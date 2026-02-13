GNW-News: Tilray Medical, CC Pharma und 14U Pharma geben strategische Allianz mit der "gesund leben"-Kooperation und Alliance Healthcare Deutschland bekannt,...

^DENSBORN, Deutschland, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die

Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), hat eine

strategische Partnerschaft mit Tilray Medical, CC Pharma, 14U Pharma und der

?gesund leben"-Kooperation bekannt gegeben, die von Alliance Healthcare

Deutschland betrieben wird. Als eines der größten Apothekennetzwerke

Deutschlands betreibt Alliance Healthcare Deutschland 27 Logistikzentren im

ganzen Land und beliefert täglich mehr als 10.000 Apotheken. Dieses umfassende

Vertriebsnetzwerk gilt als führendes Unterstützungssystem für unabhängige

Apotheken und bietet wichtige Dienstleistungen, Marketingressourcen und

Einkaufsvorteile. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung

einer effektiven nationalen Arzneimittelversorgung.

Mit Wirkung zum 1. April 2026 werden Tilray Medical, CC Pharma und 14U Pharma

eine Zusammenarbeit eingehen, um ihre Marktpräsenz in ganz Deutschland zu

stärken, indem sie eine umfangreiche Produktpalette anbieten und den Zugang zu

Apotheken verbessern. Im Rahmen der?gesund leben"-Kooperation wird diese

Allianz Partnerapotheken umfassende Gesundheitslösungen anbieten, darunter

verschreibungspflichtige Medikamente (Rx), vergünstigte Arzneimittel über

Parallelimporte und das medizinische Cannabis-Portfolio von Tilray Medical. Die

Partnerschaft wurde entwickelt, um sowohl die Anforderungen von B2B-Apotheken

als auch die Bedürfnisse von B2C-Patienten und -Verbrauchern zu erfüllen. Sie

gewährt Partnerapotheken Zugang zu vorteilhaften Einkaufsbedingungen, einer

erhöhten Produktverfügbarkeit und einem verbesserten Serviceangebot.

Die Apothekenkooperation?gesund leben" umfasst rund 3.600 Mitgliedsapotheken in

ganz Deutschland. Die Mitgliedschaft bietet erhebliche Vorteile, darunter

digitalen und vorrangigen Zugang, der die Konnektivität verbessert und die

Möglichkeiten innerhalb des Netzwerks erweitert. Die Allianz?gesund leben"

fungiert als zentrales Kooperationsnetzwerk im deutschen Apothekenbereich und

bietet ihren Mitgliedern einen Mehrwert durch wettbewerbsfähige

Einkaufskonditionen, innovative Dienstleistungen zur Steigerung der

betrieblichen Effizienz, intelligente Lösungen zur Erhöhung der Kundenfrequenz

und des Umsatzes sowie maßgeschneiderte Unterstützung.

Rajnish Ohri, President International bei Tilray Brands, erklärte:?Deutschland

bleibt einer der bedeutendsten und dynamischsten Gesundheitsmärkte in Europa.

Durch die Zusammenführung von Tilray Medical, CC Pharma und 14U Pharma im Rahmen

dieser Partnerschaft stärken wir unsere gemeinsame Position - wir erweitern

unsere Aktivitäten in Deutschland, verbessern den Zugang zu Apotheken und

schaffen eine noch leistungsfähigere Plattform für langfristiges Wachstum. Diese

Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Apotheken, Patienten und Verbraucher im

ganzen Land zu versorgen, und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für eine

weitere Expansion auf dem deutschen Markt."

CC Pharma ist eines von zwei Parallelimportunternehmen, die von Alliance

Healthcare Deutschland als Partner ausgewählt wurden, was die hohe Reputation

von Tilray im deutschen Pharmahandel unterstreicht. Diese Partnerschaft

ermöglicht CC Pharma einen bevorzugten Zugang zu über 20 % der deutschen

Apotheken und erweitert die Marktpräsenz des Unternehmens. Derzeit unterstützt

CC Pharma mehr als 16.000 Apotheken im ganzen Land.

Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, erklärte:?Unsere langjährige

Partnerschaft mit Alliance Healthcare Deutschland erlangt durch diese

strategische Zusammenarbeit ein neues Niveau. Durch die Bündelung unserer

Stärken und unseres Fachwissens setzen wir neue Maßstäbe in Bezug auf Zugang,

Service und Innovation für Apotheken und Patienten in ganz Deutschland."

