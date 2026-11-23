^HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. November

unterzeichneten die Trung Nam Construction Investment Corp und Ansaldo Energia

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S.p.A. - ein italienisches Unternehmen und international führend im Bereich der

Stromerzeugung - einen Vertrag über die Lieferung von zwei GT36-Gasturbinen für

das Cà Ná-LNG-Kraftwerksprojekt in der Provinz Khanh Hoa.

Herr Nguyen Tam Tien (links), Generaldirektor der Trungnam Group, und Herr

Stefano Gianatti (rechts), Executive Vice President Thermal New Units bei

Ansaldo Energia.

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Der Vertrag umfasst zwei GT36-Gasturbinenaggregate, Generatoren sowie die

dazugehörigen Hilfsanlagen. Dies ist eines der wichtigsten

Technologieausrüstungspakete für das Cà-Ná-LNG-Kraftwerksprojekt, das eine

geplante Leistung von 1.500?MW und ein geschätztes Gesamtinvestitionsvolumen von

fast 2,2 Milliarden US-Dollar aufweist. Die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten

wie Ansaldo Energia, der über internationales technologisches Know-how und

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Erfahrung verfügt, wird es Trungnam ermöglichen, Zugang zu modernster Ausrüstung

zu erhalten, die den langfristigen betrieblichen Anforderungen gerecht wird und

mit den Plänen des Unternehmens zur Entwicklung groß angelegter Energieprojekte

im Einklang steht. Dies ist ein Schritt, um sicherzustellen, dass die Projekte

von Trungnam unter Einsatz moderner, hochwertiger und zuverlässiger Technologie

entwickelt werden.

Das Cà-Ná-LNG-Kraftwerk ist das erste Projekt, das im Rahmen des überarbeiteten

vietnamesischen Energieentwicklungsplans VIII (PDP8) erfolgreich ein

internationales Ausschreibungsverfahren durchlaufen hat. Das Kraftwerk wird dazu

beitragen, den rasch steigenden Strombedarf zu decken und das Ziel des Landes,

ein zweistelliges Wirtschaftswachstum zu erzielen, zu unterstützen. Nach der

Inbetriebnahme soll die Anlage jährlich 9 Milliarden kWh Strom für das nationale

Stromnetz erzeugen.

Herr Nguyen Tam Thinh - Vorstandsvorsitzender von Trungnam - erklärte:?Die

Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Stärken beider Unternehmen in verschiedenen

Bereichen zu nutzen, die von der Erkundung von Investitionsmöglichkeiten über

die Projektentwicklung bis hin zur Auswahl von Technologien, der Bereitstellung

technischer Unterstützung und der Erbringung von Dienstleistungen während des

Betriebs reichen."

Stefano Gianatti - Executive Vice President für Projekte im Bereich neuer

Stromerzeugungsturbinen bei Ansaldo Energia - erklärte:?Da Vietnam seine

Stromerzeugungskapazitäten ausbaut, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, wird

das System zunehmend auf zuverlässige und flexible Stromerzeugung angewiesen

sein."

Die Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von Trungnam wider, proaktiv

Partnerschaften mit internationalen Technologieanbietern anzustreben und

aufzubauen sowie globale Ressourcen und Fachkenntnisse zu nutzen, um

Energieprojekte in Vietnam zu entwickeln.

Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Energieprojekte in nachhaltigem

Maßstab hat Trungnam Versuche durchgeführt und praktische Anwendungen moderner

Energielösungen wie LNG und Wasserstoff vorangetrieben, dabei fortschrittliche

Technologien eingesetzt, die betriebliche Effizienz verbessert und zur

nationalen Energiesicherheit beigetragen.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75867458-a8bc-44b7-872f-

c4443a524eef

Sonltha@trungnamgroup.com.vnÂ°