GNW-News: TrueCommerce ernennt Sean Flynn zum Chief Revenue Officer, um das Wachstum im Bereich der vernetzten Lieferkette voranzutreiben

^MÜNCHEN und PITTSBURGH, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce

(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam

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paign=Sean+Flynn&utm_id=Corporate+News), ein weltweit tätiger Anbieter von

Lösungen für die Vernetzung von Lieferketten und Handelspartnern, für

Integration sowie für den Omnichannel-Handel, gab heute die Ernennung von Sean

Flynn zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Diese Ernennung stellt einen

bedeutenden Schritt nach vorne dar, da TrueCommerce seine produktorientierte und

auf KI ausgerichtete Wachstumsstrategie vorantreibt, um der steigenden Nachfrage

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nach einer vernetzten Lieferketteninfrastruktur in Echtzeit gerecht zu werden.

Die Lieferketten weltweit stehen unter zunehmendem Druck. Die zunehmende

Komplexität der Märkte, der Übergang zu Echtzeitprozessen sowie der Bedarf an

mehr Geschwindigkeit und Kontrolle veranlassen Unternehmen dazu, ihre

Verbindungen zu Handelspartnern zu überdenken. TrueCommerce treibt diesen Wandel

aktiv voran, wobei die Ernennung von Flynn das Engagement des Unternehmens für

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weiteres Wachstum unterstreicht.

?Wir freuen uns sehr, Herrn Flynn im Führungsteam von TrueCommerce willkommen zu

heißen", sagte Bill Glass, CEO von TrueCommerce.?Herr Flynn kann in genau

diesem Bereich auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung eines

mehrjährigen Umsatzwachstums und der Einhaltung operativer Disziplin auf

globaler Ebene verweisen. Seine umfassende Expertise im Bereich der

Lieferkettentechnologie, gepaart mit seinem Engagement für Kunden und Partner,

macht ihn zur richtigen Führungskraft zum richtigen Zeitpunkt. Wir unterstützen

Unternehmen dabei, ihre Prozesse entlang der gesamten Lieferkette intelligenter

und schneller zu gestalten, und Sean spielt dabei eine entscheidende Rolle."

Flynn wechselt von Avalara zu TrueCommerce, wo er gerade eine ähnliche Phase des

transformativen Wachstums abgeschlossen und das Unternehmen zu neuen Höhen

geführt hat. Zuvor war er viele Jahre in leitender Position bei der IBM-Sparte

Sterling Commerce tätig, wo er eine tiefe Leidenschaft für das Ökosystem der

Lieferkettentechnologie sowie für die Kunden und Partner, die davon profitieren,

entwickelte.

?TrueCommerce befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt: Das Unternehmen

verfügt über solide Grundlagen und hat die klare Chance, in einer zunehmend

komplexen Lieferkettenlandschaft einen größeren Mehrwert zu schaffen", sagte

Flynn.?Unter der Führung von Bill Glass konzentrieren wir uns auf Innovationen,

die unseren Kunden und Partnern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, ihnen

helfen, schneller voranzukommen, und ihnen ein selbstbewusstes Wachstum

ermöglichen."

TrueCommerce genießt das Vertrauen Tausender Kunden und Partner weltweit aus den

Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Vertrieb und Logistik und unterstützt diese

dabei, Kontakte zu knüpfen, Geschäfte abzuwickeln und ihr Geschäft auszubauen.

Die durchgängige Plattform des Unternehmens ermöglicht eine nahtlose

Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette - von EDI und Auftragsmanagement

bis hin zu Fulfillment und Direktvertrieb an den Verbraucher.

Die Ernennung von Sean Flynn erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem TrueCommerce

weiterhin in KI-gestützte Innovationen investiert, unterstützt von Welsh,

Carson, Anderson & Stowe (WCAS), einer der erfahrensten technologieorientierten

Private-Equity-Gesellschaften der Branche.

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit

ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales

Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang

zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten,

Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere

cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei,

ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, optimierte Lieferprozesse und

vereinfachte Abläufe zu realisieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung und bewährten

Partnerschaften unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Potenzial

in der Lieferkette bereits heute auszuschöpfen und bereitet sie gleichzeitig mit

unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die Zukunft vor. Deshalb vertrauen

uns Tausende von Unternehmen - von KMU bis hin zu den globalen Fortune-100-

Unternehmen - aus den unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen finden

Sie unter www.truecommerce.com

(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam

paign=Sean+Flynn&utm_id=Corporate+News).

TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c74884c-238c-4800-b692-

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Pressekontakt

Tara Lefave Stred

truecommerce@threeringsinc.comÂ°