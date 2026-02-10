GNW-News: TransPerfect übernimmt das deutsche Postproduktionsstudio Omnimago

^Zusammenfassung:

* TransPerfect hat das deutsche Postproduktionsstudio Omnimago GmbH

übernommen.

* Die Akquisition erweitert das Studionetzwerk von TransPerfect Media, das

Filmemacher in ganz Europa unterstützt.

* Omnimago wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Ingelheim aus als Abteilung

von TransPerfect Media tätig sein.

INGELHEIM, Deutschland und NEW YORK, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

TransPerfect (http://www.transperfect.com), der weltweit größte Anbieter von

Sprach- und KI-Lösungen für globale Unternehmen, gab heute bekannt, dass er die

Omnimago GmbH übernommen hat, einen führenden deutschen Anbieter für

Filmrestaurierung, Postproduktion und Services im Bereich barrierefreier Medien.

Omnimago wird Teil von TransPerfect Media

(https://www.transperfect.com/solutions/media), der Medien- und

Unterhaltungsabteilung des Unternehmens. Die finanziellen Bedingungen der

Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Omnimago wurde 1983 gegründet und ist für seine Expertise in der

Filmrestaurierung bekannt, einschließlich umfangreicher Arbeiten mit Nitrofilm,

Archivmaterialien und historischen Sammlungen. Das Unternehmen bietet auch

umfassende Postproduktions- und Barrierefreiheitsservices für Rundfunkanstalten,

Studios, Verleiher und Kulturinstitute an.

Die Übernahme stärkt die Präsenz von TransPerfect Media in Deutschland und

Europa und erweitert seinen globalen Einfluss in der Restaurierung. Mit Omnimago

kann TransPerfect jetzt Filmscanning- und Restaurierungsservices von

Einrichtungen in Frankreich, Italien, den USA und Deutschland anbieten. Dies

ermöglicht eine Unterstützung der End-to-End-Sicherung und -Postproduktion für

Kunden weltweit.

Omnimago wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Ingelheim aus agieren.

Geschäftsführer Michael Dienes wird weiterhin die Geschäfte als Teil des

Managementteams von TransPerfect Media leiten.

?Der Zusammenschluss mit TransPerfect ist ein naheliegender nächster Abschnitt

für Omnimago," so Dienes.?Mit dieser Partnerschaft können wir unsere

Restaurierungs- und Postproduktionsfertigkeiten auf ganz Europa ausweiten und

gleichzeitig den hohen Standard und die Expertise, auf die unsere Kunden setzen,

aufrechterhalten. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit."

Phil Shawe, President und Co-CEO von TransPerfect, dazu:?Omnimago hat sich das

Vertrauen von Filmemachern in ganz Europa erarbeitet. Wir freuen uns darauf, mit

ihnen zusammen unsere gemeinsame Kundenbasis zu unterstützen."

TransPerfect wurde bei der Transaktion von DLA Piper beraten. Omnimago wurde von

Dr. Johannes Hancke von Hezel, Hancke & Partner unterstützt.

Weitere Neuigkeiten zum Unternehmen und Ankündigungen finden Sie im Bereich

TransPerfect Neuigkeiten und Pressezentrum unter

www.transperfect.com/about/news-and-press

(http://www.transperfect.com/about/news-and-press).

Über Omnimago

Die Omnimago GmbH (https://www.omnimago.tv/en/) hat über 40 Jahre Erfahrung in

den Bereichen Filmrestaurierung, -postproduktion und Archivservices und betreut

einen Kundenstamm auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf

Filmscanning (einschließlich Nitratfilm), digitale Restaurierung, Kino-Services,

barrierefreie Medien (wie Untertitelung und Audiodeskription) sowie auf High-end

Post-Workflows für TV und Kino. Die Leitlinien von Omnimago sind: Der Kunde

steht im Mittelpunkt, Vertrauen ist unsere Verpflichtung, bewegte Bilder sind

unsere Leidenschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.omnimago.tv

(http://www.omnimago.tv).

Über TransPerfect Media

TransPerfect Media (https://www.transperfect.com/solutions/media) hebt das

Storytelling für ein weltweites Publikum auf ein neues Niveau, indem Lösungen

zur Medienerstellung und Globalisierung über ein Netzwerk unternehmenseigener

und -betriebener Studios in 21 Ländern bereitgestellt werden. Das Hybridmodell

von TransPerfect Media kombiniert modernste KI-Technologie mit kreativer

Expertise, die alle auf der Cloud-basierten Plattform zur Inhaltserstellung

verwaltet werden und eine einfache Lokalisierung und Verteilung ermöglichen.

Durch die Zusammenführung hochkarätiger Talente mit Dolby Atmos- und Dolby HDR-

Projektionsfunktionen sowie unseren Diensten, die Bild- und Tonbearbeitung,

Untertitelung, Synchronisation, Barrierefreiheit, Voiceover,

plattformübergreifende Bereitstellung, Konservierung und Restaurierung umfassen,

ist TransPerfect Media der Ort, an dem Boutique-Expertise auf globale Reichweite

Exzellenz trifft, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Geschichte zu erzählen? in

jeder Sprache. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.transperfect.com/media (https://www.transperfect.com/media).

Über TransPerfect

TransPerfect (http://www.transperfect.com/) ist der weltweit größte Anbieter von

Sprach- (http://www.transperfect.com/services/_services.html) und KI-Lösungen

(http://www.transperfect.com/about/technology_globalization.html) für weltweit

tätige Unternehmen. Mit Niederlassungen in über 150 Städten auf sechs

Kontinenten bietet TransPerfect Kunden auf der ganzen Welt ein umfangreiches

Dienstleistungsportfolio in über 200 Sprachen. Mehr als 6.000 globale

Unternehmen setzen die GlobalLink (https://www.transperfect.com/globallink/)(®)

(https://www.transperfect.com/globallink/) Technologie von TransPerfect ein, um

mehrsprachige Inhalte leichter zu verwalten. Durch seinen beispiellosen Einsatz

für Qualität und Kundenservice ist TransPerfect umfassend gemäß ISO 9001

(http://www.transperfect.com/about/quality_iso.html) und ISO 17100

(http://www.transperfect.com/about/quality_iso.html) zertifiziert. Der Stammsitz

von TransPerfect befindet sich in New York, regionale Hauptniederlassungen

befinden sich in London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Website unter www.transperfect.com (http://www.transperfect.com/).

Kontakt:

Ryan Simper +1 212.689.5555

mediainquiry@transperfect.com (mailto:mediainquiry@transperfect.com)

