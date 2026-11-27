GNW-News: UPDATE: YYForce (NASDAQ: YFOR) bringt einen trainierten humanoiden Roboter für den Hotel-Concierge-Service auf den Markt, der auf Jetson und Isaac ...
^SINGAPUR, Nov. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt, für Robotik und Gebäudemanagement, hat
heute die Markteinführung eines eigens trainierten humanoiden Roboters
bekanntgegeben, der für den Live-Einsatz im Concierge-Bereich der Hotellerie
entwickelt wurde und auf NVIDIA Jetson Edge-KI-Computing sowie NVIDIA Isaac Sim-
Simulationsworkflows basiert.
Der trainierte humanoide Concierge-Roboter von YYForce
Der erste humanoide Concierge von YYForce wird noch in diesem Jahr in Singapur
zum Einsatz kommen und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein beim
Übergang kommerzieller verkörperter KI von Trainingsumgebungen hin zum realen,
gästeorientierten Hotelservice.
Der in die Workforce OS-Architektur von YYForce integrierte Humanoid verbindet
natürliche Konversationsintelligenz mit Echtzeit-Informationen zur Unterkunft
und ortsspezifischem Wissen, um eine durchgängige Gästebetreuung in der
Hotellobby zu gewährleisten. Der humanoide Concierge ist darauf trainiert, eine
Vielzahl von Interaktionen mit Gästen zu bewältigen, darunter:
Umfassender Hotel- und Restaurant-Concierge: Gibt umgehend Auskunft über die
Restaurants vor Ort, die Standorte der Veranstaltungsorte, Öffnungszeiten,
Speisekarten sowie die täglichen Veranstaltungen und Aktivitäten im Hotel.
Reisehinweise für die Region und ganz Singapur: Unterstützung für Besucher bei
der Orientierung in der Umgebung, bei der Suche nach Sehenswürdigkeiten in der
Nähe, bei der Auswahl von Verkehrsmitteln und mit sorgfältig ausgewählten
Tourismusempfehlungen für ganz Singapur.
Interaktive Gastfreundschaft und Storytelling: Natürliche Reaktion auf offene
Fragen der Gäste und Einbindung von Besuchern und Familien durch interaktives
Storytelling, um ein unvergessliches Erlebnis bei der Ankunft zu schaffen.
Ein kurzes Video des Humanoiden beim Training ist hier verfügbar:
https://youtu.be/msQGAYrEHoU
Um in dynamischen öffentlichen Gastronomiebereichen eine zuverlässige Leistung
zu erzielen, hat YYForce den Humanoiden entwickelt und validiert. Dabei kam
NVIDIA Isaac Sim für physikalische KI-Simulationen und synthetisches Training
zum Einsatz, kombiniert mit NVIDIA Jetson für Edge-KI-Inferenz mit geringer
Latenz und Sprachinteraktion in Echtzeit.
?Der Einsatz wird zeigen, dass humanoide Roboter an vorderster Front im
Hotelbetrieb echte Herzlichkeit, Präzision und einen betrieblichen Mehrwert
bieten können", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von
YYForce.?Auf Basis von Jetson und Isaac Sim von NVIDIA als Teil unserer
Workforce-OS-Plattform beschleunigen wir die kommerzielle Einführung von
verkörperter KI und ermöglichen es unseren Partnern im Gastgewerbe, das
Gästeerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die anhaltenden Personalengpässe an
der Kundenfront zu bewältigen."
Dieser Einsatz baut auf den gezielten Robotik-Schulungs- und
Datenerfassungsinitiativen von YYForce in Singapur und Malaysia auf und treibt
die übergeordnete Strategie des Unternehmens voran, kommerzielle Serviceroboter
in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und integriertes Facility-Management
flächendeckend einzuführen.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen
und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig
ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI,
Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das
Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem
vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY
Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den
Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung
humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility
Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte
Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der
Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam
ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre
Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine
intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.yyforce.ai.
?Safe Harbor"-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung, darunter Aussagen zum Einsatz, zur Leistung und zu den Fähigkeiten des
humanoiden Concierge-Roboters des Unternehmens, zur Nutzung von KI-Rechen- und
Simulationstechnologien von Drittanbietern sowie die Pläne von YYForce,
kommerzielle Serviceroboter in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel und
integriertes Facility-Management in großem Maßstab einzusetzen. Diese Aussagen
basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten,
die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon
abweichen, darunter die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Robotik-
und KI-Systemen in öffentlichen Umgebungen; die Genauigkeit von KI-generierten
Antworten; Anforderungen an den Datenschutz und den Schutz personenbezogener
Daten; die Abhängigkeit von Hardware- und Softwareanbietern Dritter,
einschließlich Beschränkungen in der Lieferkette oder Handelsbeschränkungen; die
Akzeptanz und Nachfrage seitens der Kunden; den Zeitpunkt der Einführung sowie
weitere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
NVIDIA, Jetson und Isaac Sim sind Marken der NVIDIA Corporation. Verweise auf
NVIDIA und andere Dritte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und
bedeuten keine Billigung durch diese Parteien oder eine Partnerschaft mit ihnen,
die über das ausdrücklich Genannte hinausgeht.
Investor Relations
YYForce Inc.
Abteilung Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: https://www.yyforce.ai
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5a614b6-c803-
4c91-93b6-771e9a408c2e
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf YY Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf YY Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen