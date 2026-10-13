GNW-News: Tilray Medical stärkt seine globale Lieferkette für medizinisches Cannabis durch die Genehmigung, wichtige EU-GMP-Konformitätsprüfungen intern durc...
^CANTANHEDE, Portugal, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, ein
weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Anbau, Produktion,
Produkte und Vertrieb von medizinischem Cannabis und ein Geschäftsbereich von
Tilray Brands, Inc. (https://www.tilray.com/) (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX:
TLRY), hat heute einen wichtigen regulatorischen Meilenstein in Europa
bekanntgegeben: INFARMED, die portugiesische nationale Behörde für Arzneimittel
und Gesundheitsprodukte, hat das Qualitätskontrolllabor in der EU-GMP-
zertifizierten Anlage von Tilray Medical in Cantanhede, Portugal, für die
Durchführung mikrobiologischer sowie chemisch-physikalischer Prüfungen vor Ort
zugelassen. Die Zulassung verschafft Tilray Medical mehr Kontrolle über
entscheidende Qualitätsprüfungen, beschleunigt die Produktfreigabe und stärkt
den Standort in Portugal als strategische Ausgangsbasis für die Lieferung von
medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität auf regulierten
internationalen Märkten.
Mit dieser Zulassung hebt sich Tilray Medical auf seiner europäischen
Produktionsplattform weiter von der Konkurrenz ab, indem das Unternehmen
fortschrittliche Testkapazitäten direkt in seine EU-GMP-Infrastruktur
integriert. Die Genehmigung festigt die Position von Cantanhede als
strategisches Zentrum für Anbau, Produktion, Prüfung und internationale
Belieferung und erfolgt vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Nachfrage
nach vertrauenswürdigem medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität in
den regulierten Märkten.
Rajnish Ohri, President des internationalen Geschäftsbereichs von Tilray Brands,
erklärte:?Da sich die regulierten Märkte für medizinisches Cannabis weiter
entwickeln, werden jene Unternehmen die besten Chancen haben, eine führende
Rolle einzunehmen, die Qualität auf pharmazeutischem Niveau, regulatorische
Disziplin und eine zuverlässige weltweite Versorgung in großem Maßstab
miteinander verbinden. Tilray hat einen der weltweit führenden, nach EU-GMP
zertifizierten Betriebe für medizinisches Cannabis aufgebaut, und diese
Zulassung stärkt unsere Plattform in Portugal weiter, indem sie fortschrittliche
Qualitätsprüfungen näher an den Anbau und die Produktion heranführt. Dies
verschafft uns mehr Schnelligkeit, Kontrolle und Flexibilität in unserer
internationalen Lieferkette und stärkt zugleich die Infrastruktur und das
technische Know-how, die erforderlich sind, um Patienten, Ärzte, Apotheken und
Geschäftspartner in hochentwickelten Märkten weltweit mit bewährten
medizinischen Cannabisprodukten zu versorgen."
Für Tilray Medical stellt die Verlagerung kritischer Qualitätsprüfungen ins
eigene Haus einen wichtigen betrieblichen Vorteil auf dem sich rasch
entwickelnden globalen Markt für medizinisches Cannabis dar. Durch die
Verringerung der Abhängigkeit von Prüfungen durch Dritte bei Blütenpartien kann
das Unternehmen die Kosten für die Freigabe der Chargen senken, die Prüfzeiten
verkürzen und den Produktfluss von der Ernte bis zur Freigabe und zum Verkauf
effizienter gestalten. Diese Kompetenzen stärken die Fähigkeit von Tilray
Medical, die Versorgung in wichtigen internationalen Märkten - darunter
Deutschland, das Vereinigte Königreich, Polen, Italien und andere regulierte
Märkte für medizinisches Cannabis - zu steuern und gleichzeitig einen
zuverlässigeren Zugang für Patienten und Geschäftspartner zu gewährleisten.
Dieser Meilenstein baut auf der allgemeinen internationalen Dynamik von Tilray
Medical auf, zu der unter anderem die gesteigerte Produktionsleistung in der EU-
GMP-zertifizierten Anlage in Portugal sowie die Ausweitung des Angebots an
Cannabis-Arzneimitteln der Marke Tilray Medical im Vereinigten Königreich über
die Lyphe Clinic und die Lyphe Dispensary gehören. Gemeinsam stärken diese
Initiativen die Position von Tilray Medical als vertrauenswürdiger globaler
Anbieter von medizinischem Cannabis, der über die Infrastruktur, die
regulatorische Expertise und die kommerzielle Reichweite verfügt, um auf
pharmazeutischen Märkten mit hohen Standards zu bestehen.
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not
zu verbessern und ihre Würde zu wahren - durch einen sicheren und zuverlässigen
Zugang zu einem globalen Portfolio an medizinischen Cannabis-Marken, darunter
Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken Coast. Tilray kann stetiges
Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter
Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der
ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in
Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis und versorgt Patienten
in mehr als 20 Ländern auf fünf Kontinenten.
Weitere Informationen zu Tilray Medical finden Sie unter Tilray Medical Europe
(https://tilraymedical.eu.com/), Tilray Medical Canada
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gGs-QoPW4TlVqe30fPJhM1b6ff-
FEWTLcd_tJse3XnP1mMhCRo0H17N-
hrPCx3AOEM0ApZfcH5tqrIvG3Wnv0X_fSiJkxx_oUDTthi53mETeT_BgRfkCs2juUHQ-
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d9PgZcUziCpbad43ar1jrsOlFV9LZji6AFDjV1UbOFskq9epYcP9O4H8TFsX7EpfSqkqB5tiRpaYnTw=
=), Tilray Medical Australia-New Zealand (https://www.tilray.com.au/) sowie
unter Solana.pa (http://www.solana.pa/) in Panama.
Über Tilray Brands
Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als
transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und
Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-
Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu
sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die
beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über
20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte
Lebensmittel und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben
verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
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Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
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?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?voraussehen",
?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?könnte",?prognostizieren",
?wird",?würde" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke
erkennen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese
kennzeichnenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen,
Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen
zu ziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zählen
Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der INFARMED-Zulassung, darunter geringere
Kosten für die Chargenfreigabe, verkürzte Testzeiträume, eine beschleunigte
Markteinführung auf internationalen Märkten sowie unsere Absichten,
Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen. Viele
Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere
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Investoren: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)
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