GNW-News: Total Metals mobilisiert Bohrgerät zu seinem hochgradigen Goldprojekt High Lake im Nordwesten von Ontario
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^TORONTO, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. (?Total Metals"
oder das?Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) gibt bekannt, dass
derzeit ein Diamantbohrgerät und ein geologisches Team zum zu 100 %
unternehmenseigenen Goldprojekt High Lake mobilisiert werden. Das Projekt
befindet sich im Nordwesten Ontarios nahe der Grenze zwischen den Provinzen
Manitoba und Ontario und in unmittelbarer Nähe des Trans-Canada Highway.
* Der Beginn der Bohrungen wird für den 9. Oktober 2026 erwartet.
* Geplant sind 2.500 Meter Explorationsdiamantbohrungen in der hochgradigen
Zone Purdex
?Das gesamte technische Team ist im Zuge der Verlegung der Ausrüstung in die
Zone Purdex voller Tatendrang", erklärt Robert Penczak, Vice President of
Exploration bei Total Metals Corp.?Wir haben Monate damit verbracht, unsere
Bohrziele zu verfeinern. Die Ankunft des Bohrgeräts vor Ort ist ein mit Spannung
erwarteter Meilenstein. Dies ist ein außergewöhnlich hochgradiges Goldziel, und
wir freuen uns sehr darauf, in Kürze mit den Bohrungen zu beginnen und zu sehen,
was die Bohrkerne zutage fördern."
Abbildung 1. Lagekarte der Gold- und Kritische-Metalle-Projekte von Total Metals
im Nordwesten Ontarios.
Abbildung 2. Drohnenbasierte Messung der Magnetfeldstärke auf dem
Konzessionsgebiet High Lake mit Hervorhebung der Zielzonen und interpretierten
strukturellen Trends.
Bohrstrategie mit hoher Priorität
Die Bohrungen auf High Lake, wo historische Bohrungen bereits eine bedeutende
Goldmineralisierung nachgewiesen haben, werden voraussichtlich am Freitag, dem
9. Oktober 2026, beginnen. Geologische und geophysikalische Erkenntnisse deuten
darauf hin, dass das System in mehrere Richtungen offen ist. Das geplante
Programm bildet die erste Phase einer Bohrstrategie mit dem Ziel, die bekannte
Mineralisierung weiter auszudehnen, die Kontinuität nachzuweisen und das
Größenpotenzial der Zone Purdex genauer zu definieren.
Das Bohrprogramm ist so konzipiert, dass das Unternehmen seine
Explorationsaktivitäten je nach den Ergebnissen ausweiten kann. Dazu gehört auch
der mögliche Einsatz zusätzlicher Bohrgeräte, um bei erfolgreichen Zielen
schnell Folgemaßnahmen durchführen zu können. Diese Flexibilität soll es Total
Metals ermöglichen, vielversprechende Ergebnisse zügig weiterzuverfolgen und
gleichzeitig die weiteren aussichtsreichen Zielgebiete zu evaluieren.
Zu den Bohrzielen mit hoher Priorität gehören die Zone Purdex sowie
interpretierte strukturelle Trends auf dem Konzessionsgebiet High Lake, wie in
Abbildung 2 dargestellt. Der Schwerpunkt der Exploration liegt auf der
Bestätigung und Erweiterung von Vorkommen sowie auf priorisierten Bereichen
struktureller Trends, insbesondere dort, wo diese sich in lithologisch komplexen
Zonen schneiden oder umbiegen.
Qualifizierte Person
Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des
Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat
die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen
Informationen geprüft und freigegeben.
Über Total Metals Corp.
Total Metals ist zu 100 % Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-Projekts,
das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada Highway
beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone Purdex
auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches Explorationspotenzial
auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten sowie potenzieller
zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake
besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von Manitoba. Das
Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das
strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im Süden
an die Rainy-River-Claims grenzt, die von Coeur Mining, Inc. (?Coeur") im Zuge
der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erworben werden. Der jüngste
Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake, das aus 75
Claims und einer Mineralkonzession mit einer Fläche von mehr als 5.260 Hektar
besteht und über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada
Highway angebunden ist. Die Kritische-Metalle-Lagerstätte Pick Lake weist eine
durchschnittliche Streichlänge von etwa 250 m und eine erkundete
Tiefenerweiterung zwischen 300 und 1.200 m auf. Total Metals Corp. konzentriert
sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und
Vorkommen kritischer Mineralien im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt
auf vielversprechende Ressourcen und Zielgebiete für kritische Mineralien und
Gold in drei günstigen geologischen Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender
Minen im Red Lake Gold-Camp befinden und strategisch günstig zwischen dem Great
Bear-Projekt von Kinross Gold und dem Springpole-Projekt von First Mining Gold
liegen. Das Projekt Electrolode beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen
mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erprobte Ziele, die
für die weitere Exploration bereitstehen.
www.totalmetalscorp.com
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Investor Relations
info@totalmetalscorp.com
(416) 873-7662
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