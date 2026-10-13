GNW-News: Tilray Medical stärkt seine globale Lieferkette für medizinisches Cannabis durch die Genehmigung, wichtige EU-GMP-Konformitätsprüfungen intern durc...

13.10.26 18:27 Uhr

^CANTANHEDE, Portugal, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, ein

weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Anbau, Produktion,

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Produkte und Vertrieb von medizinischem Cannabis und ein Geschäftsbereich von

Tilray Brands, Inc. (https://www.tilray.com/) (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX:

TLRY), hat heute einen wichtigen regulatorischen Meilenstein in Europa

bekanntgegeben: INFARMED, die portugiesische nationale Behörde für Arzneimittel

und Gesundheitsprodukte, hat das Qualitätskontrolllabor in der EU-GMP-

zertifizierten Anlage von Tilray Medical in Cantanhede, Portugal, für die

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Durchführung mikrobiologischer sowie chemisch-physikalischer Prüfungen vor Ort

zugelassen. Die Zulassung verschafft Tilray Medical mehr Kontrolle über

entscheidende Qualitätsprüfungen, beschleunigt die Produktfreigabe und stärkt

den Standort in Portugal als strategische Ausgangsbasis für die Lieferung von

medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität auf regulierten

internationalen Märkten.

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Mit dieser Zulassung hebt sich Tilray Medical auf seiner europäischen

Produktionsplattform weiter von der Konkurrenz ab, indem das Unternehmen

fortschrittliche Testkapazitäten direkt in seine EU-GMP-Infrastruktur

integriert. Die Genehmigung festigt die Position von Cantanhede als

strategisches Zentrum für Anbau, Produktion, Prüfung und internationale

Belieferung und erfolgt vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Nachfrage

nach vertrauenswürdigem medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität in

den regulierten Märkten.

Rajnish Ohri, President des internationalen Geschäftsbereichs von Tilray Brands,

erklärte:?Da sich die regulierten Märkte für medizinisches Cannabis weiter

entwickeln, werden jene Unternehmen die besten Chancen haben, eine führende

Rolle einzunehmen, die Qualität auf pharmazeutischem Niveau, regulatorische

Disziplin und eine zuverlässige weltweite Versorgung in großem Maßstab

miteinander verbinden. Tilray hat einen der weltweit führenden, nach EU-GMP

zertifizierten Betriebe für medizinisches Cannabis aufgebaut, und diese

Zulassung stärkt unsere Plattform in Portugal weiter, indem sie fortschrittliche

Qualitätsprüfungen näher an den Anbau und die Produktion heranführt. Dies

verschafft uns mehr Schnelligkeit, Kontrolle und Flexibilität in unserer

internationalen Lieferkette und stärkt zugleich die Infrastruktur und das

technische Know-how, die erforderlich sind, um Patienten, Ärzte, Apotheken und

Geschäftspartner in hochentwickelten Märkten weltweit mit bewährten

medizinischen Cannabisprodukten zu versorgen."

Für Tilray Medical stellt die Verlagerung kritischer Qualitätsprüfungen ins

eigene Haus einen wichtigen betrieblichen Vorteil auf dem sich rasch

entwickelnden globalen Markt für medizinisches Cannabis dar. Durch die

Verringerung der Abhängigkeit von Prüfungen durch Dritte bei Blütenpartien kann

das Unternehmen die Kosten für die Freigabe der Chargen senken, die Prüfzeiten

verkürzen und den Produktfluss von der Ernte bis zur Freigabe und zum Verkauf

effizienter gestalten. Diese Kompetenzen stärken die Fähigkeit von Tilray

Medical, die Versorgung in wichtigen internationalen Märkten - darunter

Deutschland, das Vereinigte Königreich, Polen, Italien und andere regulierte

Märkte für medizinisches Cannabis - zu steuern und gleichzeitig einen

zuverlässigeren Zugang für Patienten und Geschäftspartner zu gewährleisten.

Dieser Meilenstein baut auf der allgemeinen internationalen Dynamik von Tilray

Medical auf, zu der unter anderem die gesteigerte Produktionsleistung in der EU-

GMP-zertifizierten Anlage in Portugal sowie die Ausweitung des Angebots an

Cannabis-Arzneimitteln der Marke Tilray Medical im Vereinigten Königreich über

die Lyphe Clinic und die Lyphe Dispensary gehören. Gemeinsam stärken diese

Initiativen die Position von Tilray Medical als vertrauenswürdiger globaler

Anbieter von medizinischem Cannabis, der über die Infrastruktur, die

regulatorische Expertise und die kommerzielle Reichweite verfügt, um auf

pharmazeutischen Märkten mit hohen Standards zu bestehen.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not

zu verbessern und ihre Würde zu wahren - durch einen sicheren und zuverlässigen

Zugang zu einem globalen Portfolio an medizinischen Cannabis-Marken, darunter

Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken Coast. Tilray kann stetiges

Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter

Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der

ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in

Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical ein weltweit

führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis und versorgt Patienten

in mehr als 20 Ländern auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen zu Tilray Medical finden Sie unter Tilray Medical Europe

(https://tilraymedical.eu.com/), Tilray Medical Canada

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-

FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-

hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-

FXBZehIfK7eirAQXaCExT_IKEsGm2v2YpMIyYFwHMPVi2zmn8qWsjuWH5JVxHsxFbbpNfM8_lK-

d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=

=), Tilray Medical Australia-New Zealand (https://www.tilray.com.au/) sowie

unter Solana.pa (http://www.solana.pa/) in Panama.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-

Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu

sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die

beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über

20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte

Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben

verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen

Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

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von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

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?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?könnte",?prognostizieren",

?wird",?würde" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke

erkennen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

kennzeichnenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen,

Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen

zu ziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zählen

Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der INFARMED-Zulassung, darunter geringere

Kosten für die Chargenfreigabe, verkürzte Testzeiträume, eine beschleunigte

Markteinführung auf internationalen Märkten sowie unsere Absichten,

Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen. Viele

Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere

Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder

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