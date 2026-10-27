GNW-News: TrueCommerce verstärkt Führung mit neuem CFO und Managing Director EMEA und treibt KI-Strategie für sein Lieferkettennetzwerk voran

27.10.26 14:53 Uhr

^MÜNCHEN und PITTSBURGH, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce

(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam

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paign=new+execs+product+vision&utm_id=company+news), ein weltweit tätiger

Anbieter von Lösungen für die Vernetzung und Integration von Lieferketten und

Handelspartnern sowie für den Omnichannel-Handel, gab heute die Ernennung von

John Schilsky zum Chief Financial Officer und von Jonathan Bedford zum Managing

Director EMEA bekannt. Mit den Neuzugängen rundet TrueCommerce ein Jahr ab, das

von der Erweiterung des Führungsteams, Investitionen in das Produktportfolio und

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der Umsetzung von KI-Initiativen geprägt war. Das Unternehmen baut dabei auf dem

bewährten Dokumentenaustausch auf, um intelligentere und automatisierte

Lieferkettenprozesse zu ermöglichen.

TrueCommerce wickelt über sein globales Lieferkettennetzwerk jährlich

600 Millionen Transaktionen ab und verbindet Unternehmen mit Handelspartnern in

mehr als 40 Ländern. Die neuen Führungskräfte verstärken das Team, das die

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Produktvision des Unternehmens vorantreibt: einen zunehmend intelligenten und

automatisierten B2B-Handel, basierend auf einem Netzwerk, dem Kunden bereits

vertrauen und das von kundenseitig definierten Kontrollmechanismen gesteuert

wird.

TrueCommerce trägt heute schon dazu bei, dass geschäftskritische Transaktionen

dank zuverlässiger Vernetzung, Transaktionsvalidierung, Bestätigungen und

Prüfpfaden reibungslos ablaufen. Auf dieser Grundlage erweitert das Unternehmen

die bestehenden Abläufe seiner Kunden um Intelligenz, Transparenz und

Automatisierung und treibt zugleich die Orchestrierung über sein gesamtes

Lösungsportfolio hinweg weiter voran. Damit werden Kunden in die Lage versetzt,

Unternehmen, Systeme und Informationen miteinander zu vernetzen, manuelle

Arbeitsschritte zu automatisieren und Lieferkettenabläufe über Systeme und

Handelspartner hinweg zu koordinieren. Der Erfolg schlägt sich in Ergebnissen

wie weniger kostspielige Ausnahmefälle, gesicherte Umsätze und einer

verbesserten Leistung nieder.

?Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass unser Netzwerk ihren Geschäftsbetrieb

am Laufen hält - und daran wird sich nichts ändern", so Bill Glass, CEO von

TrueCommerce.?Neu ist, wieviel mehr das Netzwerk künftig leisten kann. Wir

ergänzen unsere bewährten Lösungen für Vernetzung um Intelligenz und

Automatisierung. So können Kunden Probleme erkennen, bevor sie hohe Kosten

verursachen, und müssen weniger Zeit für die Bearbeitung von Ausnahmefällen

aufwenden. John und Jonathan stoßen genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns, um

dieses Bestreben mit finanzieller Disziplin und starker regionaler Führung

weiter auszubauen."

John Schilsky, CFO

John Schilsky wird die globale Finanzorganisation von TrueCommerce leiten und

untersteht CEO Glass. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Chief

Financial Officer bei Technologieunternehmen und hat diese dabei unterstützt,

mit operativer Disziplin zu skalieren. Zuvor war er als Chief Financial Officer

bei Critical Start tätig, einem Anbieter für Managed Detection and Response im

Bereich Cybersicherheit.

