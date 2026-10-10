GNW-News: Universiade-Flamme in Turin übergeben: Changchun bereitet sich auf die Winterspiele 2027 vor
^TURIN, Italien, Oct. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Turin ist am Donnerstag das
Feuer für die Winter-Universiade 2027 in Changchun entzündet worden. Die
Zeremonie setzt einen wichtigen Meilenstein in den Vorbereitungen auf die 33.
Winter World University Games, die im Januar 2027 in der nordostchinesischen
Provinz Jilin stattfinden.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5695/eng)
Die feierliche Zeremonie fand an der Universität Turin statt. Gu Gang,
Bürgermeister von Changchun, und Leonz Eder, Präsident des Internationalen
Hochschulsportverbands (FISU), entzündeten das Feuer in der Schale gemeinsam
mithilfe der historischen Fackel der ersten Universiade von 1959. Anschließend
wurde die Flamme in die offizielle Sicherheitslaterne für die Spiele 2027
übertragen.
Das Rahmenprogramm umfasste einen Werbefilm zu den Spielen, die Nationalhymnen
Chinas und Italiens sowie Darbietungen, die den urbanen Charakter Changchuns und
die chinesische Kultur in den Mittelpunkt stellten. Zu den künstlerischen
Höhepunkten zählten eine von Eiskristallen inspirierte Choreografie sowie eine
Performance im traditionellen chinesischen Stil, die den winterlichen
Landschaften Nordchinas gewidmet war.
Bürgermeister Gu Gang, zugleich Vorsitzender des Organisationskomitees, betonte
in seiner Ansprache, dass die Übergabe der Flamme als Brücke für den kulturellen
Austausch zwischen Ost und West diene. Der Wintersport könne dazu beitragen, das
gegenseitige Verständnis und die Freundschaft unter jungen Menschen aus
verschiedenen Ländern und Regionen zu stärken.
Im Anschluss an die Zeremonie wurde die Flamme im Rahmen eines Fackellaufs durch
Turin getragen. Die Route führte vorbei am Ägyptischen Museum und den Murazzi
del Po bis zum Castello del Valentino, dem historischen Sitz der Polytechnischen
Universität Turin. Zu den Fackelträgern gehörten FISU-Präsident Leonz Eder,
Cristina Prandi, Rektorin der Universität Turin, und Elena Maria Baralis,
Vizerektorin der Polytechnischen Universität Turin. Nach dem Lauf wurde die
Laterne sicher verwahrt.
Wie das Organisationskomitee mitteilte, ist die offizielle Begrüßungszeremonie
für die Flamme in Changchun für den 14. Oktober geplant.
Die Winter World University Games Changchun 2027 finden vom 15. bis 25. Januar
2027 statt. Changchun richtet die Eis- und Schneewettbewerbe gemeinsam mit der
Nachbarstadt Jilin aus. Auf dem Programm stehen 97 Wettbewerbe in zwölf
Sportarten, darunter die neu aufgenommene Disziplin Winter-Crosslauf.
Turin nimmt in der Geschichte der Spiele eine besondere Stellung ein. Die Stadt
war 1959 Gastgeberin der ersten Sommer-Universiade und ist seither die
dauerhafte Heimat der FISU-?Flamme des Wissens". Seit 2018 reisen die jeweiligen
Gastgeberstädte nach Turin, um die Flamme entgegenzunehmen und anschließend zu
ihren eigenen Spielen zu bringen.
Mit den Spielen 2027 kehrt die Winter-Universiade erstmals seit der Ausgabe
2009 in Harbin wieder nach China zurück. Die Vorbereitungen in Changchun und
Jilin laufen auf Hochtouren. Sie umfassen die Fertigstellung der
Wettkampfstätten, die operative Ablaufplanung sowie die Bereitstellung von
Serviceangeboten.
FISU-Präsident Leonz Eder erklärte kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur
Xinhua, dass die Vorbereitungen planmäßig verliefen. Zugleich äußerte er die
Hoffnung, dass die Winter-Universiade Changchun 2027 eine Rekordzahl an
teilnehmenden Delegationen begrüßen werde.
Kontaktperson: Herr Han, Tel.: 86-10-63074558Â°