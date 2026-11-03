GNW-News: Univar Solutions schließt Übernahme des Geschäftsbereichs Lavo Bulk in Kanada ab

03.11.26 15:04 Uhr

^DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" oder?das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von

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Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, hat die

Übernahme bestimmter Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Lavo Bulk von KIK

Consumer Products in Kanada abgeschlossen (?Lavo Bulk").

Mit der Übernahme baut Univar Solutions seine Präsenz in Ostkanada aus und

erweitert das Angebot an ergänzenden Chemielösungen sowie die Kompetenzen, die

das Unternehmen seinen Kunden in der Region zur Verfügung stellen kann.

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?Lavo Bulk ergänzt unser Geschäft in strategisch sinnvoller Weise und

unterstützt unser Ziel, gemeinsam mit wichtigen Kunden und strategischen

Lieferanten in Kanada weiter zu wachsen", sagt Bob Craycraft, CEO des

Geschäftsbereichs Chemical Distribution & Services von Univar Solutions.?Wir

freuen uns, das Team von Lavo Bulk bei Univar Solutions willkommen zu heißen.

Gemeinsam wollen wir auf der langjährigen Erfahrung, den gewachsenen

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Geschäftsbeziehungen und den Kompetenzen des Teams aufbauen und unseren Kunden

weiterhin den sicheren und zuverlässigen Service bieten, den sie von uns

erwarten."

Die Führungskräfte und das Vertriebsteam von Lavo Bulk, die bislang für das

Lavo-Bulk-Geschäft tätig waren, sind zu Univar Solutions gewechselt. Damit

bleiben wertvolles Fachwissen, bestehende Kunden- und Lieferantenbeziehungen

sowie Kenntnisse der betrieblichen Abläufe und Beschaffungsanforderungen

erhalten.

?Wir sehen vielfältige Möglichkeiten, auf den Stärken des Geschäfts aufzubauen

und unsere Beziehungen zu Kunden und Lieferanten in der gesamten Region weiter

zu vertiefen", ergänzt Chris Halberg, Senior Regional Vice President für Kanada

und EMEA im Geschäftsbereich Chemical Distribution & Services von Univar

Solutions.?Unser unmittelbares Ziel ist es, den Übergang reibungslos zu

gestalten, unsere neuen Kollegen bestmöglich zu unterstützen und das hohe

Serviceniveau aufrechtzuerhalten, das unsere Kunden gewohnt sind."

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für

unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der

Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und

Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden

und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr

unter univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang

mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",

?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder ähnlichen

Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und

Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen

und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt oder die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des

Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl

die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die

Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in

dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie

für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen

Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können.

Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten,

finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen

Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift?Risk Factors"

dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben

ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem

späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine

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ist gesetzlich vorgeschrieben.

Media Relations

Dwayne Roark

+1 331-777-6031

mediarelations@univarsolutions.com

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