GNW-News: Total Metals legt aktuellen Bericht zu Explorationsbohrungen auf dem hochgradigen Goldprojekt High Lake im Nordwesten Ontarios vor
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^TORONTO, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. (?Total Metals"
oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) gibt bekannt, dass
auf seinem hochgradigen Goldprojekt High Lake in Ontario drei vorrangige
Bohrungen erfolgreich abgeschlossen wurden.
?Der Abschluss unserer ersten drei Bohrungen in der Purdex-Zone ist ein
vielversprechender Auftakt für unsere Explorationskampagne bei High Lake", so
Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals Corp..?Da die RC-Bohrungen
kontinuierlich fortgesetzt werden, rechnen wir damit, im kommenden Monat erste
Analyseergebnisse veröffentlichen zu können. Gleichzeitig treiben wir unser
Bohrprogramm voran und werden es bis ins Jahr 2027 fortsetzen und ausweiten."
Überblick über die vorrangigen Explorationsziele
Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der aktuellen Zielgebiete auf dem High-Lake-
Projektgelände, darunter die Purdex-Zone, sowie die interpretierten
strukturellen Trends. Der Schwerpunkt der Exploration liegt auf der Bestätigung
und Erweiterung von Vorkommen sowie auf priorisierten Bereichen struktureller
Trends, insbesondere dort, wo diese sich in lithologisch komplexen Zonen
schneiden oder umbiegen. Das Unternehmen wird weitere Aktualisierungen
veröffentlichen, sobald neue Einzelheiten und Ergebnisse vorliegen.
Abbildung 1. Geologische Karte des Konzessionsgebiets High Lake mit den
Zielzonen, interpretierten strukturellen Trends und weiteren Mineralvorkommen*.
(*Quelle: Ontario Mineral Inventory (OMI), Ontario Geological Survey)
Zusammenfassung früherer bedeutender Ergebnisse
Explorationsbohrungen, die McFarlane Lake Mining in der Purdex-Zone durchgeführt
hat, belegen das Vorhandensein eines ausgeprägten Goldsystems mit hohen
Goldgehalten.
Ausgewählte Bohrkernabschnitte^ mit besonders aussagekräftigen Ergebnissen des
Bohrprogramms 2022-2023:
* Im Bohrloch MLHL-22-06 wurde zwischen 325,56 und 340,46?m eine
Mineralisierung mit einem Goldgehalt von 24,96?g/t Au über 14,90?m
durchteuft. Dieser Abschnitt umfasst 43,22?g/t Au über 7,99?m sowie
53,87?g/t Au über 3,15?m. In diesen Abschnitten mit höheren Goldgehalten
wurde sichtbares Gold festgestellt. Im Bohrloch MLHL-22-04 wurden zwischen
187,00 und 188,45?m 32,58?g/t Au über 1,45?m durchteuft. Der Abschnitt liegt
im selben Profilschnitt weiter oben innerhalb der Purdex-A-Zone.
* Das Bohrloch MLHL-22-05 durchteufte zwei mineralisierte Abschnitte. Der
erste Abschnitt wies zwischen 242,51 und 250,00?m einen Goldgehalt von
4,95?g/t Au über 7,49?m auf, einschließlich 11,18?g/t Au über 1,94?m. Der
zweite Abschnitt wies zwischen 267,45 und 273,83?m einen Goldgehalt von
4,49?g/t Au über 6,38?m auf.
* Im Bohrloch MLHL-22-17 wurden zwischen 113,20 und 114,50?m 148,37?g/t Au
über 1,3?m durchteuft, einschließlich 557?g/t Au über 0,3?m. Auch in diesem
Abschnitt wurde sichtbares Gold festgestellt. Das Bohrloch enthält zudem
einen zweiten mineralisierten Abschnitt mit 3,89?g/t Au über 4,6?m zwischen
56,00 und 60,60?m. Das Bohrloch MLHL-22-25, das etwa 100?m unterhalb von
MLM-22-17 liegt, durchteufte zwischen 202,10 und 205,07?m 6,85?g/t Au über
2,97?m, einschließlich 27,5?g/t Au über 0,60?m.
* Im Bohrloch MLHL-22-23 wurden innerhalb der Purdex-A-Zone 21,67?g/t Au über
1,75?m zwischen 171,05 und 172,8?m sowie 13,3?g/t Au über 0,70?m zwischen
74,85 und 75,55?m durchteuft. Das Bohrloch MLHL-22-28 durchteufte zwischen
29,62 und 39,00?m 9,42?g/t Au über 9,38?m, einschließlich 117?g/t Au über
0,55?m und 12?g/t Au über 1,00?m.
^Die Abschnitte wurden anhand ungekappter Goldanalysewerte berechnet. Die
hervorgehobenen Bohrlöcher sind in der aktuellen Mineralressourcenschätzung
enthalten.
Das Projektgebiet High Lake beherbergt innerhalb der Purdex-Zone eine
Goldressource mit hohen Goldgehalten. Das Unternehmen plant, diese Ressource im
Rahmen der ersten anstehenden Bohrprogramme zu bestätigen und zu erweitern. Die
Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Purdex-Zone hat den Stichtag
14. April 2023. Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht mit Stichtag
30. November 2025 bestätigt die Aktualität dieser Mineralressourcenschätzung.
Der Bericht von English River Geoscience Ltd. trägt den Titel?Technical Report
and Initial Mineral Resource Estimate of the High Lake - West Hawk Lake Gold
Project" und ist im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar.
