GNW-News: Univar Solutions übernimmt Interpur Chemicals und stärkt das Geschäft mit Polyurethanen und Pulverlacken in der EMEA-Region
^Breiteres Produktportfolio, umfassendere Formulierungskompetenz und höhere
Versorgungssicherheit für Kunden aus den Bereichen Beschichtungen und
Performance Materials
DOWNERS GROVE, Illinois, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC
(?Univar Solutions" bzw.?das Unternehmen") hat heute die Übernahme von Interpur
Chemicals bekannt gegeben, einem der führenden europäischen Distributoren für
Polyurethane und Pulverlacke. Mit der Akquisition stärkt Univar Solutions den
Geschäftsbereich Performance Materials innerhalb von Ingredients + Specialties
und baut zugleich seine technischen Kompetenzen sowie seine Präsenz in Europa,
dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) weiter aus. Die Verbindung der ausgeprägten
lokalen Marktkenntnisse von Interpur Chemicals mit den langjährigen
Lieferantenbeziehungen und dem leistungsfähigen Distributionsnetz von Univar
Solutions verschafft Kunden einen besseren Zugang zu Materialien, erhöht die
Versorgungssicherheit und bietet noch umfassendere Unterstützung bei
Formulierungs- und Anwendungsanforderungen.
?Wir freuen uns sehr, Interpur Chemicals bei Ingredients + Specialties von
Univar Solutions willkommen zu heißen. Mit der Zusammenführung unserer sich
ideal ergänzenden Portfolios, unserer technischen Expertise und unserer starken
Kundenbeziehungen schaffen wir einen echten Mehrwert", so Nick Powell, CEO von
Ingredients + Specialties bei Univar Solutions.?Interpur Chemicals ist in einem
der dynamischsten CASE-Märkte Europas hervorragend positioniert - genau dort, wo
wir unsere Wachstumschancen sehen. Mit diesem Schritt erweitern wir unser
Angebot für unsere Kunden und investieren zugleich gezielt in Kompetenzen, die
nachhaltiges Wachstum in wichtigen Anwendungen und Endmärkten ermöglichen."
?Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für unser Geschäft mit
Performance Materials. Sie ermöglicht es uns, der steigenden Nachfrage unserer
Kunden nach den wichtigen Produkten gerecht zu werden, die moderne
Hochleistungsanwendungen erst möglich machen", erklärt Matthew Oliver, Senior
Vice President Performance Materials bei Univar Solutions.?Mit dem Ausbau
unseres Lösungsportfolios und unserer Präsenz in wachstumsstarken Märkten und
Anwendungsfeldern stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kunden genau dort zu
unterstützen, wo es den größten Unterschied macht - bei der Formulierung und der
praktischen Anwendung."
?Wir freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel gemeinsam mit Univar Solutions -
einem Unternehmen, das ähnliche Werte teilt und einen langfristigen, auf
Beziehungen ausgerichteten Marktansatz verfolgt", so Óscar García, CEO von
Interpur Chemicals.?Diese Übernahme ist ein bedeutender nächster Schritt für
die CASE-Branche. Sie vereint technische Kompetenz, starke
Lieferantenbeziehungen und vertrauensvolle Kundenpartnerschaften und schafft
damit eine ideale Plattform, um die Kompetenzen im Bereich Spezialprodukte
weiter auszubauen."
Univar Solutions verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung im Vertrieb von
Chemikalien und Inhaltsstoffen. Interpur Chemicals kann auf mehr als 20 Jahre
Erfahrung in der Lieferung chemischer Rohstoffe und der technischen Beratung für
die Polyurethan-, Harz- und Pulverlackindustrie zurückblicken. Beide Unternehmen
teilen das gemeinsame Engagement für Transparenz, exzellenten Service und
soziale Verantwortung. Im Zuge der Transaktion werden 18 Mitarbeitende zu Univar
Solutions wechseln und so die Kontinuität für Kunden, Lieferanten und weitere
Geschäftspartner sicherstellen.
Über Univar Solutions
Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für
Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio
der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten
Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,
herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und
regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung
sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um
maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für
unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der
Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und
Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden
und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr
unter univarsolutions.com.
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