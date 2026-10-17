GNW-News: TransCon® CNP (Navepegritid), einmal wöchentlich, erhält eine positive Bewertung des CHMP für die Behandlung von Achondroplasie bei Kindern

17.10.26 15:57 Uhr

^KOPENHAGEN, Dänemark, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ascendis Pharma A/S

(Nasdaq: ASND) hat heute bekanntgegeben, dass der Ausschuss für

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Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine

positive Bewertung von TransCon CNP (Navepegritid), einmal wöchentlich,

abgegeben hat und somit die Zulassung in der Europäischen Union zur Behandlung

von Achondroplasie bei Kindern ab zwei Jahren, deren Epiphysen noch nicht

geschlossen sind, empfiehlt. Die endgültige Entscheidung der Europäischen

Kommission (EK) über den Antrag auf Marktzulassung (MAA) von Ascendis Pharma

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wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.

?Wir freuen uns über diese positive Bewertung, die das einzigartige Profil von

TransCon CNP widerspiegelt", so Jan Mikkelsen, President und Chief Executive

Officer von Ascendis Pharma.?Angesichts der äußerst positiven Resonanz der

Achondroplasie-Gemeinschaft auf sein einzigartiges Profil bleibt TransCon CNP

ein entscheidendes Produkt in unserem Portfolio für Wachstumsstörungen, das zur

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Erreichung unserer Ziele im Rahmen der?Vision 2030" beitragen wird."

Der CHMP kam zu seiner positiven Bewertung von TransCon CNP nach Prüfung des

MMA, der klinische Daten aus drei randomisierten, doppelblinden,

placebokontrollierten klinischen Studien sowie Daten für bis zu drei Jahre aus

offenen Verlängerungsstudien beinhaltete. Die ApproaCH-Zulassungsstudie ist

auf JAMA Pediatrics verfügbar.(i)

TransCon CNP wurde während seiner Entwicklung als Orphan-Arzneimittel

ausgewiesen. Die EMA wird nun die bislang vorliegenden Informationen prüfen, um

festzustellen, ob die Ausweisung als Orphan-Arzneimittel aufrechterhalten werden

kann.

Bei Zulassung durch die EK erwartet Ascendis die erste EU-Markteinführung von

TransCon CNP unter dem Markennamen YUVIWEL(®) für das erste Quartal 2027 in

Deutschland.

Über TransCon CNP

TransCon CNP ist ein einmal wöchentlich verabreichtes Prodrug des C-Typ-

natriuretischen Peptids (CNP), das eine kontinuierliche Exposition der

Rezeptoren in den Geweben des gesamten Körpers gegenüber aktivem CNP

gewährleistet, um der überaktiven FGFR3-Signalübertragung bei Achondroplasie

entgegenzuwirken. Es ist die einzige zugelassene Therapie, die während des

gesamten wöchentlichen Dosierungsintervalls eine kontinuierliche systemische

Exposition gegenüber aktivem CNP ermöglicht. Im Februar 2026 wurde TransCon CNP

von der Food & Drug Administration (FDA) in den USA unter dem Handelsnamen

YUVIWEL(®) zur Steigerung des Längenwachstums bei pädiatrischen Patienten ab 2

Jahren mit Achondroplasie und offenen Epiphysen zugelassen. Eine endgültige

Entscheidung der Europäischen Kommission wird für das vierte Quartal 2026

erwartet.

