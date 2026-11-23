GNW-News: Trungnam und Ansaldo Energia unterzeichnen Vertrag über die Lieferung von Gasturbinen für das LNG-Kraftwerk Cà Ná
^HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. November
unterzeichneten die Trung Nam Construction Investment Corp und Ansaldo Energia
S.p.A. - ein italienisches Unternehmen und international führend im Bereich der
Stromerzeugung - einen Vertrag über die Lieferung von zwei GT36-Gasturbinen für
das Cà Ná-LNG-Kraftwerksprojekt in der Provinz Khanh Hoa.
Herr Nguyen Tam Tien (links), Generaldirektor der Trungnam Group, und Herr
Stefano Gianatti (rechts), Executive Vice President Thermal New Units bei
Ansaldo Energia.
Der Vertrag umfasst zwei GT36-Gasturbinenaggregate, Generatoren sowie die
dazugehörigen Hilfsanlagen. Dies ist eines der wichtigsten
Technologieausrüstungspakete für das Cà-Ná-LNG-Kraftwerksprojekt, das eine
geplante Leistung von 1.500?MW und ein geschätztes Gesamtinvestitionsvolumen von
fast 2,2 Milliarden US-Dollar aufweist. Die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten
wie Ansaldo Energia, der über internationales technologisches Know-how und
Erfahrung verfügt, wird es Trungnam ermöglichen, Zugang zu modernster Ausrüstung
zu erhalten, die den langfristigen betrieblichen Anforderungen gerecht wird und
mit den Plänen des Unternehmens zur Entwicklung groß angelegter Energieprojekte
im Einklang steht. Dies ist ein Schritt, um sicherzustellen, dass die Projekte
von Trungnam unter Einsatz moderner, hochwertiger und zuverlässiger Technologie
entwickelt werden.
Das Cà-Ná-LNG-Kraftwerk ist das erste Projekt, das im Rahmen des überarbeiteten
vietnamesischen Energieentwicklungsplans VIII (PDP8) erfolgreich ein
internationales Ausschreibungsverfahren durchlaufen hat. Das Kraftwerk wird dazu
beitragen, den rasch steigenden Strombedarf zu decken und das Ziel des Landes,
ein zweistelliges Wirtschaftswachstum zu erzielen, zu unterstützen. Nach der
Inbetriebnahme soll die Anlage jährlich 9 Milliarden kWh Strom für das nationale
Stromnetz erzeugen.
Herr Nguyen Tam Thinh - Vorstandsvorsitzender von Trungnam - erklärte:?Die
Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Stärken beider Unternehmen in verschiedenen
Bereichen zu nutzen, die von der Erkundung von Investitionsmöglichkeiten über
die Projektentwicklung bis hin zur Auswahl von Technologien, der Bereitstellung
technischer Unterstützung und der Erbringung von Dienstleistungen während des
Betriebs reichen."
Stefano Gianatti - Executive Vice President für Projekte im Bereich neuer
Stromerzeugungsturbinen bei Ansaldo Energia - erklärte:?Da Vietnam seine
Stromerzeugungskapazitäten ausbaut, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, wird
das System zunehmend auf zuverlässige und flexible Stromerzeugung angewiesen
sein."
Die Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von Trungnam wider, proaktiv
Partnerschaften mit internationalen Technologieanbietern anzustreben und
aufzubauen sowie globale Ressourcen und Fachkenntnisse zu nutzen, um
Energieprojekte in Vietnam zu entwickeln.
Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Energieprojekte in nachhaltigem
Maßstab hat Trungnam Versuche durchgeführt und praktische Anwendungen moderner
Energielösungen wie LNG und Wasserstoff vorangetrieben, dabei fortschrittliche
Technologien eingesetzt, die betriebliche Effizienz verbessert und zur
nationalen Energiesicherheit beigetragen.
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c4443a524eef
Sonltha@trungnamgroup.com.vnÂ°