GNW-News: Titanbay erweitert seinen Schweizer Beirat mit der Ernennung von Adrian Nösberger
^ZÜRICH und LONDON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, Europas
führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Private Markets, hat Adrian
Nösberger in seinen Schweizer Beirat berufen und stärkt damit die lokale
Expertise des Unternehmens, da Schweizer Vermögensverwalter und Privatbanken
zunehmend Private Assets in großem Umfang in ihr Kundenangebot integrieren.
Adrian Nösberger ist Präsident des Verbands der Auslandsbanken in der Schweiz
(AFBS), der rund 100 internationale Finanzinstitute im Land vertritt. Seit 2013
ist er zudem CEO der Schroder & Co Bank AG und war dort Mitglied des Wealth
Management Executive Committee von Schroders plc. Seine Karriere umfasst
Führungspositionen bei Clariden Leu, Julius Bär und McKinsey & Co und verschafft
ihm damit fundierte marktbezogene und regulatorische Einblicke in die
Arbeitsweise internationaler Vermögensverwalter und Privatbanken im Schweizer
Finanzsystem.
Er tritt einem Beirat bei, dem bereits Stefan Mächler, ehemaliger Chief
Investment Officer der Swiss Life Group, Yves Robert-Charrue, ehemaliges
Vorstandsmitglied und Head of Switzerland & EMEA bei Julius Bär, sowie Michael
Gruener, Co-CEO von Titanbay, angehören, der über mehr als 20 Jahre globale
Erfahrung im Asset Management verfügt, einschließlich umfassender Zusammenarbeit
mit Schweizer Privatbanken und Vermögensverwaltern. Den Vorsitz des Beirats hat
Timo Paul, Head of Switzerland bei Titanbay.
In der gesamten Schweizer Wealth-Management-Branche hat sich die Nachfrage nach
Private Markets von einem bloßen Interesse hin zu konkretem Handeln entwickelt.
Vermögensverwalter und Privatbanken bauen die operative Infrastruktur auf, um
semi-liquide Private Assets in großem Maßstab, effizient und unter Einhaltung
regulatorischer Vorgaben anzubieten. Die Ende-zu-Ende-Infrastruktur von Titanbay
umfasst Fondsauflage, Investoren-Onboarding, Transaktionsabwicklung und
grenzüberschreitendes Reporting und ist genau auf diesen Prozess zugeschnitten.
Die Ernennung von Adrian stärkt die Fähigkeit des Beirats, Titanbay eng an
regulatorische, marktbezogene und kundenseitige Entwicklungen im Schweizer
Private Markets-Sektor anzubinden.
?Adrian ist eine der angesehensten Persönlichkeiten im Schweizer
Privatbankwesen. Seine Erfahrung als CEO der Schroder & Co Bank und als
Präsident des AFBS verleiht uns ein außergewöhnliches Maß an lokalem
Marktverständnis genau zu dem Zeitpunkt, an dem Schweizer Vermögensverwalter
ihre Private-Markets-Programme deutlich ausbauen. Wir freuen uns sehr, ihn im
Beirat willkommen zu heißen."
- Michael Gruener, Co-CEO, Titanbay
?Die Skalierung von Private Markets im Wealth Management ist derzeit eine der
entscheidenden operativen Herausforderungen für Schweizer Banken und
Vermögensverwalter. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Schweizer
Finanzmarkt in den Beirat von Titanbay einzubringen, während das Unternehmen
hier weiter wächst."
- Adrian Nösberger, Schweizer Beiratsmitglied, Titanbay
Über Titanbay
Titanbay ist Europas führender Anbieter von Infrastruktur für Private Markets
und stellt die Fonds- und Handelsinfrastruktur bereit, auf die der Private-
Markets-Sektor seit Langem gewartet hat. Heute ist die Lücke zwischen einem
Asset Manager, der einen Fonds vertreiben möchte, und einem Wealth Manager, der
ihn seinen Kundinnen und Kunden anbieten möchte, von manuellen Prozessen,
fragmentierten Systemen und operativen Risiken geprägt. Wir schließen diese
Lücke und verbinden beide Seiten über eine einheitliche operative Infrastruktur,
die Private Markets einfacher, zugänglicher und skalierbar macht.
Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.com.
Medienanfragen:
Danielle Wilde, Head of Marketing
danielle.wilde@titanbay.com | +44 79 4007 1515
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
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9209-427e-9536-36a020f0939b
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