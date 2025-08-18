DAX24.284 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,72 ±-0,0%Gold3.354 ±-0,0%
GNW-News: Titanbay ernennt ehemaligen UBS-Manager zum Leiter Schweiz

14.08.25 11:04 Uhr

^LONDON and ZÜRICH, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, führender

Anbieter von Private-Markets-Infrastruktur in Europa, hat Timo Paul zum Leiter

Schweiz ernannt. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für den Ausbau

seiner Präsenz in Europa mit einem klaren Fokus auf lokale Verankerung und

kundenorientierte Lösungen.

Timo verstärkt das Wealth Solutions Team von Titanbay und wird das Geschäft in

der Schweiz verantworten. Er arbeitet eng mit Privatbanken und

Vermögensverwaltern zusammen, um deren Private-Markets-Angebote zu stärken. Die

Plattform von Titanbay hilft, operative, regulatorische und technologische

Hürden abzubauen - und schafft so die nötige Infrastruktur für einen nahtlosen

und skalierbaren Zugang zu Private Markets.

Mit über 20 Jahren Erfahrung bei UBS und Natixis Investment Managers bringt Timo

fundiertes Wissen über das Schweizer Finanzumfeld mit sowie ein starkes Netzwerk

im institutionellen und Wholesale-Geschäft. Seine Ernennung erfolgt in einer

Phase, in der Titanbay - mit Hauptsitz in London - seine europäische Expansion

weiter forciert, um der wachsenden Nachfrage nach professioneller Private-

Markets-Infrastruktur gerecht zu werden.

Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, sagt:

?Wir heissen Timo ganz herzlich im Team willkommen. Sein Einstieg ist ein

wichtiger Schritt für unsere Strategie in Europa. Mit seiner Marktkenntnis und

seinem Gespür für Kundenbedürfnisse wird Timo wesentlich dazu beitragen, unsere

Beziehungen zu stärken und das Wachstum der Private Markets in der Region weiter

zu fördern."

Timo Paul, Leiter Schweiz bei Titanbay, ergänzt:

?Private Markets sind bei Schweizer Vermögensverwaltern ein zentrales Thema -

doch operative Hürden bremsen oft das volle Potenzial. Titanbay ist in einer

hervorragenden Position, um diese Komplexität zu reduzieren. Ich freue mich

sehr, Teil dieses dynamischen Teams zu werden und unsere Partner dabei zu

unterstützen, ihren Kunden besseren Zugang und überzeugende Ergebnisse zu

bieten."

Die Schweiz ist für Titanbay ein klarer strategischer Fokus im Rahmen der

europäischen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen kombiniert globale

Infrastruktur mit regionaler Expertise - so können lokale Teams individuelle

Lösungen anbieten, gestützt auf moderne Technologie, regulatorische Sicherheit

und operative Exzellenz.

Über Titanbay

Titanbay ist führend im Bereich Private-Markets-Infrastruktur in Europa. Ziel

ist es, den Zugang zu Private Markets einfacher, effizienter und breiter

zugänglich zu machen.

Die integrierte Plattform verbindet Asset Manager mit Vertriebspartnern und

bietet die nötige Technologie, operative Prozesse und regulatorische

Rahmenbedingungen, um Private-Market-Fonds professionell zu managen.

Titanbay begleitet den gesamten Investitionsprozess - von der

Fondsstrukturierung über Onboarding, Kapitalflüsse, Reporting, Compliance bis

hin zu Drittanbieter-Integrationen.

Egal ob Kapitalbeschaffung, Fondsvertrieb oder der Ausbau eines Private-Markets-

Angebots - Titanbay hilft Kunden, Komplexität zu reduzieren, effizienter zu

arbeiten und den Fokus auf ihre Investoren und das Wachstum ihres Geschäfts zu

legen.

Medienkontakt

Danielle Wilde

marketing@titanbay.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba970ce6-7cb4-4cd6-

bba3-54fb627f6ec6

Â°