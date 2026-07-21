GNW-News: Unigarant setzt zur Modernisierung seines Wissensmanagements und zur Unterstützung seiner unternehmensweiten KI-Strategie auf eGain

12.08.26 16:09 Uhr

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^SUNNYVALE, Kalifornien, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),

die führende KI-Wissensplattform für Customer Experience, gab heute bekannt,

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dass sich Unigarant, ein führender niederländischer Versicherer und

Tochterunternehmen der ANWB (Royal Dutch Touring Club), für den?eGain AI

Knowledge Hub" entschieden hat. Damit will das Unternehmen sein

Wissensmanagement grundlegend modernisieren und eine verlässliche Wissensbasis

für seine unternehmensweite KI-Strategie schaffen.

Unigarant ist auf Versicherungen in den Bereichen Mobilität, Freizeit, Erholung

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und Wohnen spezialisiert. Der Vertrieb erfolgt über Versicherungsmakler,

Reisebüros, Fahrradgeschäfte und die verschiedenen Kanäle der ANWB. Das

Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und betreut seine Kunden per

Telefon, E-Mail, WhatsApp, Live-Chat, Post und über Self-Service-Angebote.

Ausgangspunkt für die Initiative waren ein zunehmend komplexes Kundenservice-

Umfeld sowie die Weiterentwicklung der KI-Strategie des Unternehmens. Das

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Unternehmen benötigte eine moderne Plattform, die den Zugriff auf verlässliche

Informationen verbessern, die Governance stärken, Mitarbeiter über jeden

Servicekanal hinweg unterstützen und hochwertiges Wissen über Self-Service an

Vermittler und Kunden weitergeben kann. Gleichzeitig wollte Unigarant die

Grundlage für unternehmensweite KI-Suche, KI-gestützten Service und weitere

Automatisierung im gesamten Unternehmen schaffen.

Mit eGain verfolgt Unigarant folgende Ziele:

* Das unternehmensweite Wissensmanagement modernisieren und dabei Governance

und Verantwortlichkeiten stärken.

* Die Produktivität von Kundenberatern und Schadensbearbeitern steigern, indem

sie am jeweiligen Bedarfspunkt schnell kontextbezogene Antworten erhalten.

* Über Telefon, E-Mail, WhatsApp, Live-Chat, Post und Self-Service hinweg

einen einheitlicheren und konsistenteren Kundenservice gewährleisten.

* Unternehmensweite KI-Suche und KI-gestützte Kundenerlebnisse ermöglichen.

* Mitarbeiter proaktiv mit intelligenten Hilfestellungen und wissensbasierten

Informationen im Rahmen ihrer Workflows unterstützen.

* Vertrauenswürdige Inhalte über das Extranet für Makler und über das ANWB

Self-Service Portal für Versicherungsnehmer bereitstellen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von eGain waren der konkrete

operative Nutzen der Plattform, ihre KI-native Architektur sowie ihre

Skalierbarkeit. Die Plattform verbindet unternehmensweite Suche, geführtes

Wissen und KI-gestützte Schlussfolgerungen, um in Echtzeit kontextbezogene

Antworten und Anleitungen für Prozesse bereitzustellen.

?Im Versicherungsgeschäft entscheidet die Qualität jedes einzelnen

Kundengesprächs über Erfolg oder Misserfolg - und diese Qualität hängt

maßgeblich von verlässlichem Wissen ab", sagt Ashu Roy, CEO von eGain.

?Unigarant hat erkannt, dass zuverlässige KI eine solide Wissensbasis mit klaren

Governance-Strukturen voraussetzt. Wir freuen uns, das Team dabei zu

unterstützen, sein Wissensmanagement zu modernisieren, den Service über

sämtliche Kanäle hinweg weiterzuentwickeln und die Grundlage für

unternehmensweite KI-Suche und KI-gestützte Automatisierung zu schaffen."

?Bei Unigarant investieren wir kontinuierlich in ein digitales Servicemodell,

mit dem wir unsere Kunden schneller, konsistenter und auf einem noch höheren

Qualitätsniveau betreuen können", sagt Marcel Spronk, Chief Operating Officer

von Unigarant.?eGain fügt sich hervorragend in diese Vision ein. Indem wir

verlässliches Wissen mit KI-gestützten Funktionen verbinden, schaffen wir eine

zukunftsfähige Plattform für die Kundeninteraktion. Sie gibt unseren

Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge an die Hand, stärkt unser Maklernetzwerk

und hilft uns dabei, den nahtlosen Service zu bieten, den unsere Kunden

erwarten."

Peter Leeveer, Chief Digital Officer von Unigarant:?Wissen ist der Treibstoff

für KI. Mit eGain verbessern wir nicht nur schon heute Servicequalität und

Effizienz, sondern schaffen zugleich die verlässliche Wissensbasis, die für die

nächste Generation KI-gestützter Kundenerlebnisse unerlässlich ist. eGain

ermöglicht es uns, KI verantwortungsvoll im gesamten Unternehmen zu skalieren

und gleichzeitig sicherzustellen, dass Mitarbeiter, Makler und Kunden jederzeit

auf korrekte und konsistente Informationen zugreifen können."

Über Unigarant

Unigarant ist ein führender niederländischer Versicherer und eine

Tochtergesellschaft der ANWB (Royal Dutch Touring Club). Das Unternehmen ist auf

Versicherungen in den Bereichen Mobilität, Freizeit, Erholung und Wohnen

spezialisiert. Der Vertrieb erfolgt über Versicherungsmakler, Reisebüros,

Fahrradgeschäfte und die Kanäle der ANWB. Unigarant beschäftigt rund 700

Mitarbeiter.

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.egain.com (https://www.egain.com/).

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind

Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen

Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und

Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Kontakt

eGain Media Relations

press@egain.com

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