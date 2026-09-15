GNW-News: Univar Solutions in Liste der TIME Best Companies for Future Leaders 2026 aufgenommen
^DOWNERS GROVE, Ill., Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute
bekannt gegeben, dass das Unternehmen in die renommierte Liste von TIME?Best
Companies for Future Leaders 2026" aufgenommen wurde. Die Auszeichnung wurde in
Partnerschaft mit Statista verliehen, einem führenden Anbieter von Branchendaten
und Rankings. Die vollständige Liste ist verfügbar unter TIME.com
(https://time.com/7333715/best-companies-future-leaders-2026/).
Das TIME-Ranking?Best Companies for Future Leaders" zeichnet Unternehmen und
Organisationen in den gesamten USA aus, die maßgeblich zum Werdegang der
einflussreichsten Führungspersönlichkeiten des Landes beigetragen haben. Ein
Blick auf die Laufbahnen der führenden Persönlichkeiten Amerikas zeigt, wie
entscheidend prägende Erfahrungen in Organisationen für die Entwicklung der
Visionäre von morgen sind.
?Die Aufnahme in die Liste der TIME Best Companies for Future Leaders ist eine
große Ehre und unterstreicht das Engagement von Univar Solutions für den Aufbau
einer Unternehmenskultur, in der Mitarbeiter sich weiterentwickeln, etwas
bewirken und Verantwortung übernehmen können", so Alexandra Colin, Chief Legal
and Administrative Officer, Univar Solutions.?Unser Erfolg basiert auf unseren
talentierten Mitarbeitern, die den nötigen Freiraum haben, um für unsere Kunden,
unsere Gemeinden und unsere Branche etwas bewegen zu können. Wir sind stolz
darauf, in Programme und Chancen zu investieren, die es unseren Mitarbeitern
ermöglichen, sich beruflich weiterzuentwickeln, und gleichzeitig unserem Ziel
näherzukommen, für gesunde, gut versorgte, saubere und sichere Gemeinden zu
sorgen."
Das diesjährige Ranking ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse von rund
4.900 Führungspersönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen, darunter
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst und Aktivismus. Ausgezeichnet wurden
Organisationen, die einzigartige Chancen und wirkungsvolle berufliche
Erfahrungen bieten.
?Bei Univar Solutions hat die Entwicklung künftiger Führungskräfte strategische
Priorität. Mit Weiterbildungsprogrammen wie der Univar Solutions Academy bieten
wir unseren Mitarbeitern die Ressourcen und Erfahrungen, die sie in jeder Phase
ihrer beruflichen Laufbahn dabei unterstützen voranzukommen", so Lamiya
Mammadova, Chief Human Resources Officer, Ingredients + Specialties, Univar
Solutions.?Diese Auszeichnung unterstreicht unser fortlaufendes Engagement,
Talente zu fördern, Innovationen voranzutreiben und ein Umfeld zu schaffen, in
dem sich unsere Mitarbeiter entfalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen
können."
Univar Solutions ist stolz darauf, dank des Engagements und des Talents seines
Teams zu den TIME Best Companies for Future Leaders 2026 zu gehören. Diese
Auszeichnung verdeutlicht, dass Führung weit über Entscheidungen auf
Vorstandsebene hinausgeht und den Arbeitsplatz, die Gesellschaft sowie unzählige
Karrierewege prägt.
Die vollständige Liste ist verfügbar unter: https://time.com/7333715/best-
companies-future-leaders-2026/
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für
unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der
Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und
Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden
und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr
unter univarsolutions.com.
Über Statista
Statista erstellt in Zusammenarbeit mit namhaften Medienmarken Hunderte globale
Unternehmensrankings und Firmenverzeichnisse. Die Plattform des Unternehmens,
Statista.com, bietet umfassende Statistiken, Business-Intelligence und
Marktanalysen für Fachkräfte weltweit.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",
?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder ähnlichen
Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und
Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen
und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die
Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des
Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl
die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die
Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in
dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie
für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.
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finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen
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wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem
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