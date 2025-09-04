GNW-News: UBiqube beschleunigt die SASE-Bereitstellung mit der Einführung des SASE OpsLab Automation Marketplace
^DUBLIN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, der weltweit führende
Anbieter von domänenübergreifender IT-Infrastruktur-Orchestrierung und
-Automatisierung, hat heute SASE OpsLab vorgestellt, einen Marktplatz für
SecOps-Automatisierungslösungen, der die Bereitstellung und den Betrieb von SASE
revolutioniert.
SASE hat sich für Unternehmen zum bevorzugten Cybersicherheits-Nutzungsmodell
entwickelt, doch das PoP-basierte Bereitstellungsmodell belastet die IT-
Mitarbeiter mit zeitaufwändigen und fehleranfälligen
Tunnelkonfigurationsaufgaben. Laut Hughes' 2025 Secure Network Access Report
geben 48 % der Unternehmen die Integration in die vorhandene Infrastruktur als
ihre größte Herausforderung an, und 39 % stehen vor der Herausforderung, mehrere
Anbieter zu verwalten sowie gleichzeitig die Interoperabilität sicherzustellen.
Zusammen verlangsamen diese Faktoren die Aktivierung des Dienstes, erhöhen das
Betriebsrisiko und gefährden genau die Agilität, die SASE verspricht.
SASE OpsLab beseitigt diese versteckten SecOps-Schwachstellen mit seinem
umfangreichen Marktplatz vorgefertigter Automatisierungskits, die für die
Optimierung von PoP-Tunneling, SASE-Migration, CPE-Upgrades und mehr entwickelt
wurden.
?Das explosive Wachstum bei der Einführung von SASE-Diensten erfordert, dass
jeder Schritt im Bereitstellungsprozess auf Skalierung ausgerichtet ist. Nach
einer umfassenden Kundenumfrage wurde uns sehr klar, dass die Branche ein
ernsthaftes Upgrade der SecOps-Automatisierung benötigte", sagt Nabil Souli, CEO
von UBiqube.?Mit der Einführung von SASE OpsLab definieren wir die
Bereitstellung von SASE neu und geben Ingenieurstunden frei, die von Aufgaben
außerhalb der Cybersicherheit abhängen, damit sie sich auf die Maximierung ihres
SASE-Ertrags durch die Sicherheit ihrer IT konzentrieren können."
Weitere Informationen dazu, wie der Automatisierungsansatz von SASE OpsLab die
betriebliche Komplexität in SASE verringert, finden Sie unter: www.sase-
opslab.com (http://www.sase-opslab.com) oder https://www.ubiqube.com/
Über UBiqube
UBiqube ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung
von IT- und Cloud-Infrastrukturen und ermöglicht Unternehmen die Entwicklung,
Bereitstellung sowie den Betrieb komplexer Umgebungen mit mehreren Anbietern im
großen Maßstab. Mit seinem bewährten Automatisierungs-Stack und seiner Expertise
in der Multi-Domain-Orchestrierung ermöglicht UBiqube Dienstanbietern,
Unternehmen und Vertriebspartnern, Abläufe radikal zu vereinfachen, die
Servicebereitstellung zu beschleunigen und Innovationen in den Bereichen
Netzwerk und Sicherheit freizusetzen.
Medienkontakt
Gabrielle Small
ghs@ubiqube.com (mailto:ghs@ubiqube.com)
Â°