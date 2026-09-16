GNW-News: UpFront Diagnostics erhält CE-Zulassung für LVOne - weltweit erster Blut-Schnelltest zur Schlaganfalldiagnose

16.09.26 09:08 Uhr

^CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UpFront

Diagnostics hat die CE-Zulassung für LVOne bekanntgegeben - den weltweit ersten

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Blut-Schnelltest zur Diagnose eines Schlaganfalls und das erste Gerät dieser

Art, das diese Zertifizierung erhalten hat. Die Zulassung bestätigt, dass LVOne

alle EU-Standards in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt erfüllt. Damit

kann UpFront Diagnostics das Gerät in der gesamten Region auf den Markt bringen

und fortschrittliche Diagnosetechnologie Millionen neuer Patienten sowie

medizinischen Fachkräften in ganz Europa zugänglich machen. Damit erhält

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erstmals ein blutbasierter In-vitro-Diagnosetest zur Schlaganfalldiagnose eine

CE-Zulassung.

Eine wirksame Schlaganfall-Triage erfordert mobile und kostengünstige

Instrumente, die dort eingesetzt werden können, wo sich die Patienten befinden,

anstatt auf sperrige Geräte beschränkt zu sein, die nur in radiologischen

Abteilungen zur Verfügung stehen. LVOne schließt diese Lücke und ermöglicht eine

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schnelle Schlaganfallerkennung nicht mehr nur in gut ausgestatteten

spezialisierten Zentren, sondern direkt bei Notfallteams und Rettungskräften vor

Ort. Indem LVOne die Zeit zwischen dem Erstkontakt und der Thrombektomie

verkürzt, stellt der Test sicher, dass Patienten schneller eine spezialisierte

Behandlung erhalten, unabhängig vom Standort oder davon, welcher Rettungswagen

zum Einsatz kommt.

?Ein Schlaganfall ist weltweit eine der häufigsten Todesursachen", so Gonzalo

Ladreda, CEO und Mitgründer von UpFront Diagnostics.?Der LVOne-Test macht die

frühzeitige Schlaganfalldiagnostik für alle zugänglich, und die Erlangung der

CE-Kennzeichnung ist ein wichtiger regulatorischer Meilenstein, der unsere

Mission, die Diagnosezeiten zu verkürzen, vorantreibt. Wir laden Anbieter der

Akut- und Notfallversorgung in der gesamten EU ein, von dieser Entwicklung zu

profitieren, während wir in eine Phase raschen Wachstums eintreten."

?Vor neun Jahren begannen wir mit der Suche nach Schlaganfall-Biomarkern in

einem Forschungsfeld, aus dem bis dahin noch kein für den Einsatz bei Patienten

geeignetes Produkt hervorgegangen war", sagt Dr. Edoardo Gaude, Chief Scientific

Officer und Mitgründer.?LVOne überführt diese Forschung in ein zertifiziertes

Instrument, das einen LVO-Schlaganfall erkennt, bevor der Patient das

Krankenhaus erreicht. Wir freuen uns darauf, das Produkt in Europa auf den Markt

zu bringen und in bestehende präklinische Versorgungspfade zu integrieren, damit

jeder Patient unabhängig davon, wo der Schlaganfall auftritt, die bestmögliche

verfügbare Versorgung erhält."

LVOne bietet Rettungssanitätern und Notfallteams, die vor Ort Entscheidungen in

Sekundenbruchteilen treffen müssen, diese Möglichkeit direkt beim Patienten.Der

Test nutzt Biomarker zur Schlaganfallerkennung und liefert objektive Ergebnisse

früher als herkömmliche Untersuchungen. LVOne trägt das UKCA-Kennzeichen und

ermöglicht damit den klinischen Einsatz unter realen Bedingungen im Vereinigten

Königreich. Derzeit wird der Test in Zusammenarbeit mit dem London Ambulance

Service in einem Pilotprojekt eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über eine

Zertifizierung nach ISO 13485:2016 für die Entwicklung, Herstellung und den

Vertrieb von LVOne.

Über UpFront Diagnostics: UpFront Diagnostics wurde 2017 in Cambridge gegründet

und ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und

Kommerzialisierung schneller Point-of-Care-Diagnosetests für zeitkritische

medizinische Erkrankungen konzentriert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens,

LVOne, ist ein blutbasierter Diagnosetest, der die frühzeitige Erkennung eines

schweren Schlaganfalls unterstützen soll. Mithilfe innovativer Biomarker

ermöglicht UpFront Diagnostics Notfallteams, Patienten schnell zu beurteilen und

diejenigen zu identifizieren, die am ehesten von fachärztlichen Maßnahmen

profitieren.

Weitere Informationen:

Ritesh S, Spezialist für Kommunikation und Marketing

UpFront Diagnostics

ritesh@upfrontdiagnostics.com

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