Über Achondroplasie

Achondroplasie ist eine seltene genetische Erkrankung, die auf eine systemische

Variante des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors 3 (FGFR3) zurückzuführen ist

und zu einem Ungleichgewicht bei der Wirkung der FGFR3- und CNP-Signalwege

führt. Schätzungen zufolge sind weltweit mehr als 250.000 Menschen davon

betroffen. Obwohl Achondroplasie historisch als Störung des Knochenwachstums

galt, wird die FGFR3-Variante in Geweben im gesamten Körper exprimiert und

verursacht neben der Skelettdysplasie auch schwerwiegende muskuläre,

neurologische und kardiorespiratorische Komplikationen. Die medizinischen

Komplikationen der Achondroplasie variieren je nach Lebensphase. Im Säuglings-

und Kindesalter werden Komplikationen wie Wirbelsäulenfehlbildungen, vergrößerte

Hirnventrikel, Beeinträchtigungen von Muskelkraft und Ausdauer, vermindertes

Hörvermögen und chronische Ohrentzündungen, Obstruktionen der oberen Atemwege,

schlafbezogene Atmungsstörungen, Hüftprobleme, O-Beine sowie chronische

Schmerzen beobachtet. Viele davon bleiben bis ins Erwachsenenalter bestehen oder

verschlimmern sich. Diese medizinischen Komplikationen können das körperliche

Wohlbefinden und die Lebensqualität beeinträchtigen und werden u. U. durch eine

Reihe individueller, klinischer und sozialer Faktoren beeinflusst. Bei manchen

Menschen mit Achondroplasie sind mehrere Eingriffe und Operationen erforderlich,

um bestimmte funktionelle oder anatomische Probleme zu beheben.

Über Ascendis Pharma A/S

Ascendis Pharma ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das seine

innovative TransCon-Technologieplattform einsetzt, um Patienten einen echten

Nutzen zu bieten. Geleitet von seinen Grundwerten Patienten, Wissenschaft und

Leidenschaft und unter Anwendung seines Algorithmus für Produktinnovation nutzt

das Unternehmen TransCon zur Entwicklung neuer Therapien mit dem Potenzial, als

Beste in ihrer Kategorie bisher unbefriedigte medizinische Bedürfnisse zu

erfüllen. Ascendis hat seinen Firmensitz in Kopenhagen, Dänemark, sowie weitere

Standorte in Europa und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden

Sie unter ascendispharma.com (https://ascendispharma.com/).

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit erheblichen

Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Alle in dieser Pressemitteilung

enthaltenen Aussagen zur künftigen Geschäftstätigkeit, zu den Plänen und

Managementzielen von Ascendis, die keine historischen Fakten darstellen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von

1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act

von 1934 in seiner geänderten Fassung. Beispiele für solche Aussagen umfassen

unter anderem Aussagen in Bezug auf (i) den voraussichtlichen Zeitpunkt der

endgültigen Entscheidung der Europäischen Kommission über den Antrag von

Ascendis auf Marktzulassung von TransCon CNP (Navepegritid), welche für das

vierte Quartal 2026 erwartet wird, (ii) die Möglichkeit, dass die Europäische

Kommission die Zulassung für TransCon CNP erteilt, (iii) die Erwartungen von

Ascendis in Bezug auf und den voraussichtlichen Zeitpunkt für die erste

Markteinführung von TransCon CNP in der Europäischen Union unter dem Markennamen

YUVIWEL in Deutschland im ersten Quartal 2027, (iv) das Potenzial von TransCon

CNP, zur Patientenversorgung beizutragen, ein entscheidendes Produkt im

Portfolio für Wachstumsstörungen von Ascendis zu sein und die Erreichung der

Ziele der?Vision 2030" zu begünstigen, (v) die Fähigkeit von Ascendis, seine

TransCon-Technologieplattform zugunsten eines echten Nutzens für Patienten

einzusetzen, und (vi) den Einsatz von TransCon durch Ascendis zur Entwicklung

neuer Therapien mit dem Potenzial, die besten ihrer Kategorie zu sein, um

unbefriedigte medizinische Bedürfnisse zu decken. Es kann sein, dass Ascendis

die Pläne nicht verwirklicht, die Absichten nicht umsetzt oder die Erwartungen

oder Prognosen nicht erfüllt, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten

sind, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten

Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse könnten

erheblich von den Plänen, Absichten, Erwartungen und Prognosen abweichen, die in

den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert werden. Verschiedene wichtige Faktoren

könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse

wesentlich von den von Ascendis abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen, darunter unter anderem: die Abhängigkeit von Drittanbietern,

