GNW-News: Univar Solutions ehrt bei den jährlichen Carrier Awards seine besten Transportpartner

31.07.26 22:32 Uhr

^DOWNERS GROVE, Illinois, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von

Werbung

Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab am

Donnerstag die Preisträger seiner jährlichen Carrier Awards bekannt, mit denen

Transportdienstleister ausgezeichnet werden, die sich durch herausragende

Leistung, partnerschaftliches Handeln und ihr Engagement für einen sicheren und

zuverlässigen Service in ganz Nordamerika auszeichnen.

Die Auszeichnungen, die im Rahmen der jährlichen Anerkennungsveranstaltung des

Werbung

Unternehmens für Transportdienstleister verliehen werden, würdigen jene von

ihnen, die durch ihre hervorragenden Dienstleistungen Univar Solutions dabei

unterstützen, den Transport wichtiger Chemikalien und Inhaltsstoffe für Kunden

und Lieferanten sicherzustellen. Die Preisträger werden aufgrund ihrer

herausragenden Leistungen in Bereichen wie Sicherheit, Termintreue,

Reaktionsfähigkeit, Kapazitätsunterstützung, Datenkonnektivität und der

Werbung

allgemeinen Kundenzufriedenheit ausgewählt.

?Ein zuverlässiger Transport ist für unseren täglichen Service für unsere Kunden

und Lieferanten von entscheidender Bedeutung", sagte Rob McRae, Vizepräsident

für den Bereich Transport in Nordamerika bei Univar Solutions.?Die diesjährigen

Preisträger haben immer wieder gezeigt, wie starke Partnerschaften mit

Transportunternehmen aussehen: sicherer Betrieb, klare Kommunikation und

praktische Lösungen, die uns helfen, in einem dynamischen Lieferkettenumfeld

zuverlässig zu liefern."

Während Univar Solutions sein Versprechen von Zuverlässigkeit durch Sicherheit,

Service und Fachkompetenz kontinuierlich einlöst, werden im Rahmen der

jährlichen Carrier Awards Partner in wichtigen Transportkategorien

ausgezeichnet, darunter Regionalverkehr, Bulk-Transporte, Komplettladungen und

Teilladungen (LTL).

Die Auszeichnung?Most Valuable Partner" wird jährlich an den

Transportdienstleister verliehen, der sich durch außergewöhnlichen Service,

kreative Problemlösungen und ein starkes partnerschaftliches Engagement in

besonderem Maße für Univar Solutions und dessen Kunden einsetzt.

Der Gewinner der MVP-Auszeichnung 2026: Addison Transportation

Die Gewinner der einzelnen Preiskategorien 2026

*?Connected Carrier of the Year" - für herausragende Leistungen bei der

Einhaltung von Statusmeldungen: Barto Trucking

*?Always On Time Award" - für herausragende Leistungen bei der pünktlichen

Zustellung: Southeastern Freight Lines

*?ChemCare East Region Carrier of the Year": Freehold Cartage

*?ChemCare West Region Carrier of the Year": Steve Forler

*?ITS Carrier of the Year": Roar Logistics

*?Canada East Region Carrier of the Year": Soobz Transport

*?Canada West Region Carrier of the Year": T.E.A.M.S Transport

Besondere Anerkennung für herausragende Leistungen in den Bereichen Service und

Partnerschaft

* Überragende Leistungen in den Bereichen Service und Partnerschaft:

* R & L Transport

* James J Williams Bulk Service Transport

* Roughrider

* Old Dominion Freight Line

* SAIA

* Hazpro Transportation

* Oak Harbor Freight Lines

* Reliable Liquid Transport

* Dixon Bros.

* Herausragende Leistungen in den Bereichen Service und Partnerschaft:

* Highway Transport

* Apex Logistics

* Ross Express

* PITT OHIO

* A. Duie PYLE

* Quality Carriers

* Harms Pacific Transport

* Midcork Transport

* Quest Liner

?Wir sind dankbar für das Engagement unseres Netzwerks aus Transportunternehmen

und stolz darauf, die diesjährigen Preisträger zu würdigen", sagte Travis

Vedral, Senior Director of Transportation, Systems and Strategies bei Univar

Solutions.?Ihr Fokus auf sichere Abläufe, disziplinierte Umsetzung und

reaktionsschnellen Service trägt dazu bei, das Erlebnis zu verbessern, das wir

unseren Kunden und Lieferanten bieten. Herzlichen Glückwunsch an alle

Preisträger und vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, neue Maßstäbe in der

Transportperformance zu setzen."

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für

unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der

Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und

Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden

und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr

unter univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",

?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder ähnlichen

Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und

Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen

und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des

Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl

die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die

Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in

dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie

für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen

Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.

Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,

finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen

Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"

dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben

ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem

späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies

ist gesetzlich vorgeschrieben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE HIER:

Media Relations

Dwayne Roark

+1 331-777-6031

mediarelations@univarsolutions.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc6c8c44-

4fed-4968-92e3-6589571a57c4

Â°