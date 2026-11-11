GNW-News: Total Metals bestätigt Bonanza-Goldgehalte von bis zu 102 g/t Au bei der Splitterbeprobung des Menary-Projekts an der Grenze zu den Rainy-River-Cla...
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^* Bonanza-Goldmineralisierung im Nebengestein bei Galbraith?A": Bei
nachfolgenden Splitterprobennahmen wurden 102 g/t Au (über 0,11 m in einem
alterierten felsischen Gang) und 31,7 g/t Au (über 0,25 m in mafischem
Vulkanit) ermittelt.
* Hochgradige Abschnitte und sichtbares Gold in der Wagg-Zone: Bei der
Splitterbeprobung vertikaler Flächenprofile wurden 13,6 g/t Au über 1,20
Meter (Grube B) und 23,4 g/t Au über 0,28 Meter mit sichtbarem Gold (Grube
A) ermittelt.
* Bohrzielermittlung läuft: Die hochauflösende magnetische Drohnenvermessung
des gesamten Projektgebiets wurde im Oktober abgeschlossen; die
Datenintegration zur Festlegung der Bohrziele für 2027 läuft parallel zu den
Genehmigungsverfahren für die Exploration.
TORONTO, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. ("Total Metals"
oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) freut sich, die
Analyseergebnisse eines Nachbeprobungsprogramms auf dem Menary-Goldprojekt (das
?Projekt") im Nordwesten Ontarios bekannt zu geben. Menary liegt strategisch
günstig 18 km nordöstlich der Goldmine Rainy River (Abbildung 1) und grenzt
unmittelbar im Süden an den Claim-Block der Goldmine Rainy River, den Coeur
Mining Inc. im Rahmen der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD
erworben hat. Das Projekt weist weiterhin außergewöhnlich hohe Goldgehalte in
mehreren oberflächennahen Zonen auf.
(Hinweis: 1 ppm Au entspricht 1 g/t Au)
?Die bei der Splitterbeprobung ermittelten Goldgehalte von 102 g/t und 31,7 g/t
sind ein weiterer Schritt, um das Potenzial und die Größenordnung des Menary-
Projekts zu erschließen. Menary grenzt unmittelbar an das Landpaket Rainy River
von Coeur Mining und weist weiterhin außergewöhnliche Bonanza-Goldgehalte auf.
Nach Abschluss unserer hochauflösenden magnetischen Drohnenvermessung führen wir
nun geophysikalische Daten und Oberflächendaten zusammen, um vorrangige
Bohrziele für unser bevorstehendes Explorationsprogramm 2027 festzulegen",
erklärte Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals.
Abbildung 1. Regionale Geologie des Rainy-River-Grünsteingürtels mit Lage des
Menary-Goldprojekts.
Beschreibung der Arbeiten und Ergebnisse
Frühere Betreiber identifizierten bei Menary vier hochgradige Goldvorkommen:
Galbraith?A", Wagg, New Shear und Road. Die bisherigen Explorationsarbeiten
waren begrenzt und konzentrierten sich überwiegend auf die unmittelbare Umgebung
dieser Vorkommen. Die umfangreichsten Arbeiten - darunter Schürfgräben,
Schlitzprobenahmen und Bohrungen - wurden in den Zonen Galbraith?A" und Wagg
durchgeführt (eine Zusammenfassung enthält die Pressemitteilung vom 22. Dezember
2025). Historische Stichproben früherer Betreiber ergaben Goldgehalte von bis zu
8.120 g/t in der Zone Galbraith?A" und 186,5 g/t in der Wagg-Zone. Abbildung 2
zeigt eine geologische Karte des Projektgebiets mit den Lagen dieser Zonen und
der Verteilung sämtlicher bislang entnommener Proben.
Abbildung 2. Geologie des Menary-Projektgebiets und Goldvorkommen.
