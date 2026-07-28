GNW-News: Univar Solutions übernimmt Interpur Chemicals und stärkt das Geschäft mit Polyurethanen und Pulverlacken in der EMEA-Region

28.07.26 19:57 Uhr

^Breiteres Produktportfolio, umfassendere Formulierungskompetenz und höhere

Versorgungssicherheit für Kunden aus den Bereichen Beschichtungen und

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Performance Materials

DOWNERS GROVE, Illinois, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC

(?Univar Solutions" bzw.?das Unternehmen") hat heute die Übernahme von Interpur

Chemicals bekannt gegeben, einem der führenden europäischen Distributoren für

Polyurethane und Pulverlacke. Mit der Akquisition stärkt Univar Solutions den

Geschäftsbereich Performance Materials innerhalb von Ingredients + Specialties

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und baut zugleich seine technischen Kompetenzen sowie seine Präsenz in Europa,

dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) weiter aus. Die Verbindung der ausgeprägten

lokalen Marktkenntnisse von Interpur Chemicals mit den langjährigen

Lieferantenbeziehungen und dem leistungsfähigen Distributionsnetz von Univar

Solutions verschafft Kunden einen besseren Zugang zu Materialien, erhöht die

Versorgungssicherheit und bietet noch umfassendere Unterstützung bei

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Formulierungs- und Anwendungsanforderungen.

?Wir freuen uns sehr, Interpur Chemicals bei Ingredients + Specialties von

Univar Solutions willkommen zu heißen. Mit der Zusammenführung unserer sich

ideal ergänzenden Portfolios, unserer technischen Expertise und unserer starken

Kundenbeziehungen schaffen wir einen echten Mehrwert", so Nick Powell, CEO von

Ingredients + Specialties bei Univar Solutions.?Interpur Chemicals ist in einem

der dynamischsten CASE-Märkte Europas hervorragend positioniert - genau dort, wo

wir unsere Wachstumschancen sehen. Mit diesem Schritt erweitern wir unser

Angebot für unsere Kunden und investieren zugleich gezielt in Kompetenzen, die

nachhaltiges Wachstum in wichtigen Anwendungen und Endmärkten ermöglichen."

?Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für unser Geschäft mit

Performance Materials. Sie ermöglicht es uns, der steigenden Nachfrage unserer

Kunden nach den wichtigen Produkten gerecht zu werden, die moderne

Hochleistungsanwendungen erst möglich machen", erklärt Matthew Oliver, Senior

Vice President Performance Materials bei Univar Solutions.?Mit dem Ausbau

unseres Lösungsportfolios und unserer Präsenz in wachstumsstarken Märkten und

Anwendungsfeldern stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kunden genau dort zu

unterstützen, wo es den größten Unterschied macht - bei der Formulierung und der

praktischen Anwendung."

?Wir freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel gemeinsam mit Univar Solutions -

einem Unternehmen, das ähnliche Werte teilt und einen langfristigen, auf

Beziehungen ausgerichteten Marktansatz verfolgt", so Óscar García, CEO von

Interpur Chemicals.?Diese Übernahme ist ein bedeutender nächster Schritt für

die CASE-Branche. Sie vereint technische Kompetenz, starke

Lieferantenbeziehungen und vertrauensvolle Kundenpartnerschaften und schafft

damit eine ideale Plattform, um die Kompetenzen im Bereich Spezialprodukte

weiter auszubauen."

Univar Solutions verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung im Vertrieb von

Chemikalien und Inhaltsstoffen. Interpur Chemicals kann auf mehr als 20 Jahre

Erfahrung in der Lieferung chemischer Rohstoffe und der technischen Beratung für

die Polyurethan-, Harz- und Pulverlackindustrie zurückblicken. Beide Unternehmen

teilen das gemeinsame Engagement für Transparenz, exzellenten Service und

soziale Verantwortung. Im Zuge der Transaktion werden 18 Mitarbeitende zu Univar

Solutions wechseln und so die Kontinuität für Kunden, Lieferanten und weitere

Geschäftspartner sicherstellen.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für

Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio

der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten

Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam,

herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und

regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung

sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um

maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für

unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der

Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und

Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden

und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr

unter univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden

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mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im

Allgemeinen an Begriffen wie?glaubt",?erwartet",?könnte",?wird",?sollte",

?strebt an",?beabsichtigt",?plant",?schätzt",?geht davon aus" oder ähnlichen

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und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des

Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Obwohl

die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die

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+1 331-777-6031

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