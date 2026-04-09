GNW-News: Umsetzungsfahrplan zur Fusion
^QUÉBEC CITY, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited
(ASX: PDI) (?PDI") und Robex Resources Inc. (ASX: RXR, TSX-V: RBX) (?Robex")
geben den detaillierten Umsetzungsfahrplan für die Fusion der beiden Unternehmen
bekannt (die?Transaktion").
Die Transaktion wird im Rahmen eines gesetzlich vorgesehenen Arrangement-Plans
in der Provinz Québec, Kanada, gemäß dem Business Corporations Act (Québec)
(?Arrangement") auf der Grundlage der Arrangement-Vereinbarung vom 5. Oktober
2025 (in der geänderten Fassung) durchgeführt.
Wie am 8. April 2026 bekannt gegeben, sind alle aufschiebenden Bedingungen
erfüllt oder (soweit zutreffend) aufgehoben worden. Die Transaktion ist
bedingungslos und wird zum Abschluss und zur Umsetzung (?Umsetzung") gebracht,
wobei das Datum des Inkrafttretens auf den 15. April 2026 (?Datum des
Inkrafttretens") festgelegt ist.
Im Rahmen der Umsetzung der Transaktion werden die Aktionäre von Robex sowie die
Inhaber von CDIs ihre Robex-Aktien bzw. -CDIs am Tag der Umsetzung gemäß den
Bedingungen des Arrangements gegen neu ausgegebene Stammaktien von PDI
umtauschen.
Jede Robex-Aktie und jeder Robex-CDI wird gegen 7,862 PDI-Aktien umgetauscht
(das?Umtauschverhältnis"), wobei Bruchteile auf die nächste ganze PDI-Aktie
abgerundet werden.
Mit Umsetzung gilt:
* Robex-Aktionäre und CDI-Inhaber halten keine Robex-Aktien bzw. -CDIs mehr;
* Robex-Aktionäre und CDI-Inhaber erhalten PDI-Aktien über das jeweilige
kanadische bzw. australische PDI-Aktienregister; und
* ausstehende Robex-Wertpapiere, die ausgeübt oder in Robex-Aktien umgetauscht
werden können, bleiben gemäß ihren jeweiligen Bedingungen bestehen, sind
jedoch in eine entsprechend dem Umtauschverhältnis angepasste Anzahl von
PDI-Aktien und - soweit zutreffend - zu einem angepassten Ausübungspreis
ausübbar bzw. umtauschbar.
Inhaber von Robex-CDIs müssen keine Maßnahmen ergreifen, um ihre PDI-Aktien zu
erhalten. Eingetragene Robex-Aktionäre müssen ein Übermittlungsschreiben
zusammen mit dem Aktienzertifikat oder DRS-Beleg (Direct Registration System),
die ihre Robex-Aktien repräsentieren, an die Verwahrstelle für das Arrangement,
Computershare Investor Services Inc. (?Verwahrstelle"), an die im
Übermittlungsschreiben angegebene Adresse senden, um ihre PDI-Aktien zu
erhalten. Das Übermittlungsschreiben wurde allen eingetragenen Robex-Aktionären
wie vorgeschrieben zugesandt und ist unter dem SEDAR+-Profil von Robex auf
sedarplus.ca abrufbar. Nicht-eingetragene Robex-Aktionäre wenden sich bei Fragen
zum Erhalt ihrer PDI-Aktien bitte an ihren Intermediär. Depotauszüge werden nach
der Umsetzung gemäß dem nachstehenden vorläufigen Zeitplan versandt.
Nach der Umsetzung gilt:
* Delisting der Robex-Aktien von der TSX Venture Exchange (?TSX-V");
* Streichung der Robex-CDIs vom Handel an der Australian Securities Exchange
(?ASX"); und
* PDI wird weiterhin an der ASX unter dem Kürzel?PDI" gehandelt; die Aufnahme
des Handels an der Toronto Stock Exchange (?TSX") wird voraussichtlich kurz
nach der Umsetzung unter dem Tickersymbol?PDI" beginnen.
Der vorläufige Zeitplan für die Umsetzung der Transaktion ist nachstehend
aufgeführt.
