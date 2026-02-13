GNW-News: Tilray Medical, CC Pharma und 14U Pharma geben strategische Allianz mit der "gesund leben"-Kooperation und Alliance Healthcare Deutschland bekannt,...
^DENSBORN, Deutschland, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die
Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), hat eine
strategische Partnerschaft mit Tilray Medical, CC Pharma, 14U Pharma und der
?gesund leben"-Kooperation bekannt gegeben, die von Alliance Healthcare
Deutschland betrieben wird. Als eines der größten Apothekennetzwerke
Deutschlands betreibt Alliance Healthcare Deutschland 27 Logistikzentren im
ganzen Land und beliefert täglich mehr als 10.000 Apotheken. Dieses umfassende
Vertriebsnetzwerk gilt als führendes Unterstützungssystem für unabhängige
Apotheken und bietet wichtige Dienstleistungen, Marketingressourcen und
Einkaufsvorteile. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung
einer effektiven nationalen Arzneimittelversorgung.
Mit Wirkung zum 1. April 2026 werden Tilray Medical, CC Pharma und 14U Pharma
eine Zusammenarbeit eingehen, um ihre Marktpräsenz in ganz Deutschland zu
stärken, indem sie eine umfangreiche Produktpalette anbieten und den Zugang zu
Apotheken verbessern. Im Rahmen der?gesund leben"-Kooperation wird diese
Allianz Partnerapotheken umfassende Gesundheitslösungen anbieten, darunter
verschreibungspflichtige Medikamente (Rx), vergünstigte Arzneimittel über
Parallelimporte und das medizinische Cannabis-Portfolio von Tilray Medical. Die
Partnerschaft wurde entwickelt, um sowohl die Anforderungen von B2B-Apotheken
als auch die Bedürfnisse von B2C-Patienten und -Verbrauchern zu erfüllen. Sie
gewährt Partnerapotheken Zugang zu vorteilhaften Einkaufsbedingungen, einer
erhöhten Produktverfügbarkeit und einem verbesserten Serviceangebot.
Die Apothekenkooperation?gesund leben" umfasst rund 3.600 Mitgliedsapotheken in
ganz Deutschland. Die Mitgliedschaft bietet erhebliche Vorteile, darunter
digitalen und vorrangigen Zugang, der die Konnektivität verbessert und die
Möglichkeiten innerhalb des Netzwerks erweitert. Die Allianz?gesund leben"
fungiert als zentrales Kooperationsnetzwerk im deutschen Apothekenbereich und
bietet ihren Mitgliedern einen Mehrwert durch wettbewerbsfähige
Einkaufskonditionen, innovative Dienstleistungen zur Steigerung der
betrieblichen Effizienz, intelligente Lösungen zur Erhöhung der Kundenfrequenz
und des Umsatzes sowie maßgeschneiderte Unterstützung.
Rajnish Ohri, President International bei Tilray Brands, erklärte:?Deutschland
bleibt einer der bedeutendsten und dynamischsten Gesundheitsmärkte in Europa.
Durch die Zusammenführung von Tilray Medical, CC Pharma und 14U Pharma im Rahmen
dieser Partnerschaft stärken wir unsere gemeinsame Position - wir erweitern
unsere Aktivitäten in Deutschland, verbessern den Zugang zu Apotheken und
schaffen eine noch leistungsfähigere Plattform für langfristiges Wachstum. Diese
Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Apotheken, Patienten und Verbraucher im
ganzen Land zu versorgen, und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für eine
weitere Expansion auf dem deutschen Markt."
CC Pharma ist eines von zwei Parallelimportunternehmen, die von Alliance
Healthcare Deutschland als Partner ausgewählt wurden, was die hohe Reputation
von Tilray im deutschen Pharmahandel unterstreicht. Diese Partnerschaft
ermöglicht CC Pharma einen bevorzugten Zugang zu über 20 % der deutschen
Apotheken und erweitert die Marktpräsenz des Unternehmens. Derzeit unterstützt
CC Pharma mehr als 16.000 Apotheken im ganzen Land.
Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, erklärte:?Unsere langjährige
Partnerschaft mit Alliance Healthcare Deutschland erlangt durch diese
strategische Zusammenarbeit ein neues Niveau. Durch die Bündelung unserer
Stärken und unseres Fachwissens setzen wir neue Maßstäbe in Bezug auf Zugang,
Service und Innovation für Apotheken und Patienten in ganz Deutschland."
Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Tilray, eine skalierte,
integrierte Gesundheitsplattform in Deutschland aufzubauen, indem das
Unternehmen seine Führungsposition im Pharmahandel durch CC Pharma und seine
wachsende Präsenz im Bereich medizinisches Cannabis durch Tilray Medical nutzt.
Über Alliance Healthcare Deutschland und GEHE
Alliance Healthcare Deutschland und GEHE fördern Gesundheit: sicher, zuverlässig
und schnell. Die Alliance Healthcare Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main ist ein Unternehmen der Boots-Gruppe und mit ihren beiden Großhandelsmarken
Alliance Healthcare® Deutschland und GEHE® sowie der starken
Apothekenkooperation?gesund leben" einer der bedeutendsten
Gesundheitsdienstleister für Apotheken und Pharmahersteller in Deutschland. Mit
einem modernen Netzwerk und zukunftssicheren Dienstleistungen gewährleistet der
Full-Service-Pharmagroßhändler mit 29 Standorten gemeinsam mit seinen Partnern
die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln und
Gesundheitsdienstleistungen. Der Schwerpunkt liegt auf einer nachhaltigen,
vertrauenswürdigen und ganzheitlichen Gesundheitsversorgung in Deutschland,
damit alle Menschen ein gesünderes und erfüllteres Leben führen können.
#wemovehealth
www.alliance-healthcare-gehe.de (http://www.alliance-healthcare-gehe.de/)
Über?gesund leben"
Die bedeutende Apothekenkooperation?gesund leben" stärkt Apotheken nachhaltig,
wirtschaftlich und strukturell und übernimmt gleichzeitig Verantwortung für die
Gesundheitsversorgung von Millionen von Menschen. Die Kooperation unterstützt
ihre rund 3.600 Partnerapotheken mit umfassenden, zukunftsorientierten
Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Gesundheitsberatung,
Digitalisierung, Personalmanagement und Weiterbildung sowie operative Prozesse
und Finanzen. Mit diesem starken Dienstleistungsportfolio ermöglichen wir
unseren Partnern, innovative Kundenansätze und neue Gesundheitsdienstleistungen
anzubieten. Im Mittelpunkt stehen stets die Menschen und ihre Gesundheit.
Über CC Pharma
CC Pharma ist ein führender pharmazeutischer Distributor in Deutschland und
beliefert Apotheken bundesweit mit einem breiten Portfolio an Marken- und
Generika-Arzneimitteln. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale
Marktkenntnisse mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines
globalen Unternehmens.
Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter www.cc-pharma.com
(http://www.cc-pharma.com/)
Über 14U Pharma
14U Pharma, eine Tochtergesellschaft von CC Pharma, ist ein in Deutschland
ansässiges Pharmaunternehmen, das sich auf Rabattverträge spezialisiert hat und
sich auf innovative Gesundheitslösungen und patientenorientierte
Produktentwicklung konzentriert.
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde
von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem
globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray,
Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum
verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent
von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten
GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal
und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten
Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser,
Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.
Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical
Europe, Tilray Medical Canada (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-
QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-
hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-
FXBZehIfK7eirAQXaCExT_IKEsGm2v2YpMIyYFwHMPVi2zmn8qWsjuWH5JVxHsxFbbpNfM8_lK-
d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=
=) und Tilray Medical Australia-New Zealand (https://tilray.com.au/).
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-
Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu
sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die
beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über
20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte
Lebensmittel und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben
verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen
Plattformen.
Zukunftsgerichtete Aussagen-
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"), für die die in diesen Abschnitten und anderen
geltenden Gesetzen vorgesehene?Safe Harbor"-Regelung gelten soll.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",
?sollte",?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",
?antizipieren",?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",
?projizieren",?werden",?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder
ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten
Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bei der Erstellung der in
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden bestimmte
wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen zugrunde
gelegt, die sich als unrichtig erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten,
Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit
des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele
Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere
Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder
die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen
abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck
gebracht werden. ZukunftsgerichteteAussagen in dieser Mitteilung umfassen auch
Aussagen zur Marktpositionierung des Unternehmens, zur erwarteten Fähigkeit, die
steigende Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen
Umgebungen zu bedienen, sowie zu den Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit
strategischer Partnerschaften. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und
anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular
von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC
eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht
wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und
das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen
öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder
sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den
geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
CC Pharma GmbH - In den Feldern 2 - 54570 Densborn - Germany
Verena Meiers: marketing@cc-pharma.de (mailto:marketing@cc-pharma.de)
Tilray Brands Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)
Investoren: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)
