die genau verwendeten Kennzahlen,
Attribute, Filter und Zeiträume. Benutzer können diese einsehen, hinterfragen
und erneut ausführen. Claude liefert die Argumentation, die Darstellung und das
Layout. ThoughtSpot liefert Zahlen, die Teams in einer Vorstandssitzung fundiert
vertreten können.
Wenn sich ein in Claude Data erstelltes Dashboard als nützlich erweist, wandelt
?Send To ThoughtSpot" es in einem Schritt in ein Liveboard um. Da jede Kachel
bereits auf den Such-Tokens von Spotter basiert, muss nichts neu erstellt oder
neu interpretiert werden. Sobald ThoughtSpot eingebunden ist, können Teams
Folgendes tun:
* Weitergabe an die Unternehmensleitung im Rahmen der bestehenden
Berechtigungen und der Sicherheit auf Zeilenebene
* Überprüfen der Liveboards, damit jeder weiß, welche Version die offizielle
ist.
* Überwachen mithilfe von KPI-Warnmeldungen, geplanten Abonnements und
Änderungsanalysen, die aufzeigen, warum sich eine Kennzahl verändert hat.
* Durchführen tiefergehender Analysen, indem sie bis auf Zeilenebene ins
Detail gehen und zu jedem Widget Folgefragen an Spotter stellen.
* Menschen direkt dort erreichen, wo sie arbeiten - über Google Sheets und
Excel, die mobile ThoughtSpot-App, Slack und Microsoft Teams.
* Einbetten von Liveboards in eigene Apps und Portale, um Erkenntnisse mit
Kunden und Partnern zu teilen.
?Lösungen für Unternehmen hängen vom jeweiligen Unternehmenskontext ab", sagt
Francois Lopitaux, SVP für Produktmanagement bei ThoughtSpot.?Mit Spotter in
Claude basieren alle Zahlen und Antworten auf der regulierten semantischen
Ebene. Mit 'Send To ThoughtSpot' wird aus der Frage einer einzelnen Person in
Claude ein reguliertes Liveboard, das das gesamte Unternehmen einsehen, teilen
und dem es vertrauen kann. Claude ist Ihr Raum zum Denken. ThoughtSpot ist die
Plattform, auf der Ihr Unternehmen arbeitet."
Nicht KI oder BI, sondern ein Zusammenspiel aus beiden
Die Integrationen spiegeln ThoughtSpots Überzeugung wider, dass die Zukunft der
Datenanalyse in einem kontinuierlichen Zusammenspiel von KI und BI liegt.
Spotter stellt Claude vertrauenswürdige Daten zur Verfügung, während?Send To
ThoughtSpot" die von Claude erarbeiteten Ergebnisse zurück in ThoughtSpot
überträgt, wo sie überwacht, geteilt und erneut hinterfragt werden können. Was
mit Spotter auf einer fundierten Datengrundlage entsteht und in ein Liveboard
überführt wird, wird zu einem festen Bestandteil der Geschäftsabläufe.
Die vertrauenswürdige Kontextebene für jede KI-Anwendung
Die Integrationen machen ThoughtSpots vertrauenswürdige Kontextebene für KI
überall dort verfügbar, wo Kunden arbeiten. Organisationen können ThoughtSpots
Governance-gesteuerte Semantik (https://www.thoughtspot.com/product/spotter-
semantics?utm_source=globenewswire&utm_medium=organic&utm_campaign=announcement_
claude_data_26) über den Spotter-MCP-Connector in Claude und über AgentSpot für
ihre eigenen Teams verfügbar machen. Dieselbe Governance-gesteuerte Semantik
bildet auch die Grundlage für ThoughtSpot Embedded
(https://www.thoughtspot.com/product/embedded?utm_source=globenewswire&utm_mediu
m=organic&utm_campaign=announcement_claude_data_26), das vertrauenswürdige
Analysen in die eigenen Produkte und Apps der Kunden integriert.
Verfügbarkeit
Die Claude Data-Integrationen von ThoughtSpot stehen ThoughtSpot-Kunden ab heute
zur Verfügung. Erfahren Sie hier
(https://www.thoughtspot.com/integrations/claude?utm_source=globenewswire&utm_me
dium=organic&utm_campaign=announcement_claude_data_26) mehr über die Claude-
Integrationen von ThoughtSpot.
Über ThoughtSpot
ThoughtSpot ist ein Unternehmen für Daten- und KI-Plattformen. Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, eine stärker auf Fakten basierende Welt zu schaffen.
ThoughtSpot Agentic Analytics (https://www.thoughtspot.com/product/analytics)
baut auf einer agentischen semantischen Ebene und unternehmensgerechter
Governance auf. Die Lösung vereint ein Team spezialisierter Agenten, die
verlässliche Antworten liefern und auf Grundlage von Geschäftsdaten handeln.
ThoughtSpot Embedded (https://www.thoughtspot.com/product/embedded) bringt
dieselbe agentengestützte Analytik mit nur wenigen Zeilen Code in jedes Produkt
ein. Mit AgentSpot (https://www.thoughtspot.com/agentspot) bringt ThoughtSpot
Multiplayer-KI in Unternehmen. Hier können Mitarbeiter Agenten, Workflows und
Apps auf Basis von Geschäftsdaten erstellen und im gesamten Unternehmen teilen.
Branchenführer wie Lyft, Unilever, Roche, Schneider Electric, Booking.com und
HubSpot verlassen sich auf ThoughtSpot, um Daten in messbare Geschäftsergebnisse
zu verwandeln. ThoughtSpot ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant mit mehr als
1.000 Kunden weltweit und unterhält Niederlassungen in San Francisco, Mountain
View, Chicago, London, Bangalore, Hyderabad, Trivandrum, Sydney und Tokio.
Testen Sie ThoughtSpot noch heute.
(https://www.thoughtspot.com/trial?tsref=webtopnav)
Ansprechpartner PR:
Russell Dougan
Director, Corporate Communications
russell.dougan@thoughtspot.com (mailto:russell.dougan@thoughtspot.com)
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