Im September 2026 besuchte ein Team von Geologen des Unternehmens das Menary-
Projektgebiet, um künftige Bohrstandorte zu beurteilen, die Goldverteilung zu
untersuchen und weitere Proben zu entnehmen. Insgesamt wurden 11 Proben sowohl
aus den beiden Quarzgängen als auch separat aus dem jeweils angrenzenden
Nebengestein entnommen. Soweit möglich, wurden Gesteinssplitterproben über die
gesamte Probenstrecke entnommen, statt selektive Stichproben zu nehmen, um eine
bessere Repräsentativität zu erzielen. Die Ergebnisse der Beprobung sind in
Tabelle 1 aufgeführt.
Tabelle 1. Beschreibung und Lage signifikanter Splitterproben aus dem
Nachbeprobungsprogramm (Phase 2) im Menary-Projektgebiet.
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| |Intervall | |Östliche |Nördliche | |Vorhandene |Au |
|Probennummer|(m)* |Zone |Ausrichtung|Ausrichtung|Beschreibung |Mineralisierung |(g/t)|
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | |Galbraith| | |Quarzgang/verkieselter| | |
|E5551170 |Stichprobe|?A" |435648 |5426707 |mafischer Vulkanit |Moderater Gossan |0,108|
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | |Galbraith| | | |Keine | |
|E5551171 |0,25 |?A" |435720 |5426595 |Mafischer Vulkanit |festgestellt |31,7 |
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | |Galbraith| | | | | |
|E5551172 |0,11 |?A" |435720 |5426595 |Felsischer Gang |Hämatitverfärbung|102 |
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | |Galbraith| | |Quarzgang/verkieselter|Keine | |
|E5551173 |0,20 |?A" |435720 |5426595 |mafischer Vulkanit |festgestellt |0,109|
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | | | | |Verkieselter mafischer| | |
| | |Galbraith| | |Vulkanit/felsischer |Keine | |
|E5551174 |0,50 |?A" |435720 |5426595 |Gang |festgestellt |0,304|
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | | | | | |Spuren | |
| | |Wagg | | |Quarzgang/verkieselter|disseminierten | |
|E5551175 |1,40 (v) |(Grube F)|435620 |5425899 |mafischer Vulkanit |Pyrits |0,687|
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | |Wagg | | | |Disseminierter | |
|E5551176 |1,20 (v) |(Grube B)|435653 |5425833 |Quarzgang |Pyrit |13,6 |
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | |Wagg | | |Quarzgang/mafischer |Keine | |
|E5551177 |0,90 (v) |(Grube B)|435656 |5425833 |Vulkanit |festgestellt |0,056|
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | | | | | |Punktförmiges | |
| | | | | | |sichtbares Gold, | |
| | |Wagg | | | |Spuren von | |
|E5551178 |0,28 |(Grube A)|435668 |5425819 |Quarzgang |Sulfiden |23,4 |
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | |Wagg | | | |Keine | |
|E5551179 |0,28 |(Grube A)|435665 |5425820 |Quarzgang |festgestellt |1,841|
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
| | |Wagg | | | |Keine | |
|E5551180 |0,20 |(Grube A)|435665 |5425820 |Quarzgang |festgestellt |2,999|
+------------+----------+---------+-----------+-----------+----------------------+-----------------+-----+
Koordinatenbezugssystem NAD83/Zone 15
*Mit?v" gekennzeichnete Intervalle beziehen sich auf vertikale Flächenprofile
an einer senkrechten Wand. Alle übrigen Proben wurden horizontal entnommen.
Abbildung 3 zeigt die Lage signifikanter Splitterproben, die bei Galbraith?A"
in einem Abschnitt eines 2011 von früheren Betreibern angelegten Schürfgrabens
mit Schlitzprobenahmen entnommen wurden. Durch die Freilegung wurden markante
Quarzgänge mit einer Breite von 0,3 bis 1 m über eine Länge von 150 Metern
aufgeschlossen. Die Proben E5551171 bis E5551174 bilden eine Reihe von
Splitterproben neben einer historischen Schlitzprobe mit 45,379 g/t Au über 1,0
m, die einen durchgehenden Quarzgang über eine Streichlänge von 45 Metern mit
hohen Goldgehalten quert (Abbildung 4). Die Splitterproben ergaben hohe
Goldgehalte von 102 g/t und 31,7 g/t in alteriertem felsischem Intrusivgestein
bzw. mafischem Vulkanit. Ein bemerkenswertes Merkmal dieses hochgradigen
Gangzugs ist die enge Bindung des Goldes an eine rötliche Hämatitalteration
sowohl im Nebengestein als auch in den den Gang durchschneidenden Klüften -
selbst dort, wo die Sulfidmineralisierung schwach ausgeprägt ist oder ganz
fehlt.
