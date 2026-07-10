GNW-News: TIME geht eine Partnerschaft mit Contentstack ein, um seine digitale Publishing-Plattform weiterzuentwickeln
^AUSTIN, Texas, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack
(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pr_time-contentstack-
migration&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-
release), der CMS-Pionier, der agentische digitale Erlebnisse neu definiert, gab
heute bekannt, dass TIME, eine der weltweit vertrauenswürdigsten und
einflussreichsten Medienmarken, die Contentstack Agentic Experience Platform
nutzt, um seinem erstklassigen Journalismus eine moderne digitale Grundlage zu
geben, die neue Erlebnisse für die Leserschaft, eine schnellere Bereitstellung
von Inhalten und kontinuierliche Innovation ermöglicht.
?Wir brauchten eine Plattform, die sowohl für unsere Technik- als auch für
unsere Redaktionsteams funktioniert, ohne dass wir Kompromisse eingehen müssen",
sagte Michael Mraz, General Manager für den B2C-Bereich und Chief Product
Officer bei TIME.?Contentstack hat uns diese Balance verschafft. Unsere
Entwickler profitieren von der Flexibilität einer API-First-Architektur, während
unsere Redaktionsteams einen Arbeitsablauf erhalten, der tatsächlich dazu passt,
wie Inhalte in der Praxis erstellt und veröffentlicht werden. Das verschafft uns
schon heute sofortige betriebliche Effizienz und unterstützt uns gleichzeitig
dabei, unsere nächsten Schritte in Richtung Personalisierung, Echtzeitdaten und
intelligentere, KI-gesteuerte Erlebnisse zu gehen."
Die kürzlich erfolgte Umstellung von TIME auf Contentstack hat die
Arbeitsabläufe der Redaktionsteams bereits verbessert, ohne dass die
Abhängigkeit von technischen Ressourcen für alltägliche Aktualisierungen
zugenommen hat. Außerdem ermöglichte sie die Einführung neuer, auf die
Leserschaft ausgerichteter Funktionen, darunter die Registrierung auf der
Website zur Förderung der Personalisierung, den kürzlichen Start von TIME Games
(https://time.com/games/), eine Reihe neuer Newsletter sowie ein verbessertes
Videoerlebnis.
?In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie Unternehmen sich darauf
gestürzt haben, KI einzuführen, ohne zuvor die zugrunde liegenden grundlegenden
Herausforderungen anzugehen", sagte Neha Sampat, Gründerin und CEO von
Contentstack.?Die Unternehmen, die dies richtig umsetzen, verfolgen einen
gezielteren Ansatz: Zunächst schnelle Erfolge, dann eine solide Grundlage und
schließlich die schrittweise Erweiterung der Möglichkeiten im Laufe der Zeit.
TIME spiegelt diese Denkweise wider. Ihre Migration ist eine pragmatische
Weiterentwicklung, die unmittelbare Wirkung zeigt und gleichzeitig Raum für den
Ausbau zu fortgeschritteneren Funktionen schafft."
Michael Mraz wird auf der ContentCon
(https://www.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=fy27q2_glb_pr_time-
contentstack-migration&utm_medium=press-
link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) im Laufe dieses
Jahres über die Strategie hinter der inhaltlichen Neuausrichtung von TIME sowie
über die nächste Generation KI-gestützter Erlebnisse sprechen.
Über Contentstack
Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und
verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint
Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud),
Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie
autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.
Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre
Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten
Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen,
diese Komplexität zu überwinden. Inhalte, Daten und KI werden so miteinander
verbunden, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher
verwaltet und in Echtzeit flexibler angepasst werden können.
Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Subaru of America, Dolce &
Gabbana, 1-800-Flowers, Decathlon und Caesars Entertainment vertrauen auf
Contentstack, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte,
skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Das Unternehmen ist
bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die
Gemeinschaften, denen es über das?Contentstack Cares"-Programm dient.
Erfahren Sie mehr unter contentstack.com
(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pr_time-contentstack-
migration&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-
release) und folgen Sie @Contentstack, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.
Pressekontakt
Payton de los Cobos
Senior Manager, Earned Media & Communications
press@contentstack.com
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