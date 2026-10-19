GNW-News: "TURN UP WITH HAYATI®": Hayati® blickt auf erfolgreiche Kooperation mit elrow beim Edinburgh Festival zurück

19.10.26 12:37 Uhr

^LONDON, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. September 2026 war die

britische Technologiemarke Hayati(®) gemeinsam mit dem Event-Label elrow beim

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elrow Edinburgh im Royal Highland Centre vertreten. elrow gilt weltweit als

feste Größe für aufwendig inszenierte Themenfestivals, die an wechselnden

Veranstaltungsorten stattfinden und ein vollständig immersives Erlebnis bieten.

Mit seinen Events erreicht elrow mehr als sechs Millionen Menschen in 200

Städten und 45 Ländern.

Festivalstimmung beim elrow Edinburgh 2026

Die Kooperation mit elrow ist ein weiterer Schritt für Hayati(®), um seine

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Präsenz in der britischen Musik- und Kulturszene auszubauen. Unter dem Motto

?TURN UP WITH HAYATI®" gestaltete die Marke einen eigenen Festival-Bereich mit

markanten visuellen Elementen, interaktiven Aktivitäten und einer vielseitigen

Produktauswahl. So wurde die Markenphilosophie von Hayati(®)?Enjoy Hayati,

Enjoy Life" in einem Umfeld erlebbar, das von Musik und Kreativität geprägt war.

Besucher feiern beim elrow Festival mit Hayati(®)

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Zu den Highlights zählten die speziellen Festival-Editionen der Modelle Pro Max+

und Pro Ultra+ von Hayati(®). Ergänzt wurde das Angebot durch Editionen mit

Schottland-Bezug, deren Design lokale kulturelle Einflüsse und die besondere

Atmosphäre des Festivals aufgriff. Darüber hinaus stellte Hayati® mit Liora,

Moxy und Finebar weitere Marken und Designs aus seinem Portfolio vor.

Auch abseits der Produktpräsentationen warteten Aktivitäten auf die

Festivalgäste: Beim Glücksrad konnten sie exklusive Produkte und Fanartikel von

Hayati® gewinnen. Eine Fotostation mit Sofortdruck hielt unvergessliche

Festivalmomente fest. An einer Wand für persönliche Botschaften konnten die

Besucher zudem eigene Nachrichten hinterlassen.

Gemeinsame Festivalmomente, die in Erinnerung bleiben

Viele Gäste teilten ihre Erlebnisse online und trugen so dazu bei, die Aktion

auch über das Festivalgelände hinaus bekannt zu machen. Für die Zukunft plant

Hayati®, weitere Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Musik, Kultur und

Lifestyle auszuloten.

Über Hayati(®)

Die britische Technologiemarke Hayati(®) entwickelt persönliche Geräte, deren

Gestaltung und Funktionalität vom Alltag der Menschen inspiriert sind.

Großartige Produkte entstehen dadurch, dass man die Menschen versteht, die sie

nutzen. Aus diesem Grund ist jedes Hayati(®)-Gerät so konzipiert, dass es

intuitiv und zuverlässig ist und ein gleichbleibend reibungsloses Erlebnis

bietet. Von sorgfältig durchdachtem Industriedesign bis hin zu moderner

Technologie verfolgt Hayati(®) ein klares Ziel: Produkte zu schaffen, die im

Alltag überzeugen und deren Nutzung Freude bereitet.

Inzwischen gehört Hayati(®) zu den wachstumsstarken Vape-Marken Großbritanniens

und baut seine internationale Präsenz kontinuierlich aus. Auch das

Markenportfolio wächst weiter: Zu den neuen Submarken zählen Quokka, Moxy,

Liora, Finebar und Philia. Jede von ihnen richtet sich an unterschiedliche

Lebensstile, Bedürfnisse und Nutzungssituationen.

Unternehmen: PAX Group Holdings Limited

Ansprechpartner: INFO HE

E-Mail: info@pax-in.com

Land: Vereinigtes Königreich

Stadt: London

Website: https://hayativapor.com/

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://hayativapor.com/pages/linkhub

Fotos finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81cf1dd4-e06a-4867-b8db-

df72c4ea5fca

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7110ccbb-

69d2-4ebb-88e0-49c654229c99

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e3289eb-db9e-

4829-9de8-69242c59ebf3

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