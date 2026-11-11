GNW-News: Total Metals bestätigt Bonanza-Goldgehalte von bis zu 102 g/t Au bei der Splitterbeprobung des Menary-Projekts an der Grenze zu den Rainy-River-Cla...

11.11.26 16:29 Uhr

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^* Bonanza-Goldmineralisierung im Nebengestein bei Galbraith?A": Bei

nachfolgenden Splitterprobennahmen wurden 102 g/t Au (über 0,11 m in einem

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alterierten felsischen Gang) und 31,7 g/t Au (über 0,25 m in mafischem

Vulkanit) ermittelt.

* Hochgradige Abschnitte und sichtbares Gold in der Wagg-Zone: Bei der

Splitterbeprobung vertikaler Flächenprofile wurden 13,6 g/t Au über 1,20

Meter (Grube B) und 23,4 g/t Au über 0,28 Meter mit sichtbarem Gold (Grube

A) ermittelt.

* Bohrzielermittlung läuft: Die hochauflösende magnetische Drohnenvermessung

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des gesamten Projektgebiets wurde im Oktober abgeschlossen; die

Datenintegration zur Festlegung der Bohrziele für 2027 läuft parallel zu den

Genehmigungsverfahren für die Exploration.

TORONTO, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. ("Total Metals"

oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) freut sich, die

Analyseergebnisse eines Nachbeprobungsprogramms auf dem Menary-Goldprojekt (das

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?Projekt") im Nordwesten Ontarios bekannt zu geben. Menary liegt strategisch

günstig 18 km nordöstlich der Goldmine Rainy River (Abbildung 1) und grenzt

unmittelbar im Süden an den Claim-Block der Goldmine Rainy River, den Coeur

Mining Inc. im Rahmen der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD

erworben hat. Das Projekt weist weiterhin außergewöhnlich hohe Goldgehalte in

mehreren oberflächennahen Zonen auf.

(Hinweis: 1 ppm Au entspricht 1 g/t Au)

?Die bei der Splitterbeprobung ermittelten Goldgehalte von 102 g/t und 31,7 g/t

sind ein weiterer Schritt, um das Potenzial und die Größenordnung des Menary-

Projekts zu erschließen. Menary grenzt unmittelbar an das Landpaket Rainy River

von Coeur Mining und weist weiterhin außergewöhnliche Bonanza-Goldgehalte auf.

Nach Abschluss unserer hochauflösenden magnetischen Drohnenvermessung führen wir

nun geophysikalische Daten und Oberflächendaten zusammen, um vorrangige

Bohrziele für unser bevorstehendes Explorationsprogramm 2027 festzulegen",

erklärte Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals.

Abbildung 1. Regionale Geologie des Rainy-River-Grünsteingürtels mit Lage des

Menary-Goldprojekts.

Beschreibung der Arbeiten und Ergebnisse

Frühere Betreiber identifizierten bei Menary vier hochgradige Goldvorkommen:

Galbraith?A", Wagg, New Shear und Road. Die bisherigen Explorationsarbeiten

waren begrenzt und konzentrierten sich überwiegend auf die unmittelbare Umgebung

dieser Vorkommen. Die umfangreichsten Arbeiten - darunter Schürfgräben,

Schlitzprobenahmen und Bohrungen - wurden in den Zonen Galbraith?A" und Wagg

durchgeführt (eine Zusammenfassung enthält die Pressemitteilung vom 22. Dezember

2025). Historische Stichproben früherer Betreiber ergaben Goldgehalte von bis zu

8.120 g/t in der Zone Galbraith?A" und 186,5 g/t in der Wagg-Zone. Abbildung 2

zeigt eine geologische Karte des Projektgebiets mit den Lagen dieser Zonen und

der Verteilung sämtlicher bislang entnommener Proben.

Abbildung 2. Geologie des Menary-Projektgebiets und Goldvorkommen.

