GNW-News: Tilray Medical Deutschland bringt ARXT auf den Markt, eine neue Premium-Marke für medizinisches Cannabis aus deutschem Anbau
^NEUMÜNSTER, Deutschland, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical
Deutschland, ein Geschäftsbereich von Tilray Brands (https://www.tilray.com/),
Inc. (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY) und ein weltweit führender Anbieter von
medizinischem Cannabis, gab heute die Markteinführung von ARX(TM)
(https://arxcannabis.de/) bekannt, seiner ersten in Deutschland entwickelten und
angebauten Premium-Marke für medizinisches Cannabis. ARX wird auf der Mary Jane
Berlin 2026 offiziell vorgestellt. Dort können Besucherinnen und Besucher den
Stand von Tilray Medical in Halle 20, Stand B21 besuchen, um mehr zu erfahren.
Die Einführung von ARX stellt einen bedeutenden Fortschritt hinsichtlich der
Qualität des in Deutschland erhältlichen medizinischen Cannabis dar und ist das
Ergebnis einer mehr als zweijährigen Entwicklungsarbeit im Aphria RX-Werk in
Neumünster. ARX basiert auf disziplinierten Anbaumethoden und fundiertem
Fachwissen und ist von der Überzeugung getragen, dass Patienten und
medizinisches Fachpersonal auf beständige, hochwertige Produkte angewiesen sind.
Auf dieser Grundlage vereint ARX genetisches Material aus der renommierten
Genbank von Broken Coast mit dem Anbauknow-how, das in jahrelanger Premium-
Cannabiszucht in Kanada entwickelt wurde, und setzt dies mit deutscher Präzision
um. Die Marke wird im Aphria RX-Werk von Tilray Medical produziert und
hergestellt und wird durch die etablierte deutsche Infrastruktur des
Unternehmens unterstützt, einschließlich des landesweiten Vertriebs über CC
Pharma und 14U Pharma.
Rajnish Ohri, Präsident des Bereichs International bei Tilray Brands, erklärte:
?Die Einführung von ARX ist ein wichtiger Meilenstein für Tilray in Deutschland,
da es sich um unsere erste Premium-Marke für medizinisches Cannabis handelt, die
direkt vor Ort entwickelt und angebaut wird. Deutschland ist weiterhin führend
bei der Entwicklung von medizinischem Cannabis in Europa, und wir sind bestrebt,
dieses Wachstum mit lokal hergestellten, hochwertigen Produkten zu unterstützen,
die den Bedürfnissen von Patienten und medizinischem Fachpersonal gerecht
werden. Mit ARX stärken wir unsere Position in diesem wichtigen Markt und sorgen
gleichzeitig für mehr Konsistenz, Versorgungssicherheit und einen langfristigen
Zugang für Patienten."
Höhere Standards für die Patientenversorgung in Deutschland
ARX startet auf einer soliden Grundlage. Alle Sorten stammen ausschließlich aus
der Genbank von Broken Coast. Seit 2014 gilt Broken Coast als einer der ersten
lizenzierten Produzenten von medizinischem Cannabis in Kanada und ist nach wie
vor ein führender Hersteller von Premium-Cannabisprodukten mit umfassender
Expertise in den Bereichen Sortenauswahl und Phänotypisierung.
ARX wird nach strengen EU-GMP-Standards im Aphria RX-Werk in Neumünster
hergestellt. Aufgrund der Anbau-Expertise von Broken Coast ist der
Produktionsprozess darauf ausgelegt, Konsistenz und Produktintegrität zu
gewährleisten. In einzelnen, klimatisierten Anbauräumen kann jede Sorte unter
maßgeschneiderten Bedingungen gezüchtet werden, während eine kontinuierliche
Überwachung und Anpassungen in Echtzeit dazu beitragen, die Qualität während des
gesamten Anbaus zu gewährleisten. Dieser Ansatz spiegelt eine Grundüberzeugung
wider: Patienten verdienen beständige, qualitativ hochwertige Produkte. Ein
vollständig integrierter, hauseigener Betrieb reduziert den Umschlag und
Verzögerungen und trägt so zur gleichbleibenden Produktqualität bei, ohne dass
eine Bestrahlung erforderlich ist.
Patienten und medizinisches Fachpersonal können sich auf der Mary Jane Berlin
2026 am Stand B21 in Halle 20 bei Tilray Medical informieren oder sich an
teilnehmende Apotheken im ganzen Land wenden. Weitere Informationen zu ARX
finden Sie unter arxcannabis.de (https://arxcannabis.de/)
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not
zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und
zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken
bietet, darunter Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken Coast.
Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das
als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen
wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in
Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical
einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte,
Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf
Kontinenten.
Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe
(https://tilraymedical.eu.com/), Tilray Medical Canada
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-
FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-
hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-
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=) und Tilray Medical Australia-New Zealand (https://www.tilray.com.au/).
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-
Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu
sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die
beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über
20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte
Lebensmittel und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben
verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen
Plattformen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"), für die die in diesen Abschnitten und anderen
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Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",
?sollte",?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",
?antizipieren",?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",
?projizieren",?werden",?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder
ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten
Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche
Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die
in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen
Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen
über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder
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Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele
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Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder
die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen,
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abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck
gebracht werden. Zukunftsgerichtete-Aussagen in dieser Mitteilung beinhalten
auch Aussagen über die Marktpositionierung des Unternehmens, die Fähigkeit, die
sich entwickelnde Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten
pharmazeutischen Umgebungen zu befriedigen, und die Erwartungen hinsichtlich der
Wirksamkeit strategischer Partnerschaften, einschließlich der Zusammenarbeit des
Unternehmens mit Molteni zur Unterstützung der Entwicklung des italienischen
Marktes für medizinisches Cannabis. Eine ausführlichere Erörterung dieser
Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten
Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K
(und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die
bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser
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dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche
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Investoren: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)
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