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| Tabelle 1. Mineralressourcenschätzung für die Purdex-Zone |
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| Bei einem Cut-off-Gehalt von 2,6?g/t Au (1-7) |
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| Klassifizierung | Tonnage (Tsd. t) | Au (g/t) | Au (Tsd. Unzen) |
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| Angezeigt | 152 | 9,38 | 45,8 |
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| Abgeleitet | 287 | 10,43 | 96,2 |
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Tabelle 1. Mineralressourcenschätzung für die Purdex-Zone der Lagerstätte High
Lake
Anmerkungen:
Die Mineralressourcenschätzung wurde vom unabhängigen Geowissenschaftler Charles
Spath, P.Geo, gemäß NI 43-101 erstellt. Stichtag ist der 14. April 2023.
1. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene
wirtschaftliche Abbauwürdigkeit auf.
2. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltauflagen,
Genehmigungsverfahren, rechtliche Fragen, Eigentumsrechte, steuerliche Aspekte,
sozio-politische Faktoren, Vermarktungsbedingungen oder andere relevante
Sachverhalte wesentlich beeinflusst werden.
3. Die abgeleitete Mineralressource in dieser Schätzung weist eine geringere
Aussagesicherheit auf als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in
eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass der
überwiegende Teil der abgeleiteten Mineralressource durch weitere Exploration
möglicherweise in eine angezeigte Mineralressource hochgestuft werden kann.
4. Die Mineralressourcen wurden gemäß den Standards und Definitionen für
Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining,
Metallurgy and Petroleum (CIM) aus dem Jahr 2014 sowie den Best-Practice-
Leitlinien von 2019 geschätzt. Diese wurden vom Ständigen Ausschuss des CIM für
Definitionen von Mineralreserven erarbeitet und vom CIM Council verabschiedet.
5. Für die Metallpreise wurden 1.800 US-Dollar je Unze Gold und ein Wechselkurs
von 0,77?C$ je US-Dollar zugrunde gelegt. Die angenommene metallurgische
Gewinnungsrate für Gold beträgt 95?%. Die angesetzten Aufbereitungskosten
beliefen sich auf 40?C$ je Tonne, die allgemeinen Verwaltungs- und Gemeinkosten
(G&A) auf 15?C$ je Tonne.
6. Die Kosten für den Untertagebau wurden mit 130?C$ je Tonne angesetzt. Die
Gehaltsblöcke der untertägigen Mineralressource wurden innerhalb der
begrenzenden mineralisierten Drahtgittermodelle oberhalb des Cut-off-Gehalts von
2,6?g/t Au erfasst. Die ausgewählten untertägigen Mineralressourcen weisen eine
Kontinuität und ein realistisches Potenzial für den Abbau mit dem Langloch-
Abbauverfahren auf.
7. Die Gehaltsschätzung erfolgte nach der Inverse-Distance-Cubed-Methode anhand
von 1,0?m langen Kompositproben mit gekappten Gehalten.
Nächste Schritte:
* Beschleunigung der Exploration - das Management treibt die Planung
zusätzlicher Bohrungen voran, um die bekannte Zone zu erweitern und
gleichzeitig neu identifizierte vorrangige Explorationsziele systematisch zu
untersuchen.
* Erweiterung des geologischen Modells - das technische Team hat ein
Bohrprogramm ausgearbeitet, mit dem die Erweiterungen der Lagerstätte
untersucht werden sollen, da diese entlang des Streichens und in der Tiefe
weiterhin offen ist.
* Wertschöpfung auf Distriktebene - das Management hat eine Strategie für die
Entwicklung des gesamten Bergbaudistrikts erarbeitet, um die Projekte
voranzubringen und ein mittelgroßes Bergbauunternehmen aufzubauen.
Qualifizierte Person
Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des
Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat
die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen
Informationen geprüft und freigegeben.
Über Total Metals Corp.
Total Metals ist außerdem zu 100?% Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-
Projekts, das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada
Highway beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone
Purdex auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches
Explorationspotenzial auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten
sowie potenzieller zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet
West Hawk Lake besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von
Manitoba. Das Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary,
das strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im
Süden an die Rainy-River-Claims grenzt, die Coeur Mining, Inc. (?Coeur") nach
der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erwirbt. Der jüngste
Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake mit 75 Claims und
einer Mineralkonzession auf einer Gesamtfläche von mehr als 5.260 Hektar, das
über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada Highway
angebunden ist. Die Lagerstätte kritischer Mineralien Pick Lake weist eine
durchschnittliche Streichlänge von etwa 250?m und eine zwischen 300 und 1.200?m
untersuchte Tiefenausdehnung auf.
Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung
seiner hochgradigen Goldvorkommen sowie seiner Vorkommen kritischer Mineralien
im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen
und Zielgebiete für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen
Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Red Lake Gold-Camp befinden
und strategisch günstig zwischen dem Great Bear-Projekt von Kinross Gold und dem
Springpole-Projekt von First Mining Gold liegen. Das Electrolode-Projekt verfügt
über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und umfasst 10
historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie
neue, noch nicht erprobte Ziele, die für die weitere Exploration bereitstehen.
Warnhinweise
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.
Tyler Thorburn
Investor Relations
info@totalmetalscorp.com
(416) 873-7662
www.totalmetalscorp.com
Zukunftsgerichtete Informationen
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Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle
des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein
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ausgeht, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese
zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen
weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen
beruhen, von denen keine als sicher angesehen werden kann, und dass sie
bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen stellen die bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Den Lesern wird empfohlen,
sich auf ihre eigene Bewertung dieser Risiken und Ungewissheiten zu stützen und
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