GNW-News: Univar Solutions in Newsweeks Liste der "World's Greenest Companies 2026" aufgenommen

17.07.26 08:15 Uhr

^DOWNERS GROVE, Illinois, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von

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Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute

bekannt gegeben, dass das Unternehmen in die Liste?World's Greenest Companies

2026" aufgenommen wurde, die von Newsweek gemeinsam mit der Plant-A Insights

Group veröffentlicht wird. Die Auszeichnung basiert auf einer Auswertung

öffentlich zugänglicher Daten, die in Zusammenarbeit mit Plant-A Insights und

GIST Impact durchgeführt wurde. Sie würdigt Unternehmen, die ihre

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Umweltauswirkungen nachweislich verringern und Nachhaltigkeit konsequent

vorantreiben.

?Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Sie bestätigt unser

kontinuierliches Engagement, unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren - ein

Anspruch, der fest in unserer Geschäftstätigkeit verankert ist", sagt Alexa

Colin, Chief Legal and Administrative Officer und Executive Sustainability Lead

bei Univar Solutions.?Mit einem konsequenten und praxisorientierten Ansatz

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arbeiten wir daran, Emissionen in unseren Betrieben und entlang unserer gesamten

Wertschöpfungskette zu senken und gleichzeitig sowohl ökologischen als auch

wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen."

Durch kontinuierliche Investitionen in Technologien, die Optimierung von

Prozessen sowie die aktive Einbindung der gesamten Organisation treibt Univar

Solutions die Umsetzung seiner Klimaziele für 2030 und seines langfristigen

Netto-Null-Anspruchs weiter voran - ein Engagement, das maßgeblich zu dieser

Auszeichnung beigetragen hat. Ein weiterer zentraler Baustein des

Nachhaltigkeitsprogramms des Unternehmens ist die effiziente Nutzung von

Ressourcen.

?Für Univar Solutions ist Ressourceneffizienz zugleich Verantwortung und

Chance", sagt Dr. Liam McCarroll, Senior Director Global Sustainability & Social

Impact bei Univar Solutions.?Wir arbeiten kontinuierlich daran, Abfälle zu

vermeiden, Wasser effizienter einzusetzen und die Prinzipien der

Kreislaufwirtschaft überall dort zu verankern, wo dies sinnvoll und praktikabel

ist. So verbessern wir unsere Abläufe, senken Kosten, reduzieren Risiken und

unterstützen unsere Kunden mit intelligenten Lösungen für das

Ressourcenmanagement dabei, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Zur Auszeichnung beigetragen hat außerdem das Sustainable & Natural Product

Framework von Univar Solutions, das Kunden dabei unterstützt, die Nachhaltigkeit

von Inhaltsstoffen und Rohstoffen fundiert zu bewerten. Das Framework schafft

die Grundlage für einen transparenten und zielführenden Austausch über

Nachhaltigkeit auf Produktebene.

?Wir sind überzeugt, dass wir unsere Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

aktiv begleiten müssen", sagt Kelly Gilroy, Vice President Commercial

Sustainability bei Univar Solutions.?Mit unserem Sustainable & Natural Product

Portfolio schaffen wir Transparenz und Orientierung und unterstützen unsere

Kunden dabei, Nachhaltigkeit gemeinsam mit uns auf Produktebene voranzubringen."

Für das Ranking?World's Greenest Companies 2026" bewertet Newsweek die 850

führenden Unternehmen aus 28 Ländern. Grundlage des Rankings sind mehr als 25

Nachhaltigkeitskriterien, darunter Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch,

Abfallaufkommen sowie die konsequente Einhaltung der Nachhaltigkeitsstandards

der Europäischen Union.

?Die Zukunft unseres Planeten erfordert entschlossenes und gemeinsames Handeln

über alle Branchen hinweg", sagt Jennifer H. Cunningham, Chefredakteurin von

Newsweek.?Mit den 'World's Greenest Companies' rücken wir Unternehmen in den

Mittelpunkt, die eindrucksvoll zeigen, dass ökologische Verantwortung längst

weit mehr ist als eine moralische Verpflichtung: Sie ist ein wesentlicher

Erfolgsfaktor für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Wirtschaften in einer

sich wandelnden Welt."

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten von Univar Solutions

finden Sie unter: https://www.univarsolutions.com/sustainability

Erfahren Sie mehr über das?World's Greenest Companies 2026"-Ranking von

Newsweek unter: https://rankings.newsweek.com/worlds-greenest-companies-2026

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte,

Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen

Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert

Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im

Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com

(https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=en&o=4659579-

1&h=3400314511&u=https%3A%2F%2Fwww.univarsolutions.com%2F&a=univarsolutions.com).

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für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in dieser Mitteilung

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2551afa3a69e

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5cb6-4a61-9b92-9c436b3d302d

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