GNW-News: Univar Solutions erweitert sein Portfolio an pflanzlichen Inhaltsstoffen durch eine strategische Zusammenarbeit mit Roquette in Nordamerika

04.11.26 22:24 Uhr

^DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender

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Lösungsanbieter für Anwender von Spezial- und Grundzutaten, gab eine neue

Vertriebspartnerschaft zwischen seinem Geschäftsbereich Foodology by Univar

Solutions und Roquette, einem weltweit führenden Anbieter pflanzlicher Zutaten,

bekannt. Der Vertrag umfasst ein erweitertes Portfolio an Zelluloseprodukten

sowie die pflanzlichen Proteine NUTRALYS(®) und die löslichen Ballaststoffe

NUTRIOSE(®), wodurch das Angebot an pflanzlichen Produkten von Foodology by

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Univar Solutions für Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada gestärkt wird.

?Gemeinsam mit Roquette, einem weltweit führenden Pionier im Bereich

pflanzlicher Inhaltsstoffe, lösen wir unser Versprechen ein, unseren Kunden

innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten", sagte Aaron Lee, Senior Vice

President für den Bereich Gesundheit und Ernährung bei Univar Solutions.?Indem

wir unsere Zusammenarbeit in Nordamerika über Zelluloseprodukte hinaus auf

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pflanzliche Proteine und Fasern ausweiten, verbinden wir die Führungsrolle von

Roquette im Bereich der Lebensmittelinnovation mit unserer unübertroffenen

Lieferkette und unseren Marktkenntnissen, um die Zukunft der Ernährung

mitzugestalten. Durch diese Zusammenarbeit setzen wir Feeding Healthy Tomorrows

in die Tat um - ein Projekt nach dem anderen."

NUTRALYS(®) Erbsenprotein ist eine Produktreihe vielseitiger pflanzlicher

Proteinzutaten, die aus gentechnikfreien gelben Erbsen mithilfe des von Roquette

patentierten wasserbasierten Verfahrens gewonnen werden. Der lösliche

Ballaststoff NUTRIOSE(®), der aus gentechnikfreiem Weizen oder Mais gewonnen

wird, zeichnet sich durch einen neutralen Geschmack aus, der den ursprünglichen

Geschmack bewahrt, sowie durch eine klinisch nachgewiesene Verträglichkeit und

eine außergewöhnliche Verarbeitungsstabilität. Das Portfolio an

Zelluloseprodukten umfasst METHOCEL(TM), WELLENCE(TM), ETHOCEL(TM), TABULOSE(®) und

MICROCEL(®), wodurch Kunden in der Lage sind, in einer Vielzahl von

Lebensmittelanwendungen für Textur, Stabilität, Verarbeitbarkeit und ein

positives Verbrauchererlebnis zu sorgen. Mit über 90 Jahren Erfahrung steht

Roquette an der Spitze der Innovation im Bereich Lebensmittel und Ernährung und

leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung gesünderer, nachhaltigerer und

pflanzlicher Ernährungslösungen.

?Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Univar Solutions über

Zelluloseprodukte hinaus auf pflanzliche Proteine und Fasern auszuweiten", sagte

Gaetan Fauvarque, Leiter des globalen Vertriebsmanagements im Geschäftsbereich

Ernährung und Bioindustrie bei Roquette.?Durch diese erweiterte Zusammenarbeit

werden unseren Kunden in Nordamerika mehr unserer Produkte zur Verfügung stehen.

Gemeinsam können wir auf unseren jeweiligen Stärken aufbauen, um innovativen,

pflanzlichen Lösungen für mehr Kunden zugänglich zu machen und besser auf die

sich wandelnden Bedürfnisse in der gesamten Lebensmittel- und Ernährungsbranche

einzugehen."

Das Portfolio wird eine Reihe von Anwendungen im Lebensmittel- und

Getränkebereich unterstützen, darunter Proteingetränke, angereicherte Snacks,

pflanzliche Ernährungsformen, Backwaren und Fleischalternativen - ganz im

Einklang mit wichtigen Markttrends wie der Proteinanreicherung, pflanzlichen

Ernährungsformen, Therapeutika zur Gewichtsregulierung und einer erhöhten

Ballaststoffzufuhr. Mit einem starken Schwerpunkt auf Nutrazeutika und

Sporternährung tragen die innovativen Inhaltsstoffe des Portfolios zudem dazu

bei, dass Verbraucher einen gesünderen Lebensstil annehmen und beibehalten

können.

Erfahren Sie, wie Foodology by Univar Solutions

(https://www.univarsolutions.com/industries/food-ingredients) Marken dabei

unterstützt, den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen immer einen Schritt

voraus zu sein, indem es hochwertige Zutaten und innovative Rezepturen

bereitstellt.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Distributor von Spezialchemikalien

und Inhaltsstoffen und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit

führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der

Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender

Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer

Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen

digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte,

Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen

Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert

Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im

Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com

(https://www.univarsolutions.com/).

Über Roquette

Roquette ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger pflanzlicher Lösungen

und treibt Innovationen voran, die die Zukunft der Ernährung, der Gesundheit und

der Bioindustrie prägen. Das Unternehmen nutzt natürliche Ressourcen wie Weizen,

Mais, Algen und Zellulose, um hochwirksame Inhaltsstoffe herzustellen, die in

alltäglichen Lebensmitteln, oralen Arzneimitteln, hochentwickelten

Biopharmazeutika und einer Reihe biobasierter Produkte zum Einsatz kommen. Als

Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und 11.000 Mitarbeitern bedient

Roquette Kunden in über 150 Ländern und hat sich der Schaffung von nachhaltigem

Mehrwert für Kunden, Patienten, Verbraucher und die Gesellschaft verschrieben.

Gemeinsam verwandeln wir das Potenzial der Natur in die Grundlagen des Lebens.

Erfahren Sie hier (https://www.roquette.com/) mehr über Roquette.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

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ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und

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und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des

Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl

die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die

Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in

dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie

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Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.

Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,

finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen

Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"

dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben

ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

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späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies

ist gesetzlich vorgeschrieben.

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mediarelations@univarsolutions.com

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