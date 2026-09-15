GNW-News: Univar Solutions in Liste der TIME Best Companies for Future Leaders 2026 aufgenommen

15.09.26 11:03 Uhr

^DOWNERS GROVE, Ill., Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von

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Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute

bekannt gegeben, dass das Unternehmen in die renommierte Liste von TIME?Best

Companies for Future Leaders 2026" aufgenommen wurde. Die Auszeichnung wurde in

Partnerschaft mit Statista verliehen, einem führenden Anbieter von Branchendaten

und Rankings. Die vollständige Liste ist verfügbar unter TIME.com

(https://time.com/7333715/best-companies-future-leaders-2026/).

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Das TIME-Ranking?Best Companies for Future Leaders" zeichnet Unternehmen und

Organisationen in den gesamten USA aus, die maßgeblich zum Werdegang der

einflussreichsten Führungspersönlichkeiten des Landes beigetragen haben. Ein

Blick auf die Laufbahnen der führenden Persönlichkeiten Amerikas zeigt, wie

entscheidend prägende Erfahrungen in Organisationen für die Entwicklung der

Visionäre von morgen sind.

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?Die Aufnahme in die Liste der TIME Best Companies for Future Leaders ist eine

große Ehre und unterstreicht das Engagement von Univar Solutions für den Aufbau

einer Unternehmenskultur, in der Mitarbeiter sich weiterentwickeln, etwas

bewirken und Verantwortung übernehmen können", so Alexandra Colin, Chief Legal

and Administrative Officer, Univar Solutions.?Unser Erfolg basiert auf unseren

talentierten Mitarbeitern, die den nötigen Freiraum haben, um für unsere Kunden,

unsere Gemeinden und unsere Branche etwas bewegen zu können. Wir sind stolz

darauf, in Programme und Chancen zu investieren, die es unseren Mitarbeitern

ermöglichen, sich beruflich weiterzuentwickeln, und gleichzeitig unserem Ziel

näherzukommen, für gesunde, gut versorgte, saubere und sichere Gemeinden zu

sorgen."

Das diesjährige Ranking ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse von rund

4.900 Führungspersönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen, darunter

Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst und Aktivismus. Ausgezeichnet wurden

Organisationen, die einzigartige Chancen und wirkungsvolle berufliche

Erfahrungen bieten.

?Bei Univar Solutions hat die Entwicklung künftiger Führungskräfte strategische

Priorität. Mit Weiterbildungsprogrammen wie der Univar Solutions Academy bieten

wir unseren Mitarbeitern die Ressourcen und Erfahrungen, die sie in jeder Phase

ihrer beruflichen Laufbahn dabei unterstützen voranzukommen", so Lamiya

Mammadova, Chief Human Resources Officer, Ingredients + Specialties, Univar

Solutions.?Diese Auszeichnung unterstreicht unser fortlaufendes Engagement,

Talente zu fördern, Innovationen voranzutreiben und ein Umfeld zu schaffen, in

dem sich unsere Mitarbeiter entfalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen

können."

Univar Solutions ist stolz darauf, dank des Engagements und des Talents seines

Teams zu den TIME Best Companies for Future Leaders 2026 zu gehören. Diese

Auszeichnung verdeutlicht, dass Führung weit über Entscheidungen auf

Vorstandsebene hinausgeht und den Arbeitsplatz, die Gesellschaft sowie unzählige

Karrierewege prägt.

Die vollständige Liste ist verfügbar unter: https://time.com/7333715/best-

companies-future-leaders-2026/

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für

unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der

Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und

Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden

und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr

unter univarsolutions.com.

Über Statista

Statista erstellt in Zusammenarbeit mit namhaften Medienmarken Hunderte globale

Unternehmensrankings und Firmenverzeichnisse. Die Plattform des Unternehmens,

Statista.com, bietet umfassende Statistiken, Business-Intelligence und

Marktanalysen für Fachkräfte weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",

?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder ähnlichen

Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und

Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen

und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des

Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl

die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die

Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in

dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie

für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen

Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.

Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,

finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen

Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"

dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben

ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem

späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies

ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

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