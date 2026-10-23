23.10.26 14:41 Uhr

^Die Volksregierung von Xinyu City

XINYU, China, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem fand in Xinyu in der

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Provinz Jiangxi der Dialog Tiangong Kaiwu, Die Welt verbinden: Hochwertige

industrielle Entwicklung statt. Rund 120 Gäste aus Politik, Wissenschaft und

Wirtschaft aus dem In- und Ausland kamen zusammen, um intensive Gespräche über

die Verbindung der traditionellen chinesischen Hochkultur mit moderner

Fertigungstechnik, die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und die

gelungene Vermittlung chinesischer Geschichten zu führen.

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Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5745/eng)

Haji Dabo, Direktor der Nationalen Behörde für Bodenschätze von Sierra Leone,

stellte fest, dass Tiangong Kaiwu, die berühmte chinesische Enzyklopädie für

Wissenschaft und Industrie aus dem 17. Jahrhundert, die Weisheit der

chinesischen Nation verkörpert. Schon vor Jahrhunderten erkannten die Menschen,

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wie wichtig es ist, objektiven Gesetzen zu folgen und den menschlichen

Erfindungsreichtum zu nutzen, um natürliche Ressourcen zu erforschen und zu

nutzen.?Wir freuen uns auf eine vertiefte Zusammenarbeit mit weiteren

chinesischen Unternehmen entlang der gesamten Industriekette im Bereich der

neuen Energien - von der vorgelagerten bis zur nachgelagerten Stufe -, um

Ressourcenvorteile in Entwicklungsgewinne umzuwandeln und einen Beitrag zum

weltweiten Übergang zu grüner Energie zu leisten", sagte er.

In Xinyu wurde Tiangong Kaiwu fertiggestellt. Im 10. Jahr der Chongzhen-

Regierungszeit der Ming-Dynastie vollendete Song Yingxing dieses monumentale

wissenschaftliche Werk, das als?Chinas Enzyklopädie des Handwerks aus dem 17.

Jahrhundert" gepriesen wird. Fast 400 Jahre später hat Xinyu die Kultur von

Tiangong Kaiwu zu seinem zentralen städtischen Leitmotiv gemacht. Kulturelle

Elemente sind durch Wahrzeichen wie die Tiangong-Allee und die Kaiwu-Allee sowie

durch Veranstaltungen wie das Tiangong-Kaiwu-Cup-Basketballturnier und den

Tiangong-Kaiwu-Fertigkeitswettbewerb fest im städtischen Alltag verankert.

Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichnete die Stadt Xinyu ein Freundschafts-

und Kooperationsabkommen mit der argentinischen Stadt Salta. Die Veranstaltung

wird vom Xinhua-Nachrichteninformationszentrum, dem Parteikomitee der Stadt

Xinyu und der Volksregierung der Stadt Xinyu ausgerichtet. Auch in Zukunft wird

Xinyu entsprechende Aktivitäten durchführen, um Tiangong Kaiwu zu einer

unverwechselbaren städtischen Kulturmarke auszubauen.

Ansprechpartner:

Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558.Â°