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|Ereignis | Voraussichtliches Datum |
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|Letzter Handelstag für Robex-CDIs an der ASX | Freitag, 10. April 2026 |
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|Letzter Tag für grenzüberschreitende Transaktionen | |
|zur Umbuchung von Wertpapieren zwischen dem Robex- | |
|Aktien- und dem CDI-Register | Freitag, 10. April 2026 |
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|Stichtag für Robex-CDIs | Dienstag, 14. April 2026 |
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|Datum des Inkrafttretens | Mittwoch, 15. April 2026 |
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|Ausgabe von PDI-Aktien an die Verwahrstelle zur | |
|Durchführung des Umtauschs für ehemalige Robex- | |
|Aktionäre (mit Ausnahme von Robex-CDI-Inhabern) | Mittwoch, 15. April 2026 |
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|Delisting der Robex-Aktien von der TSX-V |Donnerstag, 16. April 2026|
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|Aufnahme des Handels mit PDI-Aktien an der TSX | Freitag, 17. April 2026 |
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|Ausgabe von PDI-Aktien an ehemalige Robex-CDI- | |
|Inhaber | Dienstag, 21. April 2026 |
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|Beginn des regulären Handels an der ASX (PDI- | |
|Aktien) | Mittwoch, 22. April 2026 |
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|Versand von Bestandsaufstellungen und | |
|Umsetzungsschreiben an ehemalige Robex-CDI-Inhaber | Mittwoch, 22. April 2026 |
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STEUERLICHE HINWEISE: STEUERSTUNDUNG BEI AKTIENTAUSCH (SCRIP-FOR-SCRIP CGT ROLL-
OVER RELIEF)
Robex hat beim Commissioner of Taxation einen Antrag auf eine verbindliche
Steuerauskunft für eine Gruppe von Steuerpflichtigen (Class Ruling) bezüglich
der Inanspruchnahme der Steuerstundung beim Aktientausch für in Australien
ansässige Aktionäre gestellt. Der Commissioner wird eine solche verbindliche
Steuerauskunft erst nach Abschluss der Transaktion erteilen. Jede erlangte
verbindliche Steuerauskunft wird nach Erlass durch den Commissioner über die
Offenlegungen von PDI an der ASX verfügbar sein.
Sollte die Steuerstundung bestätigt werden, können berechtigte Robex-Aktionäre
diese für den Umtausch ihrer Robex-Aktien oder -CDIs in PDI-Aktien in Anspruch
nehmen. Die Entscheidung darüber treffen die Aktionäre bei der Erstellung ihrer
australischen Einkommensteuererklärung für das Steuerjahr, in dem die
Transaktion umgesetzt wird. Den Aktionären wird empfohlen, unabhängige
steuerliche Beratung in Anspruch zu nehmen.
Diese gemeinsame ASX-Mitteilung wurde vom PDI-Verwaltungsrat und vom Robex-
Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.
Weder die TSX-V noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition
dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für
die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.
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PDI-Anlegeranfragen PDI-Medienanfragen (UK/Global)
Andrew Pardey Bobby Morse/George Pope
CEO & Managing Director Burson Buchanan
E: info@predictivediscovery.com E: predictive@buchanancomms.co.uk
(mailto:info@predictivediscovery.com) (mailto:predictive@buchanancomms.co.uk)
T: +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7808
667035
PDI-Medienanfragen (Australien)
Sam Macpherson/John Gardner
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E: smacpherson@vectoradvisors.au
(mailto:smacpherson@vectoradvisors.au)
/ jgardner@vectoradvisors.au
(mailto:jgardner@vectoradvisors.au)
T: +61 401 392 925 / +61 413 355 997
Robex-Anlegeranfragen Robex-Medienanfragen
Matthew Wilcox Nathan Ryan
CEO & Managing Director NWR Communications
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E: investor@robexgold.com (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.c
(mailto:investor@robexgold.com) om.au)
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KEIN ANGEBOT
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum
Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt
dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-
Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft
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Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die
diesen Vorschriften nicht unterliegt.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der
erwarteten Umsetzung und des Zeitpunkts des Inkrafttretens der Transaktion, der
Erfüllung der verbleibenden Verfahrensschritte vor und nach dem Wirksamwerden
der Transaktion sowie der Erwartungen hinsichtlich der Dekotierung und des
Handels und des Zeitpunkts derselben. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf
Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie?werden",?erwarten",
?antizipieren",?könnten",?sollten",?planen",?schätzen" und ähnliche
Ausdrücke gekennzeichnet.
Obwohl PDI und Robex der Auffassung sind, dass die in den zukunftsgerichteten
Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges
Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden
kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Die zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren
Informationen sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Führungskräfte und
Directors von PDI und Robex nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf
zukünftige Ereignisse. Sie unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und
Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang
mit dem Abschluss der Transaktion, Schwankungen der Rohstoffpreise,
Wechselkursschwankungen und die allgemeine Wirtschaftslage sowie geopolitische,
soziale und regulatorische Risiken, Betriebs- und Kostenrisiken, den
spekulativen Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich
der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen,
Lizenzen und Zulassungen sowie der Verringerung der Mengen oder Qualitäten der
Reserven, Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen,
unter denen PDI und Robex tätig sind oder in Zukunft tätig sein könnten,
Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, Personalbeschaffung
und -bindung, arbeitsrechtliche Fragen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere
Risiken, die in den von PDI bei der ASX eingereichten öffentlichen
Offenlegungsdokumenten und den von Robex bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen
Offenlegungsdokumenten beschrieben sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern
nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen PDI und Robex keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem
obigen Vorbehalt.
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