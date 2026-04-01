GNW-News: UPDATE - Export Genius führt eine KI-gestützte intelligente Suche ein, um die Erschließung globaler Handelsmärkte zu vereinfachen

^NEU-DELHI, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Genius gab die Einführung

seiner KI-gestützten intelligenten Suche bekannt, einer neuen Funktion, die

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darauf ausgelegt ist, die Erschließung globaler Handelsmöglichkeiten durch

Abfragen in natürlicher Sprache zu vereinfachen.

Im globalen Handel erfordert die Gewinnung relevanter Erkenntnisse häufig den

Einsatz mehrerer Filter, Datensätze und manueller Analysen. Die KI-gestützte

intelligente Suche optimiert diesen Prozess, indem sie es den Nutzern

ermöglicht, über einfache, strukturierte Fragen auf Handelsdaten zuzugreifen,

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Partner zu identifizieren und Trends zu analysieren.

Suchen Sie in allen Handelsbereichen

Mit der KI-gestützten intelligenten Suche können Nutzer globale Handelsdaten

intuitiver auswerten. Ob es um die Verfolgung von Sendungen, die Identifizierung

von Partnern oder die Analyse von Produktströmen geht - Nutzer können Fragen

stellen wie?Finde Arzneimittelsendungen von den USA nach Brasilien",

?Identifiziere Agrarexporteure in Argentinien, die nach Vietnam liefern" oder

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?Ermittle die wichtigsten Abnehmer für organische Chemikalien in Kanada".

Durch die Zusammenführung mehrerer Datenebenen in einer einzigen Abfrage

ermöglicht diese Funktion die Nachverfolgung auf Hafenebene, die Darstellung von

Handelsströmen zwischen einzelnen Ländern, Einblicke auf Unternehmensebene sowie

die Ermittlung von Exporteuren und Importeuren - wodurch die Handelsrecherche

schneller und effizienter wird.

Eine Suche, die Ihre Absicht versteht

Die KI-gestützte intelligente Suche erkennt die Absicht hinter Suchanfragen,

sodass eine manuelle Filterung entfällt. Eine Abfrage wie?Finde Importe von

elektrischen Maschinen in Bangladesch unter dem HS-Code 85" ordnet

beispielsweise automatisch die Produktkategorie, den Länderfluss und die

Handelsart zu, um präzise Ergebnisse zu liefern.

Trends anhand zeitlicher Erkenntnisse analysieren

Mit dieser Funktion können Nutzer zudem Handelstrends im Zeitverlauf

analysieren. Fragen wie?Analysiere die Exporttrends für Maschinen aus

Deutschland in die USA in den letzten fünf Jahren" oder?Zeige die Importtrends

für Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten im Jahresvergleich an" liefern klare

Erkenntnisse und helfen dabei, Nachfragemuster und Marktveränderungen zu

verstehen.

Schnellere Suche nach Käufern, Lieferanten und Märkten

Durch die Vereinfachung komplexer Suchanfragen beschleunigt die KI-gestützte

intelligente Suche die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Eine Suche wie

?Käufer von Erdölprodukten in Südamerika finden" zeigt aktive Importeure,

Handelsströme und Lieferländer auf und hilft Teams dabei, schneller von der

Recherche zur Umsetzung überzugehen.

Vereinfachung der Handelsinformationen auf Unternehmensebene

Die Funktion bietet Einblick in die Handelsaktivitäten auf Unternehmensebene

durch Abfragen wie?Verfolge die Exportaktivitäten des Unternehmens aus

Deutschland",?Analysiere die Importaktivitäten des Unternehmens in den

Vereinigten Staaten" oder?Ermittle die vom Unternehmen exportierten Rohstoffe".

Nutzer können auf Handelswerte, Handelshäufigkeit, Häfen und länderbezogene

Handelsströme zugreifen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Eine intelligentere Art, mit Handelsdaten zu arbeiten

Mit der KI-gestützten intelligenten Suche führt Export Genius einen

intuitiveren, KI-gesteuerten Ansatz für die Handelsanalyse ein. Sie hilft

Unternehmen dabei, von komplexen Filterprozessen zu schnelleren, auf

Erkenntnissen basierenden Entscheidungen überzugehen.

Über Export Genius

Export Genius ist ein führender Anbieter von Lösungen für globale Handelsdaten

und -analysen.

Medienkontakt: info@exportgenius.in

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