GNW-News: Tierfreie Rohstoffe von Nu-Tek BioSciences treiben die Weiterentwicklung von Zellkulturmedien und die Versorgungssicherheit auf der CPHI Global 202...

03.09.26 13:04 Uhr

^* Nu-Tek wird auf der CPHI Global vom 6. bis 8. Oktober in Mailand mit

Akteuren aus der Pharmabranche ins Gespräch kommen, um seine zu 100 %

Werbung

tierfreien Peptone und Proteinhydrolysate vorzustellen, die die

Qualifizierung von Zellkulturmedien unterstützen und gleichzeitig die

Versorgungssicherheit und die Entwicklungseffizienz verbessern.

MINNETONKA, Minnesota, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences,

der Marktführer für zu 100 % tierfrei (AOF) hergestellte Peptone und

Proteinhydrolysate, wird sich auf der CPHI Global 2026, die vom 6. bis 8.

Werbung

Oktober 2026 in Mailand, Italien, stattfindet, mit Biotech-Experten treffen. Nu-

Tek wird intensive Gespräche mit wichtigen Akteuren führen, die für die

Beschaffung, Qualifizierung und den Einkauf von Rohstoffen für Zellkulturmedien

zuständig sind, wobei der Schwerpunkt auf Qualität, Konsistenz und einer den

behördlichen Anforderungen entsprechenden Versorgung liegt.

Nu-Tek wird sein Portfolio an tierfreien Rohstoffen vorstellen, auf das sich

Werbung

globale Pharmahersteller verlassen, um Anwendungen in den Bereichen Zellkultur

und mikrobielle Fermentation bei der Herstellung von Impfstoffen, Therapeutika

und anderen Biologika zu unterstützen. Die Produkte des Unternehmens sind

bewusst so konzipiert, dass sie individuell anpassbar sind, wobei der

Schwerpunkt auf der Reduzierung von Entwicklungsrisiken, der Verbesserung der

Lieferkontinuität und der Stärkung des Vertrauens in die Auswahl der

vorgelagerten Rohstoffe liegt.

?Die Medienanforderungen der Pharmaindustrie entwickeln sich weiter", so Chris

Weidel, Chief Business Officer bei Nu-Tek.?Unternehmen suchen nach tierfreien,

hochwertigen und sicheren Rohstoffen, um die Produktivität von Nährmedien zu

steigern oder zu verbessern und sich so einen strategischen Vorteil auf dem

Markt zu verschaffen. Nu-Tek bietet genau das, was biopharmazeutische Hersteller

benötigen, um ihre behördlichen Anforderungen zu erfüllen und ihre Ziele im

Bereich der Bioprozessierung zu erreichen."

Besucher können einen Termin (https://nu-

tekbioscience.pipedrive.com/scheduler/35orXFj/meet-w-nu-tek-on-peptones-

yeast) mit Nu-Tek vereinbaren, um während der Messe den Bedarf an Nährmedien zu

besprechen. Pharmateams, die alternative Bezugsquellen prüfen, die Wirksamkeit

von Nährmedien verbessern oder Strategien für tierversuchsfreie Inhaltsstoffe

ausloten möchten, sind herzlich eingeladen, in Mailand Kontakt aufzunehmen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von

hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen

Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,

betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die

Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie

spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für

Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von

Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-

tekbiosciences.com/).

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com (mailto:cjones@nu-tekbioscience.com)

+1 (952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com (https://www.nu-tekbiosciences.com/)

Ein Foto zu dieser Meldung ist unter folgendem Link

verfügbar: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49fd9c5c-

4c3c-40ce-85a7-d468c337c6d2

Ein Video zu dieser Meldung ist unter folgendem Link

verfügbar: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fedcbcbd-

922c-4f03-a8e2-e60511df6e9d

Â°