Im September 2026 besuchte ein Team von Geologen des Unternehmens das Menary-

Projektgebiet, um künftige Bohrstandorte zu beurteilen, die Goldverteilung zu

untersuchen und weitere Proben zu entnehmen. Insgesamt wurden 11 Proben sowohl

aus den beiden Quarzgängen als auch separat aus dem jeweils angrenzenden

Nebengestein entnommen. Soweit möglich, wurden Gesteinssplitterproben über die

gesamte Probenstrecke entnommen, statt selektive Stichproben zu nehmen, um eine

bessere Repräsentativität zu erzielen. Die Ergebnisse der Beprobung sind in

Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1. Beschreibung und Lage signifikanter Splitterproben aus dem

Nachbeprobungsprogramm (Phase 2) im Menary-Projektgebiet.

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| |Intervall | |Östliche |Nördliche | |Vorhandene |Au |

|Probennummer|(m)* |Zone |Ausrichtung|Ausrichtung|Beschreibung |Mineralisierung |(g/t)|

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | |Galbraith| | |Quarzgang/verkieselter| | |

|E5551170 |Stichprobe|?A" |435648 |5426707 |mafischer Vulkanit |Moderater Gossan |0,108|

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | |Galbraith| | | |Keine | |

|E5551171 |0,25 |?A" |435720 |5426595 |Mafischer Vulkanit |festgestellt |31,7 |

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | |Galbraith| | | | | |

|E5551172 |0,11 |?A" |435720 |5426595 |Felsischer Gang |Hämatitverfärbung|102 |

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | |Galbraith| | |Quarzgang/verkieselter|Keine | |

|E5551173 |0,20 |?A" |435720 |5426595 |mafischer Vulkanit |festgestellt |0,109|

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | | | | |Verkieselter mafischer| | |

| | |Galbraith| | |Vulkanit/felsischer |Keine | |

|E5551174 |0,50 |?A" |435720 |5426595 |Gang |festgestellt |0,304|

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | | | | | |Spuren | |

| | |Wagg | | |Quarzgang/verkieselter|disseminierten | |

|E5551175 |1,40 (v) |(Grube F)|435620 |5425899 |mafischer Vulkanit |Pyrits |0,687|

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | |Wagg | | | |Disseminierter | |

|E5551176 |1,20 (v) |(Grube B)|435653 |5425833 |Quarzgang |Pyrit |13,6 |

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | |Wagg | | |Quarzgang/mafischer |Keine | |

|E5551177 |0,90 (v) |(Grube B)|435656 |5425833 |Vulkanit |festgestellt |0,056|

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | | | | | |Punktförmiges | |

| | | | | | |sichtbares Gold, | |

| | |Wagg | | | |Spuren von | |

|E5551178 |0,28 |(Grube A)|435668 |5425819 |Quarzgang |Sulfiden |23,4 |

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | |Wagg | | | |Keine | |

|E5551179 |0,28 |(Grube A)|435665 |5425820 |Quarzgang |festgestellt |1,841|

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

| | |Wagg | | | |Keine | |

|E5551180 |0,20 |(Grube A)|435665 |5425820 |Quarzgang |festgestellt |2,999|

+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+

Koordinatenbezugssystem NAD83/Zone 15

*Mit?v" gekennzeichnete Intervalle beziehen sich auf vertikale Flächenprofile

an einer senkrechten Wand. Alle übrigen Proben wurden horizontal entnommen.

Abbildung 3 zeigt die Lage signifikanter Splitterproben, die bei Galbraith?A"

in einem Abschnitt eines 2011 von früheren Betreibern angelegten Schürfgrabens

mit Schlitzprobenahmen entnommen wurden. Durch die Freilegung wurden markante

Quarzgänge mit einer Breite von 0,3 bis 1 m über eine Länge von 150 Metern

aufgeschlossen. Die Proben E5551171 bis E5551174 bilden eine Reihe von

Splitterproben neben einer historischen Schlitzprobe mit 45,379 g/t Au über 1,0

m, die einen durchgehenden Quarzgang über eine Streichlänge von 45 Metern mit

hohen Goldgehalten quert (Abbildung 4). Die Splitterproben ergaben hohe

Goldgehalte von 102 g/t und 31,7 g/t in alteriertem felsischem Intrusivgestein

bzw. mafischem Vulkanit. Ein bemerkenswertes Merkmal dieses hochgradigen

Gangzugs ist die enge Bindung des Goldes an eine rötliche Hämatitalteration

sowohl im Nebengestein als auch in den den Gang durchschneidenden Klüften -

selbst dort, wo die Sulfidmineralisierung schwach ausgeprägt ist oder ganz

fehlt.

