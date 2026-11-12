GNW-News: Tuya-gestütztes Conow präsentiert eines seiner größten Black-Friday-Angebote: Bis zu 357 ? sparen mit intelligenter Energiespeicherung

12.11.26 08:04 Uhr

^MÜNCHEN, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conow, eine Marke für ein KI-

basiertes digitales Energieökosystem, die gemeinsam mit dem globalen Anbieter

Werbung

von KI-Cloud-Plattformdiensten Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) entwickelt

wurde, kündigt eine seiner größten Black-Friday-Aktionen an. Vom 7. November bis

zum 5. Dezember 2026 profitieren Kundinnen und Kunden in Deutschland von

exklusiven Angeboten auf ausgewählte intelligente Energiespeicherlösungen.

Seit seiner Einführung in Europa erzielt der Atlas 6000 AC Spitzenbewertungen

führender europäischer Energiemedien: Platz 1 im Round-Trip-Effizienztest von

Werbung

EnergieNerds für 314-Ah-Steckerspeicher und Platz 2 im Gesamtranking. Von

P1meter erhielt es 8,5/10 Punkten und belegte damit Platz 2 im bisherigen Test-

Ranking.

Der Atlas 6000 AC liefert eine Kapazität von 6.028 Wh und einen bidirektionalen

3.000-W-AC-Wechselrichter und ermöglicht so hohe Leistung bei gleichzeitig

einfacher Nachrüstbarkeit. Mit seiner AC-gekoppelten Plug-and-Play-Architektur

lässt sich das System mühelos in bestehende PV-Anlagen integrieren. Im

Werbung

Zusammenspiel mit Conow AIX, der von Tuya unterstützten KI-Energie-Engine,

werden Solarerzeugung, Stromtarife und Verbrauchsmuster im Haushalt

kontinuierlich analysiert, um Lade- und Entladevorgänge zu optimieren. Das

System kann mit bis zu 3.000 Smart Devices und 6.000 Wärmepumpen verbunden

werden und ermöglicht Einsparungen bei den Stromkosten von bis zu 76,3 %. In

Verbindung mit einer 10-kW-PV-Anlage kann Atlas 6000 AC Haushalten Einsparungen

von bis zu 1.177 EUR pro Jahr ermöglichen.

Die Aktion umfasst die folgenden Produkte:

* Atlas 6000 AC (6,03 kWh): 1.099 EUR (statt 1.399 EUR)

Erhältlich bei: Tepto (https://www.tepto.de/Conow-Atlas-6000-AC),

Sonnenmatrix (https://sonnenmatrix.de/products/conow-atlas-6000-ac-

heimspeicher-6kwh-3000w), Flexisolar (https://flexisolar.de/products/conow-

atlas-6000-ac), Joybuy (https://www.joybuy.de/dp/conow-atlas-6000-ac-3-

kw6/100017575016548?requestIdentity=searchKeyWord)

* Lyra 2500 AC (2,56 kWh): 549 EUR (statt 649 EUR)

* CBE 2000 Pro 12-kWh-Bundle: 1.999 EUR (statt 2.356 EUR)

Über Conow:

Conow ist ein KI-natives, digitales Energie-Ökosystem, das darauf ausgerichtet

ist, Energie intelligenter, autonomer und profitabler zu machen. Innerhalb des

Tuya-Smart-Ökosystems baut Conow auf Tuyas führender IoT-Cloud-Plattform und

umfassendem Know-how im Bereich künstliche Intelligenz auf, um intelligente und

vernetzte Energielösungen bereitzustellen.

Kontakt: Sansa Peng

E-Mail: sansa.peng@tuya.com

A photo accompanying this announcement is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9308888-

1d2a-457c-8d33-4b1224617f60

Â°