GNW-News: Univar Solutions in Newsweeks Liste der "World's Greenest Companies 2026" aufgenommen
^DOWNERS GROVE, Illinois, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute
bekannt gegeben, dass das Unternehmen in die Liste?World's Greenest Companies
2026" aufgenommen wurde, die von Newsweek gemeinsam mit der Plant-A Insights
Group veröffentlicht wird. Die Auszeichnung basiert auf einer Auswertung
öffentlich zugänglicher Daten, die in Zusammenarbeit mit Plant-A Insights und
GIST Impact durchgeführt wurde. Sie würdigt Unternehmen, die ihre
Umweltauswirkungen nachweislich verringern und Nachhaltigkeit konsequent
vorantreiben.
?Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Sie bestätigt unser
kontinuierliches Engagement, unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren - ein
Anspruch, der fest in unserer Geschäftstätigkeit verankert ist", sagt Alexa
Colin, Chief Legal and Administrative Officer und Executive Sustainability Lead
bei Univar Solutions.?Mit einem konsequenten und praxisorientierten Ansatz
arbeiten wir daran, Emissionen in unseren Betrieben und entlang unserer gesamten
Wertschöpfungskette zu senken und gleichzeitig sowohl ökologischen als auch
wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen."
Durch kontinuierliche Investitionen in Technologien, die Optimierung von
Prozessen sowie die aktive Einbindung der gesamten Organisation treibt Univar
Solutions die Umsetzung seiner Klimaziele für 2030 und seines langfristigen
Netto-Null-Anspruchs weiter voran - ein Engagement, das maßgeblich zu dieser
Auszeichnung beigetragen hat. Ein weiterer zentraler Baustein des
Nachhaltigkeitsprogramms des Unternehmens ist die effiziente Nutzung von
Ressourcen.
?Für Univar Solutions ist Ressourceneffizienz zugleich Verantwortung und
Chance", sagt Dr. Liam McCarroll, Senior Director Global Sustainability & Social
Impact bei Univar Solutions.?Wir arbeiten kontinuierlich daran, Abfälle zu
vermeiden, Wasser effizienter einzusetzen und die Prinzipien der
Kreislaufwirtschaft überall dort zu verankern, wo dies sinnvoll und praktikabel
ist. So verbessern wir unsere Abläufe, senken Kosten, reduzieren Risiken und
unterstützen unsere Kunden mit intelligenten Lösungen für das
Ressourcenmanagement dabei, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."
Zur Auszeichnung beigetragen hat außerdem das Sustainable & Natural Product
Framework von Univar Solutions, das Kunden dabei unterstützt, die Nachhaltigkeit
von Inhaltsstoffen und Rohstoffen fundiert zu bewerten. Das Framework schafft
die Grundlage für einen transparenten und zielführenden Austausch über
Nachhaltigkeit auf Produktebene.
?Wir sind überzeugt, dass wir unsere Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit
aktiv begleiten müssen", sagt Kelly Gilroy, Vice President Commercial
Sustainability bei Univar Solutions.?Mit unserem Sustainable & Natural Product
Portfolio schaffen wir Transparenz und Orientierung und unterstützen unsere
Kunden dabei, Nachhaltigkeit gemeinsam mit uns auf Produktebene voranzubringen."
Für das Ranking?World's Greenest Companies 2026" bewertet Newsweek die 850
führenden Unternehmen aus 28 Ländern. Grundlage des Rankings sind mehr als 25
Nachhaltigkeitskriterien, darunter Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch,
Abfallaufkommen sowie die konsequente Einhaltung der Nachhaltigkeitsstandards
der Europäischen Union.
?Die Zukunft unseres Planeten erfordert entschlossenes und gemeinsames Handeln
über alle Branchen hinweg", sagt Jennifer H. Cunningham, Chefredakteurin von
Newsweek.?Mit den 'World's Greenest Companies' rücken wir Unternehmen in den
Mittelpunkt, die eindrucksvoll zeigen, dass ökologische Verantwortung längst
weit mehr ist als eine moralische Verpflichtung: Sie ist ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Wirtschaften in einer
sich wandelnden Welt."
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten von Univar Solutions
finden Sie unter: https://www.univarsolutions.com/sustainability
Erfahren Sie mehr über das?World's Greenest Companies 2026"-Ranking von
Newsweek unter: https://rankings.newsweek.com/worlds-greenest-companies-2026
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte,
Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen
Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert
Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im
Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com
(https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=en&o=4659579-
1&h=3400314511&u=https%3A%2F%2Fwww.univarsolutions.com%2F&a=univarsolutions.com).
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2551afa3a69e
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