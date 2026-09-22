GNW-News: UPT startet einen virtuellen IBAN-Dienst zur Vereinfachung internationaler Zahlungen

22.09.26 23:43 Uhr

^ISTANBUL, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPT gab heute seine Zusammenarbeit

mit Visa, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Zahlungen, bekannt, um

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die von Visa Direct angebotene Currencycloud einzuführen. Mithilfe der

Funktionen von Currencycloud wird UPT Unternehmenskunden die Möglichkeit bieten,

unter ihrem eigenen Firmennamen auf virtuelle IBANs für EUR und GBP zuzugreifen

und internationale Zahlungseinzüge über eine einzige Plattform zu verwalten -

ähnlich wie beim?European Account"-Dienst, der Privatkunden bereits über die

mobile App UPTION von UPT zur Verfügung steht.

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UPT, eine der wegweisenden Tochtergesellschaften der Aktif Bank im Bereich der

Finanztechnologien und die erste türkische Plattform für weltweite

Geldüberweisungen und Zahlungen, wird den virtuellen IBAN-Dienst zunächst für

EUR und GBP anbieten, während die Einbindung des USD zu einem späteren Zeitpunkt

geplant ist.

Neben virtuellen IBANs wird Currencycloud es UPT durch Echtzeit-

Wechselkursfunktionen zudem ermöglichen, sein Angebot im Bereich der

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grenzüberschreitenden Zahlungen zu erweitern und so internationale Transaktionen

zu vereinfachen.

Murat Kastan, der CEO von UPT, äußerte sich zu diesem Thema wie folgt:?Wir

entwickeln weiterhin Lösungen, die die Prozesse für internationale

Zahlungseinzüge unserer Firmenkunden vereinfachen und effizienter gestalten.

Dank dieser Zusammenarbeit mit Currencycloud können Nutzer von UPTION Corporate

eine virtuelle IBAN auf den Namen ihres eigenen Unternehmens erhalten und ihre

internationalen Zahlungseinzüge und -ausgänge über eine einzige Plattform

abwickeln. Wir möchten Unternehmen durch ein schnelles, reibungsloses und

zuverlässiges Transaktionserlebnis mit wettbewerbsfähigen Wechselkursen helfen,

ihre globalen Handelsaktivitäten effizienter abzuwickeln."

Jak Telyaz, VP, Business Development, Visa Europe, erklärte:?Unternehmen

benötigen heutzutage einfache, zuverlässige Wege für das grenzüberschreitende

Geldmanagement. Visa ist stolz darauf, UPT über Currencycloud dabei zu

unterstützen, seinen Unternehmenskunden Konten in mehreren Währungen anzubieten

und so dazu beizutragen, dass internationale Zahlungseinzüge und -ausgänge

schneller, einfacher und effizienter werden."

ÜBER UPT

UPT wurde 2010 gegründet und ist die erste türkische Plattform für

internationale Geldüberweisungen und Zahlungen. Sie ermöglicht sowohl nationale

als auch internationale Geldüberweisungen auf Konten, an Kreditkarten und per

Namensangabe in verschiedenen Währungen. Mit mittlerweile 400.000

Transaktionspunkten in 176 Ländern weltweit wächst UPT auf 5 Kontinenten weiter.

Dank dieser Reichweite ist UPT in der Türkei zum meistgenutzten System sowohl

für nationale als auch internationale Überweisungen geworden. Mit UPT, einem

Geldtransfersystem der nächsten Generation, können Geldbeträge in TL, USD, EUR,

GBP und lokalen Währungen per Namensangabe, auf Konten und an Karten ins Ausland

gesendet und aus dem Ausland empfangen werden. UPT ist eine Tochtergesellschaft

der Aktif Bank, der größten privaten Investmentbank der Türkei. Heute nutzen

Millionen von Menschen weltweit UPT für Geldüberweisungen. Was UPT von anderen

Geldtransfersystemen unterscheidet, ist die einzigartige technische

Infrastruktur, die auf Kundenzufriedenheit und einen kundenorientierten Service

fokussiert ist. UPT ist ein innovatives Unternehmen und legt daher großen Wert

auf Digitalisierung , wobei es mit seiner mobilen App UPTION neue Maßstäbe in der

Fintech-Branche setzt.

Kontakt: burcu.tezel@goodworks.com.tr

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bca5dc1-1089-456c-

a3d3-d56281f4e798

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