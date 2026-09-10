GNW-News: Univar Solutions erweitert den Zugang zu den Hochleistungsadditiven von LANXESS für Kunden aus den Bereichen Schmierstoffe und Metallbearbeitung in...

10.09.26 11:44 Uhr

^MEXIKO-STADT, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions México, eine

Tochtergesellschaft der Univar Solutions LLC (?Univar Solutions" oder?das

Werbung

Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und

Chemikalien, gab heute den Abschluss einer neuen Vertriebsvereinbarung über

seinen Geschäftsbereich?Ingredients + Specialties from Univar Solutions" mit

LANXESS, einem weltweit führenden Anbieter von Spezialchemikalien, bekannt. Im

Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen das Portfolio von LANXESS an

Additiven für Schmierstoff- und Metallbearbeitungsflüssigkeiten in ganz Mexiko

Werbung

vertreiben, darunter Detergentien, Korrosionsinhibitoren,

Verschleißschutzadditive, schwefelbasierte Extremdruckadditive, Antioxidantien,

Inhibitoren für Nichteisenmetalle sowie Additivpakete.

?Unsere Partnerschaft mit LANXESS stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung

unseres Portfolios an Spezialchemikalien in Mexiko dar", sagte Jorge Buckup,

Präsident für Lateinamerika bei Univar Solutions.?Durch die Kombination der

Werbung

herausragenden Additivtechnologien von LANXESS mit dem soliden globalen

Vertriebsnetz, dem vielfältigen Kundenstamm und der starken lokalen Präsenz von

Univar Solutions sind wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden leistungsstarke

Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, Effizienz, Zuverlässigkeit und

Innovation in allen Industriemärkten zu steigern. Von der näheren Positionierung

der Produkte am Kunden bis hin zur Verkürzung der Lieferzeiten ist es unser

Ziel, die Wertschöpfungskette für Schmierstoffe und

Metallbearbeitungsflüssigkeiten in der gesamten Region zu unterstützen und zu

stärken."

Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet ein breites Portfolio an

chemischen Produkten, die in Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Kühlmitteln,

Industrieschmierstoffen und Fetten zum Einsatz kommen, darunter Grundöle und

Hochleistungsadditive von führenden Anbietern. Diese Lösungen eignen sich für

ein breites Anwendungsspektrum, das von der Metallbearbeitung und dem

Maschinenbau bis hin zur Automobilindustrie, dem Transportwesen und allgemeinen

Fertigungsprozessen reicht, bei denen Schmierung, Kühlung und Verschleißschutz

von entscheidender Bedeutung sind. Gemeinsam konzentrieren sich beide

Unternehmen weiterhin auf Technologien, die dazu beitragen, den sich wandelnden

Leistungs-, Umwelt- und regulatorischen Anforderungen in der gesamten Branche

gerecht zu werden.

?Wir sind zuversichtlich, dass diese strategische Zusammenarbeit mit Univar

Solutions es uns ermöglichen wird, unsere Spezialkunden besser zu unterstützen

und unser Serviceniveau in Mexiko weiter zu steigern", sagte Rafael H. Nicolas,

Vertriebsleiter für den Bereich Schmierstoffadditive - Lateinamerika bei

LANXESS.?Durch die Kombination unserer hochwertigen Schmierstoffadditive mit

der fundierten Marktkenntnis und den starken Kundenbeziehungen von Univar

Solutions möchten wir unseren Kunden dabei helfen, anspruchsvolle

Leistungsanforderungen zu erfüllen. Die Partnerschaft wird zudem die technischen

Lösungen vorantreiben, die zur Optimierung von Rezepturen und zur Erfüllung

spezifischer Anwendungsanforderungen erforderlich sind."

?Da Kunden in ganz Mexiko bestrebt sind, die Leistung ihrer Anlagen und die

Betriebssicherheit zu verbessern, stärkt unsere erweiterte Zusammenarbeit mit

LANXESS unsere Fähigkeit, ihnen die benötigten Lösungen im Bereich Schmierstoffe

und Metallbearbeitungsflüssigkeiten bereitzustellen", erklärte Matthew Oliver,

Senior Vice President des Geschäftsbereichs Performance Materials bei Univar

Solutions.?Diese Vereinbarung spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche

Technologien, technisches Know-how und eine zuverlässige Versorgung auf den

Markt zu bringen."

Kunden und Lieferanten in ganz Mexiko werden zudem von den globalen

Lösungszentren von Univar Solutions profitieren, darunter auch von der

regionalen Vorzeigeeinrichtung in Mexiko-Stadt, wo technische Teams

maßgeschneiderte Formulierungslösungen entwickeln, die dazu beitragen, den sich

wandelnden Leistungserwartungen und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu

werden. Das Unternehmen bietet umfassende Ressourcen für die Produktentwicklung,

Fachwissen im Bereich der Rezepturentwicklung sowie Kompetenzen im Bereich der

Lieferkette, um Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben und in

dynamischen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.

Erfahren Sie, wie die Ingredients + Specialties from Univar

Solutions Anwendungen im Bereich Schmierstoffe und

Metallbearbeitungsflüssigkeiten

(https://www.univarsolutions.com/industries/lubricants-

metalworking) branchenübergreifend unterstützen.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Distributor von Spezialchemikalien

und Inhaltsstoffen und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit

führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der

Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender

Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer

Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen

digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte,

Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen

Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert

Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im

Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com

(https://www.univarsolutions.com/).

Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions

Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet Spezialkunden und

Lieferanten, die das moderne Leben voranbringen möchten, die besten Produkte,

Mitarbeiter und Ergebnisse. Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation

und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio

unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die

Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie

mehr unter univarsolutions.com

(https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=en&o=4510350-

1&h=2355104113&u=http%3A%2F%2Funivarsolutions.com%2F&a=univarsolutions.com).

Über LANXESS

LANXESS ist ein führendes Unternehmen im Bereich Spezialchemikalien mit einem

Umsatz von 5,7 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit

rund 11.700 Mitarbeiter in 32 Ländern. Das Kerngeschäft von LANXESS umfasst die

Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von chemischen Zwischenprodukten,

Additiven und Verbraucherschutzprodukten. LANXESS hat unter anderem im Dow Jones

Best-in-Class-Index sowie bei den MSCI-ESG- und ISS-ESG-Ratings führende

Positionen erreicht - als Anerkennung für sein Engagement für Nachhaltigkeit.

Erfahren Sie mehr unter lanxess.com (https://www.lanxess.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",

?könnte",?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder

ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und

Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen

und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des

Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl

die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die

Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in

dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie

für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen

Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.

Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,

finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen

Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"

dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben

ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem

späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies

ist gesetzlich vorgeschrieben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE HIER:

Media Relations

Dwayne Roark

+1 331-777-6031

mediarelations@univarsolutions.com (mailto:mediarelations@univarsolutions.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb2a7411-

19db-44de-8f87-4d51ca237c5a

Â°