Abbildung 3. Südöstlicher Abschnitt des Schürfgrabens bei Galbraith?A" mit der

Lage der Ergebnisse der Splitterbeprobung (im hervorgehobenen Kasten) im

Verhältnis zu den historischen Schlitzproben. Die Ergebnisse der historischen

Schlitzproben sind in kleinerer hervorgehobener Schrift dargestellt.

Abbildung 4. Fotos des freigelegten Quarzgangs bei Galbraith?A" mit

Kennzeichnung der historischen Schlitzproben. A) Blick nach Südosten vom in

Abbildung 2 gekennzeichneten Schlitzprobenabschnitt mit 17,97 g/t Au. B) Blick

nach Osten auf den Bereich, in dem die in dieser Pressemitteilung beschriebene

Beprobung durchgeführt wurde.

Abbildung 5 zeigt die Lage der in der Wagg-Zone entnommenen Splitterproben im

Verhältnis zu früheren Stichproben vorheriger Betreiber sowie zu Proben aus dem

früheren Verlauf des Jahres 2026. Von 1992 bis 1994 entnahm ein früherer

Betreiber aus flachen Gruben eine Großprobe von 1.000 Tonnen, aus der 346,1

Unzen Gold und 14,6 Unzen Silber gewonnen wurden. Die Studie kam zu dem Schluss,

dass das Gold frei mahlbar war und sich für eine gravimetrische Aufbereitung

eignete. In Probe E5551178 aus Gang A wurde sichtbares Gold festgestellt; der

Goldgehalt betrug 23,4 g/t. Die andere signifikante Probe aus Bereich B, die

einen Goldgehalt von 13,6 g/t ergab, enthielt disseminierten Pyrit.

Abbildung 5. Wagg-Zone mit der Lage der Ergebnisse der Splitterbeprobung (in

hervorgehobenen Kästen) im Verhältnis zu historischen und früheren Stichproben

aus dem Jahr 2026. Weitere historische Ergebnisse und frühere Ergebnisse aus

2026 sind in kleinerer hervorgehobener Schrift dargestellt.

Laufende Arbeiten und nächste Schritte

Um die Zielermittlung weiter voranzutreiben und das Goldpotenzial des

Projektgebiets weiter zu untersuchen, sind als nächste Schritte vorgesehen:

* Überarbeitung der geologischen Interpretation des Projektgebiets und des

Zielermittlungsmodells unter Einbeziehung der kürzlich abgeschlossenen

hochauflösenden magnetischen Drohnenvermessung. Die Vermessung wurde Ende

Oktober abgeschlossen; die daraus abgeleiteten Datenprodukte werden

voraussichtlich in den kommenden Wochen vorliegen.

* Einreichung eines umfassenden Genehmigungsantrags für fortgeschrittene

Explorationsarbeiten, um 2027 Explorationsbohrungen und umfangreichere

Oberflächengrabungen durchführen zu können.

Hinweise zu Stichproben und historischen Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung erwähnten Stichproben handelt es sich um eine

selektive Methode der Gesteinsprobenahme im Gelände, mit der die Mineralisierung

an einem Vorkommen oder andere geologisch interessante Merkmale im Aufschluss

untersucht werden. Diese Proben sind nicht notwendigerweise repräsentativ für

die Mineralisierung des gesamten Projektgebiets. Die Analysegehalte dieser

Proben sind als Hinweis auf das Vorhandensein einer Mineralisierung zu

verstehen, nicht als Durchschnittsgehalt.