Abbildung 3. Südöstlicher Abschnitt des Schürfgrabens bei Galbraith?A" mit der
Lage der Ergebnisse der Splitterbeprobung (im hervorgehobenen Kasten) im
Verhältnis zu den historischen Schlitzproben. Die Ergebnisse der historischen
Schlitzproben sind in kleinerer hervorgehobener Schrift dargestellt.
Abbildung 4. Fotos des freigelegten Quarzgangs bei Galbraith?A" mit
Kennzeichnung der historischen Schlitzproben. A) Blick nach Südosten vom in
Abbildung 2 gekennzeichneten Schlitzprobenabschnitt mit 17,97 g/t Au. B) Blick
nach Osten auf den Bereich, in dem die in dieser Pressemitteilung beschriebene
Beprobung durchgeführt wurde.
Abbildung 5 zeigt die Lage der in der Wagg-Zone entnommenen Splitterproben im
Verhältnis zu früheren Stichproben vorheriger Betreiber sowie zu Proben aus dem
früheren Verlauf des Jahres 2026. Von 1992 bis 1994 entnahm ein früherer
Betreiber aus flachen Gruben eine Großprobe von 1.000 Tonnen, aus der 346,1
Unzen Gold und 14,6 Unzen Silber gewonnen wurden. Die Studie kam zu dem Schluss,
dass das Gold frei mahlbar war und sich für eine gravimetrische Aufbereitung
eignete. In Probe E5551178 aus Gang A wurde sichtbares Gold festgestellt; der
Goldgehalt betrug 23,4 g/t. Die andere signifikante Probe aus Bereich B, die
einen Goldgehalt von 13,6 g/t ergab, enthielt disseminierten Pyrit.
Abbildung 5. Wagg-Zone mit der Lage der Ergebnisse der Splitterbeprobung (in
hervorgehobenen Kästen) im Verhältnis zu historischen und früheren Stichproben
aus dem Jahr 2026. Weitere historische Ergebnisse und frühere Ergebnisse aus
2026 sind in kleinerer hervorgehobener Schrift dargestellt.
Laufende Arbeiten und nächste Schritte
Um die Zielermittlung weiter voranzutreiben und das Goldpotenzial des
Projektgebiets weiter zu untersuchen, sind als nächste Schritte vorgesehen:
* Überarbeitung der geologischen Interpretation des Projektgebiets und des
Zielermittlungsmodells unter Einbeziehung der kürzlich abgeschlossenen
hochauflösenden magnetischen Drohnenvermessung. Die Vermessung wurde Ende
Oktober abgeschlossen; die daraus abgeleiteten Datenprodukte werden
voraussichtlich in den kommenden Wochen vorliegen.
* Einreichung eines umfassenden Genehmigungsantrags für fortgeschrittene
Explorationsarbeiten, um 2027 Explorationsbohrungen und umfangreichere
Oberflächengrabungen durchführen zu können.
Hinweise zu Stichproben und historischen Informationen
Bei den in dieser Pressemitteilung erwähnten Stichproben handelt es sich um eine
selektive Methode der Gesteinsprobenahme im Gelände, mit der die Mineralisierung
an einem Vorkommen oder andere geologisch interessante Merkmale im Aufschluss
untersucht werden. Diese Proben sind nicht notwendigerweise repräsentativ für
die Mineralisierung des gesamten Projektgebiets. Die Analysegehalte dieser
Proben sind als Hinweis auf das Vorhandensein einer Mineralisierung zu
verstehen, nicht als Durchschnittsgehalt.
