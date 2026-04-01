GNW-News: Titanbay erweitert seinen Schweizer Beirat mit der Ernennung von Adrian Nösberger

^ZÜRICH und LONDON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, Europas

führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Private Markets, hat Adrian

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Nösberger in seinen Schweizer Beirat berufen und stärkt damit die lokale

Expertise des Unternehmens, da Schweizer Vermögensverwalter und Privatbanken

zunehmend Private Assets in großem Umfang in ihr Kundenangebot integrieren.

Adrian Nösberger ist Präsident des Verbands der Auslandsbanken in der Schweiz

(AFBS), der rund 100 internationale Finanzinstitute im Land vertritt. Seit 2013

ist er zudem CEO der Schroder & Co Bank AG und war dort Mitglied des Wealth

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Management Executive Committee von Schroders plc. Seine Karriere umfasst

Führungspositionen bei Clariden Leu, Julius Bär und McKinsey & Co und verschafft

ihm damit fundierte marktbezogene und regulatorische Einblicke in die

Arbeitsweise internationaler Vermögensverwalter und Privatbanken im Schweizer

Finanzsystem.

Er tritt einem Beirat bei, dem bereits Stefan Mächler, ehemaliger Chief

Investment Officer der Swiss Life Group, Yves Robert-Charrue, ehemaliges

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Vorstandsmitglied und Head of Switzerland & EMEA bei Julius Bär, sowie Michael

Gruener, Co-CEO von Titanbay, angehören, der über mehr als 20 Jahre globale

Erfahrung im Asset Management verfügt, einschließlich umfassender Zusammenarbeit

mit Schweizer Privatbanken und Vermögensverwaltern. Den Vorsitz des Beirats hat

Timo Paul, Head of Switzerland bei Titanbay.

In der gesamten Schweizer Wealth-Management-Branche hat sich die Nachfrage nach

Private Markets von einem bloßen Interesse hin zu konkretem Handeln entwickelt.

Vermögensverwalter und Privatbanken bauen die operative Infrastruktur auf, um

semi-liquide Private Assets in großem Maßstab, effizient und unter Einhaltung

regulatorischer Vorgaben anzubieten. Die Ende-zu-Ende-Infrastruktur von Titanbay

umfasst Fondsauflage, Investoren-Onboarding, Transaktionsabwicklung und

grenzüberschreitendes Reporting und ist genau auf diesen Prozess zugeschnitten.

Die Ernennung von Adrian stärkt die Fähigkeit des Beirats, Titanbay eng an

regulatorische, marktbezogene und kundenseitige Entwicklungen im Schweizer

Private Markets-Sektor anzubinden.

?Adrian ist eine der angesehensten Persönlichkeiten im Schweizer

Privatbankwesen. Seine Erfahrung als CEO der Schroder & Co Bank und als

Präsident des AFBS verleiht uns ein außergewöhnliches Maß an lokalem

Marktverständnis genau zu dem Zeitpunkt, an dem Schweizer Vermögensverwalter

ihre Private-Markets-Programme deutlich ausbauen. Wir freuen uns sehr, ihn im

Beirat willkommen zu heißen."

- Michael Gruener, Co-CEO, Titanbay

?Die Skalierung von Private Markets im Wealth Management ist derzeit eine der

entscheidenden operativen Herausforderungen für Schweizer Banken und

Vermögensverwalter. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Schweizer

Finanzmarkt in den Beirat von Titanbay einzubringen, während das Unternehmen

hier weiter wächst."

- Adrian Nösberger, Schweizer Beiratsmitglied, Titanbay

Über Titanbay

Titanbay ist Europas führender Anbieter von Infrastruktur für Private Markets

und stellt die Fonds- und Handelsinfrastruktur bereit, auf die der Private-

Markets-Sektor seit Langem gewartet hat. Heute ist die Lücke zwischen einem

Asset Manager, der einen Fonds vertreiben möchte, und einem Wealth Manager, der

ihn seinen Kundinnen und Kunden anbieten möchte, von manuellen Prozessen,

fragmentierten Systemen und operativen Risiken geprägt. Wir schließen diese

Lücke und verbinden beide Seiten über eine einheitliche operative Infrastruktur,

die Private Markets einfacher, zugänglicher und skalierbar macht.

Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.com.

Medienanfragen:

Danielle Wilde, Head of Marketing

danielle.wilde@titanbay.com | +44 79 4007 1515

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

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