Im Hinblick auf historische Stichproben, Schlitzprobenahmen und Großprobenahmen

stützt die Prüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch das

Unternehmen die Gültigkeit der in dieser Pressemitteilung dargestellten

historischen Informationen in angemessener Weise. Das Unternehmen kann die

Richtigkeit der historischen Daten jedoch nicht unmittelbar überprüfen; dies

gilt auch für die Verfahren zur Probenentnahme und -analyse. Daher empfiehlt das

Unternehmen Anlegern, bei der Bewertung der historischen Ergebnisse

entsprechende Vorsicht walten zu lassen.

QA/QC-Verfahren

Die Gesteinsproben wurden zusammen mit Probenetiketten in Kunststoffbeutel

gegeben und versiegelt. Sämtliche Proben wurden durch Mitarbeiter des

Unternehmens sicher an AGAT Laboratories Ltd. übergeben. Die gesamte

Probenaufbereitung und Goldanalyse, einschließlich der anfänglichen 30-g-

Brandprobe mit AAS-Abschluss (202-051) sowie gegebenenfalls der anschließenden

Analyse von Übergehalten, wurde in Thunder Bay durchgeführt. Der Vier-Säuren-

Aufschluss und die Multielementanalyse auf 48 Elemente (ICP-OES-/ICP-MS-

Abschluss, 201-071) erfolgten am Standort von AGAT in Calgary.

Erforderlichenfalls wurden Proben mit mehr als 10 g/t Au erneut mittels

gravimetrischer Methode (202-064) und Metall-Siebverfahren (202-121) analysiert.

AGAT analysierte außerdem interne Laborstandards und Leerproben und berichtete

diese zusammen mit den zertifizierten Analyseergebnissen.

Menary-Goldprojekt

Das 275,6 Hektar große Menary-Projektgebiet liegt 18 km nordöstlich der Goldmine

Rainy River von Coeur Mining und wurde vom Unternehmen von Destroismaisons CLM

Holdings Corporation optioniert. Das Unternehmen kann eine Beteiligung von

100 % an dem Projektgebiet erwerben (Einzelheiten enthält die Pressemitteilung

vom 24. März 2026).

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des

Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat

die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen

Informationen geprüft und freigegeben.

Über Total Metals Corp.

Total Metals ist außerdem zu 100?% Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-

Projekts, das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada

Highway beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone

Purdex auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches

Explorationspotenzial auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten

sowie potenzieller zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet

West Hawk Lake besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von

Manitoba. Das Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary,

das strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im

Süden an die Rainy-River-Claims grenzt, die Coeur Mining, Inc. (?Coeur") nach

der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erwirbt. Der jüngste

Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake mit 75 Claims und

einer Mineralkonzession auf einer Gesamtfläche von mehr als 5.260 Hektar, das

über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada Highway

angebunden ist. Die Lagerstätte kritischer Mineralien Pick Lake weist eine

durchschnittliche Streichlänge von etwa 250?m und eine zwischen 300 und 1.200?m

untersuchte Tiefenausdehnung auf.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung

seiner hochgradigen Goldvorkommen sowie seiner Vorkommen kritischer Mineralien

im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen

und Zielgebiete für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen

Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Red Lake Gold-Camp befinden

und strategisch günstig zwischen dem Great Bear-Projekt von Kinross Gold und dem

Springpole-Projekt von First Mining Gold liegen. Das Electrolode-Projekt verfügt

über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und umfasst 10

historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie

neue, noch nicht erprobte Ziele, die für die weitere Exploration bereitstehen.

www.totalmetalscorp.com

Warnhinweise

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

Tyler Thorburn

Investor Relations

info@totalmetalscorp.com

(416) 873-7662

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Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle

des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein

historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet. Obwohl das Unternehmen davon

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zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen

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beruhen, von denen keine als sicher angesehen werden kann, und dass sie

bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen stellen die bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der

Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Den Lesern wird empfohlen,

sich auf ihre eigene Bewertung dieser Risiken und Ungewissheiten zu stützen und

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