Im Hinblick auf historische Stichproben, Schlitzprobenahmen und Großprobenahmen
stützt die Prüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch das
Unternehmen die Gültigkeit der in dieser Pressemitteilung dargestellten
historischen Informationen in angemessener Weise. Das Unternehmen kann die
Richtigkeit der historischen Daten jedoch nicht unmittelbar überprüfen; dies
gilt auch für die Verfahren zur Probenentnahme und -analyse. Daher empfiehlt das
Unternehmen Anlegern, bei der Bewertung der historischen Ergebnisse
entsprechende Vorsicht walten zu lassen.
QA/QC-Verfahren
Die Gesteinsproben wurden zusammen mit Probenetiketten in Kunststoffbeutel
gegeben und versiegelt. Sämtliche Proben wurden durch Mitarbeiter des
Unternehmens sicher an AGAT Laboratories Ltd. übergeben. Die gesamte
Probenaufbereitung und Goldanalyse, einschließlich der anfänglichen 30-g-
Brandprobe mit AAS-Abschluss (202-051) sowie gegebenenfalls der anschließenden
Analyse von Übergehalten, wurde in Thunder Bay durchgeführt. Der Vier-Säuren-
Aufschluss und die Multielementanalyse auf 48 Elemente (ICP-OES-/ICP-MS-
Abschluss, 201-071) erfolgten am Standort von AGAT in Calgary.
Erforderlichenfalls wurden Proben mit mehr als 10 g/t Au erneut mittels
gravimetrischer Methode (202-064) und Metall-Siebverfahren (202-121) analysiert.
AGAT analysierte außerdem interne Laborstandards und Leerproben und berichtete
diese zusammen mit den zertifizierten Analyseergebnissen.
Menary-Goldprojekt
Das 275,6 Hektar große Menary-Projektgebiet liegt 18 km nordöstlich der Goldmine
Rainy River von Coeur Mining und wurde vom Unternehmen von Destroismaisons CLM
Holdings Corporation optioniert. Das Unternehmen kann eine Beteiligung von
100 % an dem Projektgebiet erwerben (Einzelheiten enthält die Pressemitteilung
vom 24. März 2026).
Qualifizierte Person
Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des
Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat
die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen
Informationen geprüft und freigegeben.
Über Total Metals Corp.
Total Metals ist außerdem zu 100?% Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-
Projekts, das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada
Highway beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone
Purdex auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches
Explorationspotenzial auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten
sowie potenzieller zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet
West Hawk Lake besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von
Manitoba. Das Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary,
das strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im
Süden an die Rainy-River-Claims grenzt, die Coeur Mining, Inc. (?Coeur") nach
der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erwirbt. Der jüngste
Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake mit 75 Claims und
einer Mineralkonzession auf einer Gesamtfläche von mehr als 5.260 Hektar, das
über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada Highway
angebunden ist. Die Lagerstätte kritischer Mineralien Pick Lake weist eine
durchschnittliche Streichlänge von etwa 250?m und eine zwischen 300 und 1.200?m
untersuchte Tiefenausdehnung auf.
Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung
seiner hochgradigen Goldvorkommen sowie seiner Vorkommen kritischer Mineralien
im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen
und Zielgebiete für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen
Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Red Lake Gold-Camp befinden
und strategisch günstig zwischen dem Great Bear-Projekt von Kinross Gold und dem
Springpole-Projekt von First Mining Gold liegen. Das Electrolode-Projekt verfügt
über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und umfasst 10
historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie
neue, noch nicht erprobte Ziele, die für die weitere Exploration bereitstehen.
www.totalmetalscorp.com
Warnhinweise
Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
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Tyler Thorburn
Investor Relations
info@totalmetalscorp.com
(416) 873-7662
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des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein
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weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen
beruhen, von denen keine als sicher angesehen werden kann, und dass sie
bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den
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Aussagen stellen die bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Den Lesern wird empfohlen,
sich auf ihre eigene Bewertung dieser Risiken und Ungewissheiten zu stützen und
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