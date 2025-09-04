DAX23.657 +0,7%ESt505.331 +0,8%Top 10 Crypto15,70 -0,8%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.837 +0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl67,83 -1,8%Gold3.547 +0,4%
GNW-News: UBiqube beschleunigt die SASE-Bereitstellung mit der Einführung des SASE OpsLab Automation Marketplace

03.09.25 14:04 Uhr

^DUBLIN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, der weltweit führende

Anbieter von domänenübergreifender IT-Infrastruktur-Orchestrierung und

-Automatisierung, hat heute SASE OpsLab vorgestellt, einen Marktplatz für

SecOps-Automatisierungslösungen, der die Bereitstellung und den Betrieb von SASE

revolutioniert.

SASE hat sich für Unternehmen zum bevorzugten Cybersicherheits-Nutzungsmodell

entwickelt, doch das PoP-basierte Bereitstellungsmodell belastet die IT-

Mitarbeiter mit zeitaufwändigen und fehleranfälligen

Tunnelkonfigurationsaufgaben. Laut Hughes' 2025 Secure Network Access Report

geben 48 % der Unternehmen die Integration in die vorhandene Infrastruktur als

ihre größte Herausforderung an, und 39 % stehen vor der Herausforderung, mehrere

Anbieter zu verwalten sowie gleichzeitig die Interoperabilität sicherzustellen.

Zusammen verlangsamen diese Faktoren die Aktivierung des Dienstes, erhöhen das

Betriebsrisiko und gefährden genau die Agilität, die SASE verspricht.

SASE OpsLab beseitigt diese versteckten SecOps-Schwachstellen mit seinem

umfangreichen Marktplatz vorgefertigter Automatisierungskits, die für die

Optimierung von PoP-Tunneling, SASE-Migration, CPE-Upgrades und mehr entwickelt

wurden.

?Das explosive Wachstum bei der Einführung von SASE-Diensten erfordert, dass

jeder Schritt im Bereitstellungsprozess auf Skalierung ausgerichtet ist. Nach

einer umfassenden Kundenumfrage wurde uns sehr klar, dass die Branche ein

ernsthaftes Upgrade der SecOps-Automatisierung benötigte", sagt Nabil Souli, CEO

von UBiqube.?Mit der Einführung von SASE OpsLab definieren wir die

Bereitstellung von SASE neu und geben Ingenieurstunden frei, die von Aufgaben

außerhalb der Cybersicherheit abhängen, damit sie sich auf die Maximierung ihres

SASE-Ertrags durch die Sicherheit ihrer IT konzentrieren können."

Weitere Informationen dazu, wie der Automatisierungsansatz von SASE OpsLab die

betriebliche Komplexität in SASE verringert, finden Sie unter: www.sase-

opslab.com (http://www.sase-opslab.com) oder https://www.ubiqube.com/

Über UBiqube

UBiqube ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung

von IT- und Cloud-Infrastrukturen und ermöglicht Unternehmen die Entwicklung,

Bereitstellung sowie den Betrieb komplexer Umgebungen mit mehreren Anbietern im

großen Maßstab. Mit seinem bewährten Automatisierungs-Stack und seiner Expertise

in der Multi-Domain-Orchestrierung ermöglicht UBiqube Dienstanbietern,

Unternehmen und Vertriebspartnern, Abläufe radikal zu vereinfachen, die

Servicebereitstellung zu beschleunigen und Innovationen in den Bereichen

Netzwerk und Sicherheit freizusetzen.

Medienkontakt

Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com (mailto:ghs@ubiqube.com)

Â°