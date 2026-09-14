GNW-News: Unilabs treibt mit Proscia die digitale Pathologie in ganz Europa voran und gestaltet die Zukunft der Präzisionsmedizin

14.09.26 08:04 Uhr

^PHILADELPHIA, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscia

(https://proscia.com/?utm_campaign=415206099-

Werbung

FY_26_Press_Releases&utm_source=PR_unilabs_hp&utm_content=PR_unilabs_hp) gab

heute bekannt, dass Unilabs, einer der führenden Anbieter medizinischer

Diagnostik in Europa, die Concentriq (https://proscia.com/platform/concentriq-

digital-pathology-platform?utm_campaign=415206099-

FY_26_Press_Releases&utm_source=PR_unilabs_platform&utm_content=PR_unilabs_platf

orm)-Plattform nutzt, um die Weiterentwicklung der digitalen Pathologie in

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seinem Netzwerk voranzutreiben. Mehrere Ländergesellschaften von Unilabs setzen

Concentriq AP-Dx* bereits in der routinemäßigen Befundung ein; weitere werden

die Lösung voraussichtlich noch vor Jahresende einführen.

?Hinter jedem Test steht ein Mensch mit einer Geschichte voller Ungewissheit,

Mut und Hoffnung", sagt Badhri Srinivasan, Group CEO von Unilabs.?Es liegt in

unserer Verantwortung, diese Ungewissheit in Klarheit zu verwandeln, um den

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bestmöglichen Behandlungsweg zu bestimmen. Proscia ermöglicht es uns, die

gebündelte Expertise unseres Netzwerks noch besser zu nutzen, die Versorgung auf

ein neues Niveau zu heben, die Zukunft der Präzisionsmedizin mitzugestalten und

für Patientinnen und Patienten spürbare Verbesserungen zu bewirken."

Das Pathologienetzwerk von Unilabs umfasst mehr als 350 Experten und Expertinnen

und 400 Labormitarbeiter in 12 Ländern und analysiert jährlich 9 Millionen

Gewebeschnitte. Concentriq vereint diese Teams, Laborstandorte, diagnostischen

Daten und KI-Funktionen in einer zentralen, unternehmensweiten Umgebung. Anstatt

Expertise auf einen einzelnen Standort zu beschränken, ermöglicht Concentriq

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen den einfachen Zugriff auf das

umfassendere Unilabs-Netzwerk.

Gemeinsam mit Proscia stärkt Unilabs zudem die zunehmend wichtigere Rolle der

Pathologie in der Präzisionsmedizin. Dank nahtloser Interoperabilität verschafft

Concentriq den Pathologen und Pathologinnen von Unilabs einen einfachen Zugriff

auf ihre KI-Anwendungen. Da sich KI in der Pathologie zunehmend zu

fortschrittlichen Tests weiterentwickelt - darunter bildbasierte Companion

Diagnostics -, kann Unilabs auf sein digitales Fundament und die Expertise von

Proscia aufbauen, um diese Ansätze in die Praxis zu integrieren.

?Unilabs gehört dank jahrzehntelanger klinischer und wissenschaftlicher

Exzellenz seit Langem zu den vertrauenswürdigsten Diagnostikanbietern in

Europa", sagt David West, CEO von Proscia.?Genau diese Werte prägen nun auch

die Art und Weise, wie Unilabs die Pathologie weiterentwickelt und die

Präzisionsmedizin in seinem gesamten Netzwerk vorantreibt. Gemeinsam mit Proscia

etabliert Unilabs eine Blaupause für die Zukunft, an der sich Labore weltweit

orientieren werden."

Weitere Informationen erhalten Sie am Stand 521 von Proscia auf dem 38. European

Congress of Pathology sowie im Blogbeitrag (auf Englisch)?How Unilabs is

Advancing Digital Pathology and Precision Medicine with Proscia

(https://proscia.com/blog/how-unilabs-is-advancing-digital-pathology-and-

precision-medicine-with-proscia?utm_campaign=415206099-

FY_26_Press_Releases&utm_source=PR_unilabs_blog&utm_content=PR_unilabs_blog)".

Über Proscia

Proscia ist das Pathologie-KI-Unternehmen, das die Pathologie für die

Präzisionsmedizin in den Bereichen Wirkstoffforschung, -entwicklung und

Diagnostik neu gestaltet. Die Concentriq-Plattform stellt Wissenschaftlern,

Pathologen und Laborleitungen bei wichtigen medizinischen Entscheidungen

intelligente Technologien zur Seite und trägt dazu bei, dass mehr Durchbrüche

die Patienten erreichen, für die sie entwickelt wurden. Proscia genießt das

Vertrauen von 16 der 20 führenden Pharmaunternehmen und wurde als?Global 2026

Best in KLAS" für digitale Pathologie in Europa ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr

unter proscia.com (https://proscia.com/?utm_campaign=415206099-

FY_26_Press_Releases&utm_source=PR_unilabs_hp&utm_content=PR_unilabs_hp) und

folgen Sie Proscia auf LinkedIn (http://linkedin.com/company/proscia/) und X

(https://x.com/proscia).

Über Unilabs

Unilabs ist einer der führenden Anbieter diagnostischer Dienstleistungen in

Europa und bietet Patienten auf vier Kontinenten ein umfassendes Spektrum an

Labor-, Pathologie-, Genetik- und bildgebenden Verfahren. Mit mehr als 13.000

Mitarbeitern, 1.300 Laboren und über 2.100 Probenentnahmestellen versorgt das

Unternehmen jährlich rund 250 Millionen Patienten, führt 237 Millionen

Labortests und 6 Millionen bildgebende Untersuchungen durch und analysiert 9

Millionen pathologische Schnitte. Auf diese Weise unterstützt Unilabs Hunderte

Millionen Patienten und ihre Ärzte dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.unilabs.com

(https://www.unilabs.com).

Kontakt

Sydney Fenkell

VP, Marketing Communications

sydney@proscia.com (mailto:sydney@proscia.com)

215.816.3436

(*Concentriq AP-Dx dient dem Pathologen als Hilfsmittel zur Betrachtung,

Verwaltung, Überprüfung und Interpretation digitaler Bilder von gescannten

chirurgisch-pathologischen Objektträgern, die aus FFPE-Gewebe hergestellt

wurden, zum Zweck der pathologischen Primärdiagnostik bei der Nutzung mit

spezifizierten interoperablen Komponenten. Concentriq AP-Dx ist nicht für die

Verwendung bei Gefrierschnitten, Zytologie oder Nicht-FFPE-Hämatopathologie-

Proben bestimmt. Concentriq AP-Dx verfügt über eine FDA-Clearance, ist von

Health Canada lizenziert und gemäß der EU-IVDR CE-gekennzeichnet für die

pathologische Primärdiagnostik. Das Concentriq-Portfolio umfasst

unterschiedliche Konfigurationen. Concentriq AP-Dx ist für die klinische

Primärdiagnostik zugelassen. Concentriq AP und Concentriq LS sind nur für

Forschungszwecke bestimmt; nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren. In

einigen Regionen können bestimmte KI-Anwendungen mit Concentriq AP-Dx

interoperabel sein. Kontaktieren Sie die Hersteller der KI-Anwendungen bezüglich

des regulatorischen Zulassungsstatus und der Indikationen.)

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