?TrueCommerce bietet alles, was man von einem Wachstumsunternehmen erwartet: ein

etabliertes Netzwerk, auf das sich Kunden täglich verlassen, und einen klaren

Plan, auf dieser Grundlage zusätzlichen Mehrwert zu schaffen", so John Schilsky,

CFO von TrueCommerce.?Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn damit

verbracht, Private-Equity-finanzierten Technologieunternehmen zu nachhaltigem

Wachstum mit operativer Disziplin zu verhelfen. Ich freue mich darauf,

TrueCommerce dabei zu unterstützen, weiter in seine Plattform und die

Entwicklung seiner Produkte zu investieren."

Jonathan Bedford, Managing Director EMEA

Jonathan Bedford wird das Europageschäft von TrueCommerce leiten. Dazu gehören

der Vertrieb, der Bereich Customer Success und die Beziehungen zu Partnern im

Vereinigten Königreich, in den nordischen Ländern sowie den weiteren

europäischen Märkten des Unternehmens. Er verfügt über mehr als 25 Jahre

Erfahrung in den Bereichen B2B-Software und kaufmännische Leitung, darunter mehr

als ein Jahrzehnt im Markt für B2B-Integration und EDI. Zuvor war er als Chief

Operating Officer bei ClearCourse tätig.

?Ich habe einen großen Teil meiner beruflichen Laufbahn im Bereich B2B-

Integration verbracht und miterlebt, wie sehr europäische Unternehmen auf ein

zuverlässiges Lieferkettennetzwerk angewiesen sind, um erfolgreich Geschäfte zu

tätigen. Lieferanten sehen sich hier strengeren Anforderungen der Händler, einer

höheren grenzüberschreitenden Komplexität und weniger Spielraum für Fehler

gegenübergestellt", so Jonathan Bedford, Managing Director EMEA bei

TrueCommerce.?TrueCommerce verbindet ein bewährtes globales Netzwerk mit

lokaler Expertise und einem klaren Plan, dieses Netzwerk noch intelligenter zu

machen. Ich freue mich darauf, Kunden in der gesamten Region dabei zu

unterstützen, damit bessere Ergebnisse zu erzielen und Prozesse autonom

abzuwickeln."

Weitere Ressourcen

* Pressemitteilung: Anthony Gallo wird Chief Product Officer bei TrueCommerce

und übernimmt die Leitung der nächsten Phase der KI-gestützten

Lieferkettenmodernisierung

(https://www.truecommerce.com/de/pressemitteilungen/truecommerce-appoints-

anthony-gallo-chief-product-

officer/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=new+execs+produ

ct+vision&utm_id=company+news)

* Pressemitteilung: TrueCommerce ernennt Sean Flynn zum Chief Revenue Officer

(https://www.truecommerce.com/de/pressemitteilungen/truecommerce-appoints-

sean-flynn-as-chief-revenue-officer-to-accelerate-connected-supply-chain-

growth/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=new+execs+produc

t+vision&utm_id=company+news)

Verbinden Sie sich mit TrueCommerce auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/truecommerce-europe)

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit

ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales

Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang

zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten,

Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere

cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei,

ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, eine optimierte Auftragsabwicklung und

vereinfachte Abläufe zu realisieren. Unsere E-Invoicing-Lösung ermöglicht es

Unternehmen, die in Europa und weltweit tätig sind, beim Versand elektronischer

Rechnungen die geltenden lokalen Vorschriften einzuhalten. Mit über 30 Jahren

Erfahrung und bewährten Partnerschaften unterstützt TrueCommerce Unternehmen

dabei, ihr wahres Potenzial in der Lieferkette bereits heute auszuschöpfen und

bereitet sie gleichzeitig mit unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die

Zukunft vor. Deshalb vertrauen uns Tausende von Unternehmen - von kleinen und

mittelständischen Unternehmen bis hin zu den globalen Fortune 100 - aus den

unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.truecommerce.com

(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam

paign=new+execs+product+vision&utm_id=company+news).

TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind

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729f-4b80-8ccb-11473ee2c906

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9b9e886-744d-4827-b0ce-

33ac5a834cbc

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