GNW-News: Ultimo präsentiert neue Digital Workers für industrielle Instandhaltungsteams

^WESEL, Germany, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ultimo

(https://www.ultimo.com/de), ein führender Anbieter von KI-augmentiertem

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Enterprise Asset Management (EAM), hat drei neue Digital Workers für

industrielle Instandhaltungsteams auf den Markt gebracht. Sie basieren auf

agierender KI und unterstützen die Instandhaltungsplanung, Techniker sowie den

Bereich Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (HSE). Verfügbar sind sie

über Microsoft Teams sowie die Plattform von Ultimo.

Die Digital Workers markieren den nächsten großen Schritt beim Ausbau von

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Ultimos intelligentem Asset-Management-Angebot. Bereits im Juli 2025 hatte

Ultimo einen ersten Digital Worker für HSE-Vorfallmeldungen eingeführt, durch

die Erweiterung stehen nun allen zentralen Aufgabenträgern in

Instandhaltungsorganisationen - von Planern über Techniker bis hin zu

Sicherheitsmanagern - Digital Workers zur Verfügung, die direkt in ihre

täglichen Arbeitsabläufe integriert sind.

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Jeder Digital Worker wurde gezielt auf die Anforderungen der industriellen

Instandhaltung zugeschnitten. Sie verfügen über eine Intelligenz, die gemeinsam

mit operativen Teams entwickelt wurde und sind mit Enterprise-Asset-Management-

Datenstrukturen, Instandhaltungs-Workflows und Sicherheitsprotokollen vertraut.

KI verstärkt dabei die menschliche Expertise überall dort, wo Urteilsvermögen

gefragt ist, und agiert autonom, wo Skalierbarkeit, Geschwindigkeit oder

Sicherheit dies erfordern.

Der aktuelle Maintenance Trend Report (https://www.ultimo.com/de/trendbericht-

zur-industriellen-instandhaltung-2025) von Ultimo zeigt, dass 63 Prozent der

Industrieunternehmen mit einer alternden Belegschaft zu kämpfen haben und dass

das Datenvolumen, das im modernen Anlagenbetrieb generiert wird, längst die

Menge übersteigt, die Instandhaltungsteams manuell verarbeiten können. Die

Digital Workers adressieren diese Herausforderungen direkt. Durch die

Automatisierung von Aufgaben mit hohem Arbeitsaufkommen wie die Erstellung

täglicher Berichte, die Arbeitsvorbereitung und die Wartungsplanung werden

qualifizierte Fachkräfte für komplexe und entscheidungsintensive Aufgaben

freigesetzt, die einen echten betrieblichen Mehrwert schaffen.

Zu den Unternehmen, die die neuen Digital Workers bereits erfolgreich einsetzen,

zählt das niederländische Industrieunternehmen für Türlösungen Berkvens

Doorsystems.?Mit KI werden alle relevanten Informationen automatisch

zusammengefasst und kombiniert", berichtet Stefan van Bussel, Teamleiter

Technical Services bei Berkvens.?Das spart jedem Teamleiter zu Beginn jedes

Arbeitstags 30 bis 60 Minuten. Inhaltlich stimmen die Ergebnisse zu über 95

Prozent mit unseren eigenen Analysen überein."

?Die Unternehmen, die derzeit die Nase vorn haben, warten ihre Anlagen nicht

besser, sondern denken darüber nach, was möglich ist, wenn KI im Kern von

Enterprise Asset Management verankert wird", erklärt Steven Elsham, CEO von

Ultimo.?Wir waren der erste Anbieter, der agierende KI in die industrielle

Instandhaltung gebracht hat und unsere drei neuen Digital Workers bauen auf

diesem Fundament auf. Für jede zentrale Rolle in einer

Instandhaltungsorganisation steht nun eine direkt in die Arbeitsabläufe

eingebettete Intelligenz zur Verfügung."

Digital Workers sind so konzipiert, dass sie unter menschlicher Kontrolle und

Aufsicht arbeiten: Sie übernehmen unkritische Aufgaben selbstständig, während

bei Entscheidungen mit höherem Risiko ein menschliches Eingreifen ausgelöst

wird. Umfassende Telemetriedaten sorgen dabei für Transparenz und

Nachvollziehbarkeit. Das Angebot von Ultimo für agierende KI ist unabhängig von

eingesetzten Enterprise-Asset-Management- und Computerized-Maintenance-

Management-Systemen nutzbar. Weitere Funktionen, unter anderem für die autonome

Arbeitsvorbereitung und die Analyse von Schichtprotokollen sind für Sommer 2026

geplant.

Diese Presseinformation kann auch unter https://pr-com.de/companies/ultimo/

abgerufen werden.

Über Ultimo

Ultimo, ein Unternehmen der IFS-Gruppe, zählt zu den führenden Anbietern im

Bereich Intelligent Asset Management: einer KI-nativen Software, die die

Arbeitsweise von Industrieunternehmen in Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen

und Versorgungswirtschaft neu definiert.

Während traditionelle Enterprise-Asset-Management-Plattformen (EAM) primär zur

Datenspeicherung entwickelt wurden, ermöglicht Ultimo konkretes Handeln. Mit

integrierter Intelligenz in den Workflows aller relevanten Rollen verstärkt

Ultimo menschliche Expertise dort, wo sie entscheidend ist, und setzt Digital

Workers autonom ein, wo Skalierung, Geschwindigkeit oder Sicherheit dies

erfordern. Als erster EAM-Anbieter mit agierender KI im produktiven Betrieb

verschafft Ultimo Industrieunternehmen einen klaren First-Mover-Vorteil: Sie

können heute KI-gestützte Entscheidungen treffen und schrittweise zu autonomen

Prozessen übergehen - ohne Plattformwechsel. Ultimo unterstützt weltweit mehr

als 150.000 Techniker bei der Verwaltung von über 22 Millionen Anlagen für mehr

als 2.500 Unternehmen.

Weitere Informationen finden sich unter ultimo.com (https://www.ultimo.com/de).

Pressekontakt Ultimo

Havva Kele?

Demand Gen Marketing Manager

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E: havva.keles@ultimo.com (mailto:havva.keles@ultimo.com)

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Account Manager

T: +49 89-59997-804

E: natalie.burkhart@pr-com.de (mailto:natalie.burkhart@pr-com.de)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

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