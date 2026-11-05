GNW-News: Update zum 3. Quartal 2026: Tecan meldet beschleunigtes Umsatzwachstum im 3. Quartal und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 an

05.11.26 07:04 Uhr

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^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Update zum 3. Quartal 2026: Tecan meldet beschleunigtes Umsatzwachstum im 3.

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Quartal und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 an

Männedorf, Schweiz, 5. November 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange:

TECN) hat heute ein Update zum Geschäftsgang im dritten Quartal 2026

veröffentlicht und berichtet von einer Beschleunigung des Umsatzwachstums auf

6.9% in Lokalwährungen. Der Auftragseingang stieg in Lokalwährungen um 3.1%,

dies trotz einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum. Angesichts der

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starken Entwicklung seit Jahresbeginn hebt Tecan den Ausblick sowohl für den

Umsatz als auch für die bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026 an.

Auf Segmentebene stieg der Umsatz im Life Sciences Business um 5.6% in

Lokalwährungen, getrieben durch starkes Wachstum bei den Biopharma-Kunden. Dabei

erhöhten sich insbesondere die Umsätze mit Liquid-Handling-Instrumenten

deutlich. Auch die wiederkehrenden Umsätze aus Serviceleistungen,

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Verbrauchsmaterialien und Reagenzien verzeichneten weiterhin ein solides

Wachstum.

Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business stieg in Lokalwährungen um

7.8%. Wesentliche Treiber waren ein starkes Wachstum bei den In-vitro-

Diagnostik-Systemen innerhalb der Synergence-Produktlinie und eine robuste

Entwicklung der Paramit-CDMO-Fertigungsdienstleistungen, unterstützt durch eine

breite Kundenbasis.

Das Transformationsprogramm «Rewired», das auf Portfoliodisziplin sowie auf

kommerzielle und operative Exzellenz ausgerichtet ist, verläuft planmässig.

Prognose für 2026 angehoben und mittelfristiger Ausblick bestätigt

Aufgrund der starken Entwicklung seit Jahresbeginn hebt Tecan die Prognose

sowohl für den Umsatz als auch für die bereinigte EBITDA-Marge für das

Gesamtjahr 2026 an.

+--------------------------+-------------------------+-------------------------+

|Prognose für das | | |

|Gesamtjahr 2026 | | |

|(angehoben) | Bisher | Neu |

+--------------------------+-------------------------+-------------------------+

| |Wachstum im niedrigen |Wachstum im niedrigen bis|

|Umsatz in Lokalwährungen |einstelligen |mittleren einstelligen |

| |Prozentbereich |Prozentbereich |

+--------------------------+-------------------------+-------------------------+

|Bereinigte EBITDA-Marge(1)|15.5% bis 16.5% des |16.5% bis 16.8% des |

| |Umsatzes |Umsatzes |

+--------------------------+-------------------------+-------------------------+

Im zweiten Halbjahr 2026 erhielt Tecan Rückerstattungen in Höhe von CHF 6 Mio.

im Zusammenhang mit Zöllen, die gemäss dem International Emergency Economic

Powers Act entrichtet worden waren. Diese werden in den ausgewiesenen

Ertragskennzahlen wie EBIT, EBITDA, Nettogewinn und Gewinn pro Aktie

berücksichtigt. Da es sich bei diesen Rückerstattungen jedoch um einmalige

Posten handelt, werden sie in den bereinigten Ertragskennzahlen nicht

berücksichtigt. Daher werden die Rückerstattungen keinen positiven Einfluss auf

die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge haben.

Das Unternehmen bekräftigt zudem seinen mittelfristigen Ausblick, wie er

erstmals am 16. März 2026 im Rahmen des Capital Markets Update vorgestellt

wurde.

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| Ausblick für das Gesamtjahr 2028 (bestätigt) |

+----------------------------+------------------+

| Umsatz(1) | CHF 1 Milliarde |

+----------------------------+------------------+

| Bereinigte EBITDA-Marge(1) | 20% des Umsatzes |

+----------------------------+------------------+

(1) Änderungen der Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die

Rentabilitätserwartungen für 2026 sowie der mittelfristige Ausblick für Umsatz

und bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen

Wechselkursprognose von 1 Euro zu 0.92 CHF und 1 US-Dollar zu 0.80 CHF.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

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