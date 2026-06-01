GNW-News: Über eine Million indische Landwirte stellen auf ökologischen Landbau um: APCNF gewinnt den Food Planet Prize 2026
^STOCKHOLM, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Andhra Pradesh Community Managed
Natural Farming (https://apcnf.in/) (APCNF) wurde mit dem Food Planet Prize
(https://foodplanetprize.org/) 2026 - dem weltweit größten Umweltpreis - für
seine führende Rolle bei einer der ambitioniertesten Umstellungen auf
Agroökologie ausgezeichnet, die jemals unternommen wurde. Der mit 1,5 Millionen
US-Dollar dotierte Preis wurde am 2. Juni in Båstad (Schweden) verliehen.
Die Curt Bergfors Foundation hat Andhra Pradesh Community Managed Natural
Farming (APCNF) zum Gewinner des Food Planet Prize 2026 - des weltweit größten
Umweltpreises - gekürt. Alle weiteren Finalisten - Conscious Kitchen
(https://www.consciouskitchen.org/) (US), NoPalm Ingredients
(https://www.nopalm-ingredients.com/) (NL) und Savanna Institute
(https://www.savannainstitute.org/) (USA) - erhielten jeweils 150.000 US-Dollar
als Anerkennung für ihre Arbeit.
WAS APCNF TUT UND WARUM DAS FÜR DIE TRANSFORMATION DER ERNÄHRUNGSSYSTEME VON
BEDEUTUNG IST
In den vergangenen zehn Jahren haben sich 1,8 Millionen Landwirte in Südindien
einer Initiative angeschlossen, die mittlerweile eine der weltweit größten
Umstellungen auf eine naturnahe Landwirtschaft darstellt - und die Zahlen
steigen weiter an. Auf Initiative der Regierung von Andhra Pradesh arbeitet
APCNF eng mit Frauenkollektiven sowie einem Netzwerk aus über 10.000
landwirtschaftlichen Multiplikatoren zusammen, um Kleinbauern dabei zu
unterstützen, auf synthetische Betriebsmittel zu verzichten und stattdessen
naturnahe Anbaumethoden anzuwenden, die auf bodenwissenschaftlichen
Erkenntnissen und traditionellem Wissen basieren. Zu den Methoden, die in mehr
als 8.000 Dörfern angewendet werden, gehören der ganzjährige Anbau von
Deckfrüchten und die Aussaat vor der Monsunzeit.
WAS DER PREIS ERMÖGLICHEN WIRD
Der Gewinn des Preises wird es APCNF ermöglichen, noch weiter zu gehen:
* Weitere Demonstrationsflächen für Besucher aus Indien und dem Ausland - um
der Welt zu zeigen, wie eine gemeinschaftsbasierte, naturnahe Landwirtschaft
in der Praxis aussieht;
* Länderspezifische Handreichungen für eine großflächige, lokal angepasste
Umsetzung;
* Neue Forschungspartnerschaften, um die wissenschaftliche Evidenzbasis
kontinuierlich zu erweitern;
* Ein Führungskurs für den naturnahen Landbau;
* Weitere Unterstützung für?Bauernwissenschaftler" - Kleinbauern, die an
einer Akademie darin geschult werden, eigene Feldversuche zu konzipieren und
zu dokumentieren, wobei die Landwirte als legitime Führungspersönlichkeiten
und ihre Höfe als Orte der landwirtschaftlichen Forschung betrachtet werden.
Anlässlich der Verleihung des Food Planet Prize 2026 an APCNF erklärte
Professorin Lindiwe Majele Sibanda, Co-Vorsitzende der Jury des Food Planet
Prize:
?APCNF zeigt, wie eine naturpositive Landwirtschaft in ganzen Gemeinschaften und
Regionen umgesetzt werden kann - und bietet damit einen skalierbaren Weg für
Millionen von Landwirten, der gleichzeitig ihre Lebensgrundlagen, ihre
Widerstandsfähigkeit und die ökologischen Rahmenbedingungen verbessert.
Im Zuge der Transformation der Nahrungsmittelproduktion hat APCNF messbare
Erfolge bei der Verringerung der Abhängigkeit von synthetischen
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln erzielt und die Widerstandsfähigkeit
gegenüber Klimaschocks, Dürren und wirtschaftlichen Schwankungen gestärkt. Im
Kern beweist APCNF, dass die Zukunft der Landwirtschaft gestaltet werden kann,
indem man mit der Natur arbeitet - und nicht gegen sie."
Vijay Kumar Thallam, Executive Vice Chairman von APCNF:
?APCNF fühlt sich geehrt, den Food Planet Prize 2026 stellvertretend für 1,8
Millionen Bauernfamilien, 700.000 Familien von Landarbeitern sowie die 340.000
Selbsthilfegruppen von Frauen entgegenzunehmen, die diese Transformation
vorantreiben. Wir nehmen diese Auszeichnung im Namen der Landwirte in ganz
Indien an, die der Welt einen klimaresilienten und naturpositiven Weg aufzeigen
- und wir danken den Forschenden. Ein besonderer Dank gilt dem ehrenwerten Chief
Minister Sri Nara Chandrababu Naidu, dessen Vision dies alles erst ermöglicht
hat. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Entschluss, die naturnahe
Landwirtschaft auf alle 6 Millionen Landwirte in Andhra Pradesh auszuweiten."
ÜBER DEN FOOD PLANET PRIZE
Der Food Planet Prize wird von der Curt Bergfors Foundation verliehen und gilt
als der weltweit größte Umweltpreis. Er würdigt Initiativen, die das Potenzial
haben, eine weitreichende Transformation des globalen Ernährungssystems
anzustoßen und dessen ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Bei Pressenanfragen wenden Sie sich bitte an:
Anya Gerzhan, Communications Manager: press@foodplanetprize.org
(mailto:press@foodplanetprize.org) | +46 73 360 71 93
Für APCNF wenden Sie sich bitte an: commsteam@ryss.ap.gov.in
(mailto:commsteam@ryss.ap.gov.in)
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a668895b1a79
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