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Tilray, eine skalierte,

integrierte Gesundheitsplattform in Deutschland aufzubauen, indem das

Unternehmen seine Führungsposition im Pharmahandel durch CC Pharma und seine

wachsende Präsenz im Bereich medizinisches Cannabis durch Tilray Medical nutzt.

Über Alliance Healthcare Deutschland und GEHE

Alliance Healthcare Deutschland und GEHE fördern Gesundheit: sicher, zuverlässig

und schnell. Die Alliance Healthcare Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am

Main ist ein Unternehmen der Boots-Gruppe und mit ihren beiden Großhandelsmarken

Alliance Healthcare® Deutschland und GEHE® sowie der starken

Apothekenkooperation?gesund leben" einer der bedeutendsten

Gesundheitsdienstleister für Apotheken und Pharmahersteller in Deutschland. Mit

einem modernen Netzwerk und zukunftssicheren Dienstleistungen gewährleistet der

Full-Service-Pharmagroßhändler mit 29 Standorten gemeinsam mit seinen Partnern

die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln und

Gesundheitsdienstleistungen. Der Schwerpunkt liegt auf einer nachhaltigen,

vertrauenswürdigen und ganzheitlichen Gesundheitsversorgung in Deutschland,

damit alle Menschen ein gesünderes und erfüllteres Leben führen können.

#wemovehealth

www.alliance-healthcare-gehe.de (http://www.alliance-healthcare-gehe.de/)

Über?gesund leben"

Die bedeutende Apothekenkooperation?gesund leben" stärkt Apotheken nachhaltig,

wirtschaftlich und strukturell und übernimmt gleichzeitig Verantwortung für die

Gesundheitsversorgung von Millionen von Menschen. Die Kooperation unterstützt

ihre rund 3.600 Partnerapotheken mit umfassenden, zukunftsorientierten

Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Gesundheitsberatung,

Digitalisierung , Personalmanagement und Weiterbildung sowie operative Prozesse

und Finanzen. Mit diesem starken Dienstleistungsportfolio ermöglichen wir

unseren Partnern, innovative Kundenansätze und neue Gesundheitsdienstleistungen

anzubieten. Im Mittelpunkt stehen stets die Menschen und ihre Gesundheit.

Über CC Pharma

CC Pharma ist ein führender pharmazeutischer Distributor in Deutschland und

beliefert Apotheken bundesweit mit einem breiten Portfolio an Marken- und

Generika-Arzneimitteln. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale

Marktkenntnisse mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines

globalen Unternehmens.

Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter www.cc-pharma.com

(http://www.cc-pharma.com/)

Über 14U Pharma

14U Pharma, eine Tochtergesellschaft von CC Pharma, ist ein in Deutschland

ansässiges Pharmaunternehmen, das sich auf Rabattverträge spezialisiert hat und

sich auf innovative Gesundheitslösungen und patientenorientierte

Produktentwicklung konzentriert.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde

von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem

globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray,

Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum

verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent

von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten

GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal

und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten

Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser,

Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical

Europe, Tilray Medical Canada (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-

QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-

hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-

FXBZehIfK7eirAQXaCExT_IKEsGm2v2YpMIyYFwHMPVi2zmn8qWsjuWH5JVxHsxFbbpNfM8_lK-

d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=

=) und Tilray Medical Australia-New Zealand (https://tilray.com.au/).

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-

Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu

sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die

beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über

20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte

Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben

verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen

Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen-

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), für die die in diesen Abschnitten und anderen

geltenden Gesetzen vorgesehene?Safe Harbor"-Regelung gelten soll.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",

?sollte",?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",

?antizipieren",?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",

?projizieren",?werden",?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder

ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten

Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bei der Erstellung der in

dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden bestimmte

wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen zugrunde

gelegt, die sich als unrichtig erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen

beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten,

Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit

des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele

Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere

Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder

die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen

abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck

gebracht werden. ZukunftsgerichteteAussagen in dieser Mitteilung umfassen auch

Aussagen zur Marktpositionierung des Unternehmens, zur erwarteten Fähigkeit, die

steigende Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen

Umgebungen zu bedienen, sowie zu den Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit

strategischer Partnerschaften. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und

anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular

von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC

eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht

wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und

das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen

öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder

sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den

geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CC Pharma GmbH - In den Feldern 2 - 54570 Densborn - Germany

Verena Meiers: marketing@cc-pharma.de (mailto:marketing@cc-pharma.de)

Tilray Brands Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)

Investoren: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)

