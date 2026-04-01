GNW-News: UPDATE - Export Genius führt eine KI-gestützte intelligente Suche ein, um die Erschließung globaler Handelsmärkte zu vereinfachen
^NEU-DELHI, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Genius gab die Einführung
seiner KI-gestützten intelligenten Suche bekannt, einer neuen Funktion, die
darauf ausgelegt ist, die Erschließung globaler Handelsmöglichkeiten durch
Abfragen in natürlicher Sprache zu vereinfachen.
Im globalen Handel erfordert die Gewinnung relevanter Erkenntnisse häufig den
Einsatz mehrerer Filter, Datensätze und manueller Analysen. Die KI-gestützte
intelligente Suche optimiert diesen Prozess, indem sie es den Nutzern
ermöglicht, über einfache, strukturierte Fragen auf Handelsdaten zuzugreifen,
Partner zu identifizieren und Trends zu analysieren.
Suchen Sie in allen Handelsbereichen
Mit der KI-gestützten intelligenten Suche können Nutzer globale Handelsdaten
intuitiver auswerten. Ob es um die Verfolgung von Sendungen, die Identifizierung
von Partnern oder die Analyse von Produktströmen geht - Nutzer können Fragen
stellen wie?Finde Arzneimittelsendungen von den USA nach Brasilien",
?Identifiziere Agrarexporteure in Argentinien, die nach Vietnam liefern" oder
?Ermittle die wichtigsten Abnehmer für organische Chemikalien in Kanada".
Durch die Zusammenführung mehrerer Datenebenen in einer einzigen Abfrage
ermöglicht diese Funktion die Nachverfolgung auf Hafenebene, die Darstellung von
Handelsströmen zwischen einzelnen Ländern, Einblicke auf Unternehmensebene sowie
die Ermittlung von Exporteuren und Importeuren - wodurch die Handelsrecherche
schneller und effizienter wird.
Eine Suche, die Ihre Absicht versteht
Die KI-gestützte intelligente Suche erkennt die Absicht hinter Suchanfragen,
sodass eine manuelle Filterung entfällt. Eine Abfrage wie?Finde Importe von
elektrischen Maschinen in Bangladesch unter dem HS-Code 85" ordnet
beispielsweise automatisch die Produktkategorie, den Länderfluss und die
Handelsart zu, um präzise Ergebnisse zu liefern.
Trends anhand zeitlicher Erkenntnisse analysieren
Mit dieser Funktion können Nutzer zudem Handelstrends im Zeitverlauf
analysieren. Fragen wie?Analysiere die Exporttrends für Maschinen aus
Deutschland in die USA in den letzten fünf Jahren" oder?Zeige die Importtrends
für Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten im Jahresvergleich an" liefern klare
Erkenntnisse und helfen dabei, Nachfragemuster und Marktveränderungen zu
verstehen.
Schnellere Suche nach Käufern, Lieferanten und Märkten
Durch die Vereinfachung komplexer Suchanfragen beschleunigt die KI-gestützte
intelligente Suche die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Eine Suche wie
?Käufer von Erdölprodukten in Südamerika finden" zeigt aktive Importeure,
Handelsströme und Lieferländer auf und hilft Teams dabei, schneller von der
Recherche zur Umsetzung überzugehen.
Vereinfachung der Handelsinformationen auf Unternehmensebene
Die Funktion bietet Einblick in die Handelsaktivitäten auf Unternehmensebene
durch Abfragen wie?Verfolge die Exportaktivitäten des Unternehmens aus
Deutschland",?Analysiere die Importaktivitäten des Unternehmens in den
Vereinigten Staaten" oder?Ermittle die vom Unternehmen exportierten Rohstoffe".
Nutzer können auf Handelswerte, Handelshäufigkeit, Häfen und länderbezogene
Handelsströme zugreifen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Eine intelligentere Art, mit Handelsdaten zu arbeiten
Mit der KI-gestützten intelligenten Suche führt Export Genius einen
intuitiveren, KI-gesteuerten Ansatz für die Handelsanalyse ein. Sie hilft
Unternehmen dabei, von komplexen Filterprozessen zu schnelleren, auf
Erkenntnissen basierenden Entscheidungen überzugehen.
Über Export Genius
Export Genius ist ein führender Anbieter von Lösungen für globale Handelsdaten
und -analysen.
Medienkontakt: info@exportgenius.in
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