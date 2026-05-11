GNW-News: Update zum 1. Quartal 2026: Tecan auf Kurs mit Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in Lokalwährungen; Ausblick für das Gesamtjahr 2026...
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^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG
Update zum 1. Quartal 2026: Tecan auf Kurs mit Umsatzwachstum im niedrigen
einstelligen Bereich in Lokalwährungen; Ausblick für das Gesamtjahr 2026
bestätigt
Männedorf, Schweiz, 12. Mai 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN)
hat heute ein Update zum Geschäftsgang im ersten Quartal 2026 veröffentlicht und
ein Umsatzwachstum von 3.4% in Lokalwährungen gemeldet. Der Auftragseingang
stieg um 6.7% in Lokalwährungen, wobei das Book-to-Bill-Verhältnis in beiden
Geschäftssegmenten über 1 lag.
Auf Segmentebene stieg der Umsatz im Life Sciences Business um 1.3% in
Lokalwährungen, getrieben durch Wachstum bei Biopharma-Kunden, während der
Umsatz mit akademischen und staatlichen Kunden wie erwartet zurückging.
Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business stieg um 4.9% in
Lokalwährungen. Hierbei verzeichneten die Bereiche Diagnostik und Medtech ein
solides Wachstum, während der Umsatz in der Life-Science-Forschung wie erwartet
rückläufig war.
Das «Rewired»-Programm, das auf Portfoliooptimierung sowie kommerzielle und
operative Exzellenz ausgerichtet ist, verläuft planmässig, wie anlässlich des
Capital Markets Update vom 16. März dargestellt.
Prognose für 2026 und mittelfristiger Ausblick bestätigt
Tecan bestätigt die Prognose für 2026, wie zuletzt am 16. März 2026
kommuniziert, mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich
in Lokalwährungen und einer bereinigten EBITDA-Marge von 15.5% bis 16.5% des
Umsatzes¹.
Das Unternehmen bekräftigt zudem den mittelfristigen Ausblick, wie er zuletzt am
Capital Markets Update vorgestellt wurde, einschliesslich der Ziele, bis 2028
einen Umsatz von CHF 1 Milliarde¹ und eine bereinigte EBITDA-Marge¹ von 20% zu
erreichen.
(1) Unter der Annahme der am 31. Dezember 2025 geltenden Zölle. Änderungen der
Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die Rentabilitätserwartungen für
2026 und die Erwartungen für den mittelfristige Ausblick für den Umsatz und die
bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen
Wechselkursprognose von 1 Euro zu CHF 0.92 und 1 US-Dollar zu CHF 0.80.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
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