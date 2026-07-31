GNW-News: Univar Solutions ehrt bei den jährlichen Carrier Awards seine besten Transportpartner
^DOWNERS GROVE, Illinois, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab am
Donnerstag die Preisträger seiner jährlichen Carrier Awards bekannt, mit denen
Transportdienstleister ausgezeichnet werden, die sich durch herausragende
Leistung, partnerschaftliches Handeln und ihr Engagement für einen sicheren und
zuverlässigen Service in ganz Nordamerika auszeichnen.
Die Auszeichnungen, die im Rahmen der jährlichen Anerkennungsveranstaltung des
Unternehmens für Transportdienstleister verliehen werden, würdigen jene von
ihnen, die durch ihre hervorragenden Dienstleistungen Univar Solutions dabei
unterstützen, den Transport wichtiger Chemikalien und Inhaltsstoffe für Kunden
und Lieferanten sicherzustellen. Die Preisträger werden aufgrund ihrer
herausragenden Leistungen in Bereichen wie Sicherheit, Termintreue,
Reaktionsfähigkeit, Kapazitätsunterstützung, Datenkonnektivität und der
allgemeinen Kundenzufriedenheit ausgewählt.
?Ein zuverlässiger Transport ist für unseren täglichen Service für unsere Kunden
und Lieferanten von entscheidender Bedeutung", sagte Rob McRae, Vizepräsident
für den Bereich Transport in Nordamerika bei Univar Solutions.?Die diesjährigen
Preisträger haben immer wieder gezeigt, wie starke Partnerschaften mit
Transportunternehmen aussehen: sicherer Betrieb, klare Kommunikation und
praktische Lösungen, die uns helfen, in einem dynamischen Lieferkettenumfeld
zuverlässig zu liefern."
Während Univar Solutions sein Versprechen von Zuverlässigkeit durch Sicherheit,
Service und Fachkompetenz kontinuierlich einlöst, werden im Rahmen der
jährlichen Carrier Awards Partner in wichtigen Transportkategorien
ausgezeichnet, darunter Regionalverkehr, Bulk-Transporte, Komplettladungen und
Teilladungen (LTL).
Die Auszeichnung?Most Valuable Partner" wird jährlich an den
Transportdienstleister verliehen, der sich durch außergewöhnlichen Service,
kreative Problemlösungen und ein starkes partnerschaftliches Engagement in
besonderem Maße für Univar Solutions und dessen Kunden einsetzt.
Der Gewinner der MVP-Auszeichnung 2026: Addison Transportation
Die Gewinner der einzelnen Preiskategorien 2026
*?Connected Carrier of the Year" - für herausragende Leistungen bei der
Einhaltung von Statusmeldungen: Barto Trucking
*?Always On Time Award" - für herausragende Leistungen bei der pünktlichen
Zustellung: Southeastern Freight Lines
*?ChemCare East Region Carrier of the Year": Freehold Cartage
*?ChemCare West Region Carrier of the Year": Steve Forler
*?ITS Carrier of the Year": Roar Logistics
*?Canada East Region Carrier of the Year": Soobz Transport
*?Canada West Region Carrier of the Year": T.E.A.M.S Transport
Besondere Anerkennung für herausragende Leistungen in den Bereichen Service und
Partnerschaft
* Überragende Leistungen in den Bereichen Service und Partnerschaft:
* R & L Transport
* James J Williams Bulk Service Transport
* Roughrider
* Old Dominion Freight Line
* SAIA
* Hazpro Transportation
* Oak Harbor Freight Lines
* Reliable Liquid Transport
* Dixon Bros.
* Herausragende Leistungen in den Bereichen Service und Partnerschaft:
* Highway Transport
* Apex Logistics
* Ross Express
* PITT OHIO
* A. Duie PYLE
* Quality Carriers
* Harms Pacific Transport
* Midcork Transport
* Quest Liner
?Wir sind dankbar für das Engagement unseres Netzwerks aus Transportunternehmen
und stolz darauf, die diesjährigen Preisträger zu würdigen", sagte Travis
Vedral, Senior Director of Transportation, Systems and Strategies bei Univar
Solutions.?Ihr Fokus auf sichere Abläufe, disziplinierte Umsetzung und
reaktionsschnellen Service trägt dazu bei, das Erlebnis zu verbessern, das wir
unseren Kunden und Lieferanten bieten. Herzlichen Glückwunsch an alle
Preisträger und vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, neue Maßstäbe in der
Transportperformance zu setzen."
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für
unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der
Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und
Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden
und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr
unter univarsolutions.com.
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