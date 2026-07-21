GNW-News: Unigarant setzt zur Modernisierung seines Wissensmanagements und zur Unterstützung seiner unternehmensweiten KI-Strategie auf eGain
Werte in diesem Artikel
^SUNNYVALE, Kalifornien, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),
die führende KI-Wissensplattform für Customer Experience, gab heute bekannt,
dass sich Unigarant, ein führender niederländischer Versicherer und
Tochterunternehmen der ANWB (Royal Dutch Touring Club), für den?eGain AI
Knowledge Hub" entschieden hat. Damit will das Unternehmen sein
Wissensmanagement grundlegend modernisieren und eine verlässliche Wissensbasis
für seine unternehmensweite KI-Strategie schaffen.
Unigarant ist auf Versicherungen in den Bereichen Mobilität, Freizeit, Erholung
und Wohnen spezialisiert. Der Vertrieb erfolgt über Versicherungsmakler,
Reisebüros, Fahrradgeschäfte und die verschiedenen Kanäle der ANWB. Das
Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und betreut seine Kunden per
Telefon, E-Mail, WhatsApp, Live-Chat, Post und über Self-Service-Angebote.
Ausgangspunkt für die Initiative waren ein zunehmend komplexes Kundenservice-
Umfeld sowie die Weiterentwicklung der KI-Strategie des Unternehmens. Das
Unternehmen benötigte eine moderne Plattform, die den Zugriff auf verlässliche
Informationen verbessern, die Governance stärken, Mitarbeiter über jeden
Servicekanal hinweg unterstützen und hochwertiges Wissen über Self-Service an
Vermittler und Kunden weitergeben kann. Gleichzeitig wollte Unigarant die
Grundlage für unternehmensweite KI-Suche, KI-gestützten Service und weitere
Automatisierung im gesamten Unternehmen schaffen.
Mit eGain verfolgt Unigarant folgende Ziele:
* Das unternehmensweite Wissensmanagement modernisieren und dabei Governance
und Verantwortlichkeiten stärken.
* Die Produktivität von Kundenberatern und Schadensbearbeitern steigern, indem
sie am jeweiligen Bedarfspunkt schnell kontextbezogene Antworten erhalten.
* Über Telefon, E-Mail, WhatsApp, Live-Chat, Post und Self-Service hinweg
einen einheitlicheren und konsistenteren Kundenservice gewährleisten.
* Unternehmensweite KI-Suche und KI-gestützte Kundenerlebnisse ermöglichen.
* Mitarbeiter proaktiv mit intelligenten Hilfestellungen und wissensbasierten
Informationen im Rahmen ihrer Workflows unterstützen.
* Vertrauenswürdige Inhalte über das Extranet für Makler und über das ANWB
Self-Service Portal für Versicherungsnehmer bereitstellen.
Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von eGain waren der konkrete
operative Nutzen der Plattform, ihre KI-native Architektur sowie ihre
Skalierbarkeit. Die Plattform verbindet unternehmensweite Suche, geführtes
Wissen und KI-gestützte Schlussfolgerungen, um in Echtzeit kontextbezogene
Antworten und Anleitungen für Prozesse bereitzustellen.
?Im Versicherungsgeschäft entscheidet die Qualität jedes einzelnen
Kundengesprächs über Erfolg oder Misserfolg - und diese Qualität hängt
maßgeblich von verlässlichem Wissen ab", sagt Ashu Roy, CEO von eGain.
?Unigarant hat erkannt, dass zuverlässige KI eine solide Wissensbasis mit klaren
Governance-Strukturen voraussetzt. Wir freuen uns, das Team dabei zu
unterstützen, sein Wissensmanagement zu modernisieren, den Service über
sämtliche Kanäle hinweg weiterzuentwickeln und die Grundlage für
unternehmensweite KI-Suche und KI-gestützte Automatisierung zu schaffen."
?Bei Unigarant investieren wir kontinuierlich in ein digitales Servicemodell,
mit dem wir unsere Kunden schneller, konsistenter und auf einem noch höheren
Qualitätsniveau betreuen können", sagt Marcel Spronk, Chief Operating Officer
von Unigarant.?eGain fügt sich hervorragend in diese Vision ein. Indem wir
verlässliches Wissen mit KI-gestützten Funktionen verbinden, schaffen wir eine
zukunftsfähige Plattform für die Kundeninteraktion. Sie gibt unseren
Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge an die Hand, stärkt unser Maklernetzwerk
und hilft uns dabei, den nahtlosen Service zu bieten, den unsere Kunden
erwarten."
Peter Leeveer, Chief Digital Officer von Unigarant:?Wissen ist der Treibstoff
für KI. Mit eGain verbessern wir nicht nur schon heute Servicequalität und
Effizienz, sondern schaffen zugleich die verlässliche Wissensbasis, die für die
nächste Generation KI-gestützter Kundenerlebnisse unerlässlich ist. eGain
ermöglicht es uns, KI verantwortungsvoll im gesamten Unternehmen zu skalieren
und gleichzeitig sicherzustellen, dass Mitarbeiter, Makler und Kunden jederzeit
auf korrekte und konsistente Informationen zugreifen können."
Über Unigarant
Unigarant ist ein führender niederländischer Versicherer und eine
Tochtergesellschaft der ANWB (Royal Dutch Touring Club). Das Unternehmen ist auf
Versicherungen in den Bereichen Mobilität, Freizeit, Erholung und Wohnen
spezialisiert. Der Vertrieb erfolgt über Versicherungsmakler, Reisebüros,
Fahrradgeschäfte und die Kanäle der ANWB. Unigarant beschäftigt rund 700
Mitarbeiter.
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.egain.com (https://www.egain.com/).
eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und
Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Kontakt
eGain Media Relations
press@egain.com
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Egain Communications
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Egain Communications
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Egain Communications Aktie News
Egain Communications Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Egain Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.19
|Egain Communications Hold
|Craig Hallum
|19.07.18
|Egain Communications Buy
|Needham & Company, LLC
|08.05.18
|Egain Communications Buy
|The Benchmark Company
|09.02.18
|Egain Communications Buy
|The Benchmark Company
|19.12.17
|Egain Communications Buy
|Dougherty & Company LLC