Vertriebshändlern und Dienstleistern für die Produkte und Produktkandidaten von

Ascendis; Risiken im Zusammenhang mit der behördlichen Prüfung und Zulassung,

einschließlich der Möglichkeit von Verzögerungen, Anforderungen zusätzlicher

Daten oder Analysen, Anwendungsbeschränkungen oder -einschränkungen, einer

Zulassung mit einer stärker eingeschränkten Indikation als erwartet oder des

Ausbleibens einer Zulassung in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union

oder anderen Rechtsordnungen; Risiken im Zusammenhang mit der klinischen

Entwicklung, einschließlich der Möglichkeit, dass die Ergebnisse laufender oder

künftiger Studien frühere Daten nicht bestätigen; unvorhergesehene Erkenntnisse

hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit in Entwicklungsprogrammen oder bei

bereits auf dem Markt befindlichen Produkten; Probleme in den Bereichen

Herstellung, Lieferkette, Qualität oder Logistik, die die Entwicklung oder

Vermarktung verzögern könnten; unvorhergesehene Aufwendungen im Zusammenhang mit

der Vermarktung zugelassener Produkte von Ascendis; unvorhergesehene Kosten für

Forschung und Entwicklung, Vertriebs-, Allgemein- und Verwaltungskosten sowie

sonstige Kosten, die sich auf das Geschäft von Ascendis im Allgemeinen

auswirken; Herausforderungen hinsichtlich Marktakzeptanz, Preisgestaltung und

Kostenerstattung, einschließlich Entscheidungen der Kostenträger über die

Kostenübernahme und gesundheitstechnologische Bewertungen;

Wettbewerbsentwicklungen, einschließlich neuer oder verbesserter Therapien;

Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz geistigen Eigentums, der freien

Geschäftsausübung und Rechtsstreitigkeiten; die Fähigkeit von Ascendis, bei

Bedarf zusätzliche Finanzmittel zur Unterstützung seiner Geschäftsaktivitäten zu

beschaffen; Störungen in den Bereichen Cybersicherheit, Datenschutz und

Informationstechnologie; sowie Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher,

politischer, rechtlicher, Compliance-bezogener, gesundheitspolitischer und

geschäftlicher Faktoren, einschließlich Zöllen, Handelspolitik,

Währungsschwankungen und geopolitischer Ereignisse. Eine weitere Beschreibung

der Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck

gebrachten Ergebnissen abweichen, sowie der Risiken in Bezug auf das Geschäft

von Ascendis im Allgemeinen finden Sie in Formular 20-F im Jahresbericht von

Ascendis, der am 11. Februar 2026 eingereicht wurde, sowie anderen zukünftigen

Berichten von Ascendis, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission

(SEC) eingereicht oder vorgelegt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln

nicht die möglichen Auswirkungen zukünftiger Lizenzvergaben, Kooperationen,

Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen, die

Ascendis abschließen oder tätigen könnte, wider. Ascendis übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies

ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ascendis, Ascendis Pharma, das Logo von Ascendis Pharma, das Unternehmenslogo,

TransCon und YUVIWEL(®) sind Markenzeichen der Ascendis Pharma

Unternehmensgruppe. © Oktober 2026 Ascendis Pharma A/S.

Kontakt für Anleger: Pressekontakt:

Chad Fugere Melinda Baker

Ascendis Pharma Ascendis Pharma

+1 (650) 519-7494 +1 (650) 709-8875

________________________________

(i) Savarirayan R, McDonnell C, Bacino CA, et al. JAMA

Pediatr 2026;180(1):18-25. Online veröffentlicht am 17. November 2025.

doi:10.1001/jamapediatrics.2025.4771

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