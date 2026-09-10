GNW-News: Univar Solutions erweitert den Zugang zu den Hochleistungsadditiven von LANXESS für Kunden aus den Bereichen Schmierstoffe und Metallbearbeitung in...
^MEXIKO-STADT, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions México, eine
Tochtergesellschaft der Univar Solutions LLC (?Univar Solutions" oder?das
Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und
Chemikalien, gab heute den Abschluss einer neuen Vertriebsvereinbarung über
seinen Geschäftsbereich?Ingredients + Specialties from Univar Solutions" mit
LANXESS, einem weltweit führenden Anbieter von Spezialchemikalien, bekannt. Im
Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen das Portfolio von LANXESS an
Additiven für Schmierstoff- und Metallbearbeitungsflüssigkeiten in ganz Mexiko
vertreiben, darunter Detergentien, Korrosionsinhibitoren,
Verschleißschutzadditive, schwefelbasierte Extremdruckadditive, Antioxidantien,
Inhibitoren für Nichteisenmetalle sowie Additivpakete.
?Unsere Partnerschaft mit LANXESS stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung
unseres Portfolios an Spezialchemikalien in Mexiko dar", sagte Jorge Buckup,
Präsident für Lateinamerika bei Univar Solutions.?Durch die Kombination der
herausragenden Additivtechnologien von LANXESS mit dem soliden globalen
Vertriebsnetz, dem vielfältigen Kundenstamm und der starken lokalen Präsenz von
Univar Solutions sind wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden leistungsstarke
Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, Effizienz, Zuverlässigkeit und
Innovation in allen Industriemärkten zu steigern. Von der näheren Positionierung
der Produkte am Kunden bis hin zur Verkürzung der Lieferzeiten ist es unser
Ziel, die Wertschöpfungskette für Schmierstoffe und
Metallbearbeitungsflüssigkeiten in der gesamten Region zu unterstützen und zu
stärken."
Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet ein breites Portfolio an
chemischen Produkten, die in Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Kühlmitteln,
Industrieschmierstoffen und Fetten zum Einsatz kommen, darunter Grundöle und
Hochleistungsadditive von führenden Anbietern. Diese Lösungen eignen sich für
ein breites Anwendungsspektrum, das von der Metallbearbeitung und dem
Maschinenbau bis hin zur Automobilindustrie, dem Transportwesen und allgemeinen
Fertigungsprozessen reicht, bei denen Schmierung, Kühlung und Verschleißschutz
von entscheidender Bedeutung sind. Gemeinsam konzentrieren sich beide
Unternehmen weiterhin auf Technologien, die dazu beitragen, den sich wandelnden
Leistungs-, Umwelt- und regulatorischen Anforderungen in der gesamten Branche
gerecht zu werden.
?Wir sind zuversichtlich, dass diese strategische Zusammenarbeit mit Univar
Solutions es uns ermöglichen wird, unsere Spezialkunden besser zu unterstützen
und unser Serviceniveau in Mexiko weiter zu steigern", sagte Rafael H. Nicolas,
Vertriebsleiter für den Bereich Schmierstoffadditive - Lateinamerika bei
LANXESS.?Durch die Kombination unserer hochwertigen Schmierstoffadditive mit
der fundierten Marktkenntnis und den starken Kundenbeziehungen von Univar
Solutions möchten wir unseren Kunden dabei helfen, anspruchsvolle
Leistungsanforderungen zu erfüllen. Die Partnerschaft wird zudem die technischen
Lösungen vorantreiben, die zur Optimierung von Rezepturen und zur Erfüllung
spezifischer Anwendungsanforderungen erforderlich sind."
?Da Kunden in ganz Mexiko bestrebt sind, die Leistung ihrer Anlagen und die
Betriebssicherheit zu verbessern, stärkt unsere erweiterte Zusammenarbeit mit
LANXESS unsere Fähigkeit, ihnen die benötigten Lösungen im Bereich Schmierstoffe
und Metallbearbeitungsflüssigkeiten bereitzustellen", erklärte Matthew Oliver,
Senior Vice President des Geschäftsbereichs Performance Materials bei Univar
Solutions.?Diese Vereinbarung spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche
Technologien, technisches Know-how und eine zuverlässige Versorgung auf den
Markt zu bringen."
Kunden und Lieferanten in ganz Mexiko werden zudem von den globalen
Lösungszentren von Univar Solutions profitieren, darunter auch von der
regionalen Vorzeigeeinrichtung in Mexiko-Stadt, wo technische Teams
maßgeschneiderte Formulierungslösungen entwickeln, die dazu beitragen, den sich
wandelnden Leistungserwartungen und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu
werden. Das Unternehmen bietet umfassende Ressourcen für die Produktentwicklung,
Fachwissen im Bereich der Rezepturentwicklung sowie Kompetenzen im Bereich der
Lieferkette, um Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben und in
dynamischen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie, wie die Ingredients + Specialties from Univar
Solutions Anwendungen im Bereich Schmierstoffe und
Metallbearbeitungsflüssigkeiten
(https://www.univarsolutions.com/industries/lubricants-
metalworking) branchenübergreifend unterstützen.
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Distributor von Spezialchemikalien
und Inhaltsstoffen und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit
führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der
Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender
Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer
Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen
digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte,
Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen
Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert
Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im
Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com
(https://www.univarsolutions.com/).
Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions
Ingredients + Specialties from Univar Solutions bietet Spezialkunden und
Lieferanten, die das moderne Leben voranbringen möchten, die besten Produkte,
Mitarbeiter und Ergebnisse. Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation
und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio
unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die
Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie
mehr unter univarsolutions.com
(https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=en&o=4510350-
1&h=2355104113&u=http%3A%2F%2Funivarsolutions.com%2F&a=univarsolutions.com).
Über LANXESS
LANXESS ist ein führendes Unternehmen im Bereich Spezialchemikalien mit einem
Umsatz von 5,7 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit
rund 11.700 Mitarbeiter in 32 Ländern. Das Kerngeschäft von LANXESS umfasst die
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von chemischen Zwischenprodukten,
Additiven und Verbraucherschutzprodukten. LANXESS hat unter anderem im Dow Jones
Best-in-Class-Index sowie bei den MSCI-ESG- und ISS-ESG-Ratings führende
Positionen erreicht - als Anerkennung für sein Engagement für Nachhaltigkeit.
Erfahren Sie mehr unter lanxess.com (https://www.lanxess.com/).
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