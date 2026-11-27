^SINGAPUR, Nov. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

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Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt, für Robotik und Gebäudemanagement, hat

heute die Markteinführung eines eigens trainierten humanoiden Roboters

bekanntgegeben, der für den Live-Einsatz im Concierge-Bereich der Hotellerie

entwickelt wurde und auf NVIDIA Jetson Edge-KI-Computing sowie NVIDIA Isaac Sim-

Simulationsworkflows basiert.

Der trainierte humanoide Concierge-Roboter von YYForce

Der erste humanoide Concierge von YYForce wird noch in diesem Jahr in Singapur

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zum Einsatz kommen und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein beim

Übergang kommerzieller verkörperter KI von Trainingsumgebungen hin zum realen,

gästeorientierten Hotelservice.

Der in die Workforce OS-Architektur von YYForce integrierte Humanoid verbindet

natürliche Konversationsintelligenz mit Echtzeit-Informationen zur Unterkunft

und ortsspezifischem Wissen, um eine durchgängige Gästebetreuung in der

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Hotellobby zu gewährleisten. Der humanoide Concierge ist darauf trainiert, eine

Vielzahl von Interaktionen mit Gästen zu bewältigen, darunter:

Umfassender Hotel- und Restaurant-Concierge: Gibt umgehend Auskunft über die

Restaurants vor Ort, die Standorte der Veranstaltungsorte, Öffnungszeiten,

Speisekarten sowie die täglichen Veranstaltungen und Aktivitäten im Hotel.

Reisehinweise für die Region und ganz Singapur: Unterstützung für Besucher bei

der Orientierung in der Umgebung, bei der Suche nach Sehenswürdigkeiten in der

Nähe, bei der Auswahl von Verkehrsmitteln und mit sorgfältig ausgewählten

Tourismusempfehlungen für ganz Singapur.

Interaktive Gastfreundschaft und Storytelling: Natürliche Reaktion auf offene

Fragen der Gäste und Einbindung von Besuchern und Familien durch interaktives

Storytelling, um ein unvergessliches Erlebnis bei der Ankunft zu schaffen.

Ein kurzes Video des Humanoiden beim Training ist hier verfügbar:

https://youtu.be/msQGAYrEHoU

Um in dynamischen öffentlichen Gastronomiebereichen eine zuverlässige Leistung

zu erzielen, hat YYForce den Humanoiden entwickelt und validiert. Dabei kam

NVIDIA Isaac Sim für physikalische KI-Simulationen und synthetisches Training

zum Einsatz, kombiniert mit NVIDIA Jetson für Edge-KI-Inferenz mit geringer

Latenz und Sprachinteraktion in Echtzeit.

?Der Einsatz wird zeigen, dass humanoide Roboter an vorderster Front im

Hotelbetrieb echte Herzlichkeit, Präzision und einen betrieblichen Mehrwert

bieten können", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von

YYForce.?Auf Basis von Jetson und Isaac Sim von NVIDIA als Teil unserer

Workforce-OS-Plattform beschleunigen wir die kommerzielle Einführung von

verkörperter KI und ermöglichen es unseren Partnern im Gastgewerbe, das

Gästeerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die anhaltenden Personalengpässe an

der Kundenfront zu bewältigen."

Dieser Einsatz baut auf den gezielten Robotik-Schulungs- und

Datenerfassungsinitiativen von YYForce in Singapur und Malaysia auf und treibt

die übergeordnete Strategie des Unternehmens voran, kommerzielle Serviceroboter

in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und integriertes Facility-Management

flächendeckend einzuführen.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen

und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig

ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI,

Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das

Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem

vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY

Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den

Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung

humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility

Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte

Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der

Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam

ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre

Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine

intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.yyforce.ai.

?Safe Harbor"-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung, darunter Aussagen zum Einsatz, zur Leistung und zu den Fähigkeiten des

humanoiden Concierge-Roboters des Unternehmens, zur Nutzung von KI-Rechen- und

Simulationstechnologien von Drittanbietern sowie die Pläne von YYForce,

kommerzielle Serviceroboter in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und

integriertes Facility-Management in großem Maßstab einzusetzen. Diese Aussagen

basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten,

die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon

abweichen, darunter die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Robotik-

und KI-Systemen in öffentlichen Umgebungen; die Genauigkeit von KI-generierten

Antworten; Anforderungen an den Datenschutz und den Schutz personenbezogener

Daten; die Abhängigkeit von Hardware- und Softwareanbietern Dritter,

einschließlich Beschränkungen in der Lieferkette oder Handelsbeschränkungen; die

Akzeptanz und Nachfrage seitens der Kunden; den Zeitpunkt der Einführung sowie

weitere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

NVIDIA, Jetson und Isaac Sim sind Marken der NVIDIA Corporation. Verweise auf

NVIDIA und andere Dritte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und

bedeuten keine Billigung durch diese Parteien oder eine Partnerschaft mit ihnen,

die über das ausdrücklich Genannte hinausgeht.

Investor Relations

YYForce Inc.

Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: https://www.yyforce.ai

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5a614b6-c803-

4c91-93b6-771e9a408c2e

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