GNW-News: TVCMALL präsentiert auf der IFA 2026 Komplettlösungen für den Mobilfunkzubehör-Großhandel und den Markenvertrieb

27.08.26 10:04 Uhr

^BERLIN, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IFA Berlin 2026 bringt globale

Technologiemarken, Händler und Branchenexperten zusammen, um die neuesten

Werbung

Innovationen im Bereich der Unterhaltungselektronik zu entdecken, neue

Geschäftschancen zu erschließen und sich auf die nächste Wachstumsphase des

Marktes vorzubereiten.

Auf der IFA 2026 zeigt TVCMALL, ein führender One-Stop-Anbieter für

Mobilfunkzubehör in Europa, wie das Unternehmen in 18 Jahren B2B-

Großhandelserfahrung umfassende Kompetenzen in der Beschaffung und

Werbung

Lieferkettenoptimierung aufgebaut hat. Damit unterstützt TVCMALL Händler

weltweit dabei, ihre Beschaffungsprozesse effizienter, flexibler und

zuverlässiger zu gestalten und gleichzeitig ihre gesamten Betriebskosten zu

senken.

Ein besonderes Highlight der Präsentation ist die One-Stop-Großhandelslösung

(https://www.tvcmall.com/wholesale) von TVCMALL, die weltweit unabhängige

Online-Händler, Marketplace-Verkäufer, Einzelhandelsketten und professionelle

Werbung

Einkäufer unterstützt. Durch die Zentralisierung verschiedener

Beschaffungsfunktionen auf einer einzigen Plattform hilft die Lösung Kunden

dabei, ihren Beschaffungsprozess zu vereinfachen und die Effizienz ihrer

Einkäufe zu steigern. TVCMALL pflegt langfristige Partnerschaften mit Kunden in

Märkten wie der Schweiz, Dänemark, Schweden und den Niederlanden sowie in

weiteren aufstrebenden Märkten weltweit.

Mit Zugriff auf mehr als 1,2 Mio. SKUs aus den Bereichen Mobilzubehör,

Unterhaltungselektronik und aufstrebende Technologiekategorien ermöglicht

TVCMALL Händlern, über eine einzige Plattform neue Produktchancen zu entdecken.

Mit mehr als 10.000 neu hinzugefügten Produkten pro Woche und 95 % des

Sortiments ohne Mindestbestellmenge (MOQ) können Kunden neue Kategorien testen,

schneller auf Marktveränderungen reagieren und ihre Beschaffung

durch Individualisierung (https://www.tvcmall.com/oem-odm-custom-products),

Qualitätskontrolle, Auftragskonsolidierung, Logistikunterstützung und dedizierte

VIP-Services vereinfachen.

TVCMALL stellt außerdem seine Lösung für den Markenvertrieb vor, die führende

Marken für Mobilzubehör wie RHINOSHIELD

(https://www.tvcmall.com/brands/rhinoshield/), TORRAS

(https://www.tvcmall.com/brands/torras/), JOYROOM, AULUMU, CASEME, CASEKOO und

DUX DUCIS unterstützt. Durch die Bündelung vertrauenswürdiger Markenressourcen

auf einer Plattform ermöglicht TVCMALL B2B-Einkäufern den Zugang zu stärker

differenzierten Produkten, die Erweiterung ihres Sortiments und die Erschließung

neuer Geschäftsmöglichkeiten - und das mit höherer Effizienz.

Da KI zunehmend Einfluss auf Konsumtechnologien und Kauftrends nimmt, entwickelt

TVCMALL derzeit KI-gestützte Produktempfehlungsdienste, die Kunden dabei

unterstützen sollen, neue Marktchancen zu erkennen, relevante Produkte zu

entdecken und ihre Beschaffungseffizienz zu steigern.

Besucher können außerdem eine kuratierte Auswahl an Mobilzubehör und

Unterhaltungselektronik entdecken, darunter Schutzhüllen und andere Produkte zum

Schutz von Smartphones, Ladelösungen, Kabel, smarte Accessoires und weitere

trendbasierte Produkte für kommende Geräte wie die iPhone-18-Serie

(https://www.tvcmall.com/c/iphone-18-pro-c124028/).

Besuchen Sie TVCMALL am Stand H3.2-159 auf der IFA 2026.

Unternehmenskontakt: TVCMALL

Ansprechpartner: Kim Shi

E-Mail: sales@tvcmall.com

Adresse: Shenzhen China

Website: www.tvcmall.com (https://www.tvcmall.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1648bc19-5304-4660-

b898-0d8bb5d3598b

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