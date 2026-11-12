GNW-News: Tuya-gestütztes Conow präsentiert eines seiner größten Black-Friday-Angebote: Bis zu 357 ? sparen mit intelligenter Energiespeicherung
^MÜNCHEN, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conow, eine Marke für ein KI-
basiertes digitales Energieökosystem, die gemeinsam mit dem globalen Anbieter
von KI-Cloud-Plattformdiensten Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) entwickelt
wurde, kündigt eine seiner größten Black-Friday-Aktionen an. Vom 7. November bis
zum 5. Dezember 2026 profitieren Kundinnen und Kunden in Deutschland von
exklusiven Angeboten auf ausgewählte intelligente Energiespeicherlösungen.
Seit seiner Einführung in Europa erzielt der Atlas 6000 AC Spitzenbewertungen
führender europäischer Energiemedien: Platz 1 im Round-Trip-Effizienztest von
EnergieNerds für 314-Ah-Steckerspeicher und Platz 2 im Gesamtranking. Von
P1meter erhielt es 8,5/10 Punkten und belegte damit Platz 2 im bisherigen Test-
Ranking.
Der Atlas 6000 AC liefert eine Kapazität von 6.028 Wh und einen bidirektionalen
3.000-W-AC-Wechselrichter und ermöglicht so hohe Leistung bei gleichzeitig
einfacher Nachrüstbarkeit. Mit seiner AC-gekoppelten Plug-and-Play-Architektur
lässt sich das System mühelos in bestehende PV-Anlagen integrieren. Im
Zusammenspiel mit Conow AIX, der von Tuya unterstützten KI-Energie-Engine,
werden Solarerzeugung, Stromtarife und Verbrauchsmuster im Haushalt
kontinuierlich analysiert, um Lade- und Entladevorgänge zu optimieren. Das
System kann mit bis zu 3.000 Smart Devices und 6.000 Wärmepumpen verbunden
werden und ermöglicht Einsparungen bei den Stromkosten von bis zu 76,3 %. In
Verbindung mit einer 10-kW-PV-Anlage kann Atlas 6000 AC Haushalten Einsparungen
von bis zu 1.177 EUR pro Jahr ermöglichen.
Die Aktion umfasst die folgenden Produkte:
* Atlas 6000 AC (6,03 kWh): 1.099 EUR (statt 1.399 EUR)
Erhältlich bei: Tepto (https://www.tepto.de/Conow-Atlas-6000-AC),
Sonnenmatrix (https://sonnenmatrix.de/products/conow-atlas-6000-ac-
heimspeicher-6kwh-3000w), Flexisolar (https://flexisolar.de/products/conow-
atlas-6000-ac), Joybuy (https://www.joybuy.de/dp/conow-atlas-6000-ac-3-
kw6/100017575016548?requestIdentity=searchKeyWord)
* Lyra 2500 AC (2,56 kWh): 549 EUR (statt 649 EUR)
* CBE 2000 Pro 12-kWh-Bundle: 1.999 EUR (statt 2.356 EUR)
Über Conow:
Conow ist ein KI-natives, digitales Energie-Ökosystem, das darauf ausgerichtet
ist, Energie intelligenter, autonomer und profitabler zu machen. Innerhalb des
Tuya-Smart-Ökosystems baut Conow auf Tuyas führender IoT-Cloud-Plattform und
umfassendem Know-how im Bereich künstliche Intelligenz auf, um intelligente und
vernetzte Energielösungen bereitzustellen.
Kontakt: Sansa Peng
E-Mail: sansa.peng@tuya.com
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1d2a-457c-8d33-4b1224617f60
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