GNW-News: UPT startet einen virtuellen IBAN-Dienst zur Vereinfachung internationaler Zahlungen
^ISTANBUL, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPT gab heute seine Zusammenarbeit
mit Visa, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Zahlungen, bekannt, um
die von Visa Direct angebotene Currencycloud einzuführen. Mithilfe der
Funktionen von Currencycloud wird UPT Unternehmenskunden die Möglichkeit bieten,
unter ihrem eigenen Firmennamen auf virtuelle IBANs für EUR und GBP zuzugreifen
und internationale Zahlungseinzüge über eine einzige Plattform zu verwalten -
ähnlich wie beim?European Account"-Dienst, der Privatkunden bereits über die
mobile App UPTION von UPT zur Verfügung steht.
UPT, eine der wegweisenden Tochtergesellschaften der Aktif Bank im Bereich der
Finanztechnologien und die erste türkische Plattform für weltweite
Geldüberweisungen und Zahlungen, wird den virtuellen IBAN-Dienst zunächst für
EUR und GBP anbieten, während die Einbindung des USD zu einem späteren Zeitpunkt
geplant ist.
Neben virtuellen IBANs wird Currencycloud es UPT durch Echtzeit-
Wechselkursfunktionen zudem ermöglichen, sein Angebot im Bereich der
grenzüberschreitenden Zahlungen zu erweitern und so internationale Transaktionen
zu vereinfachen.
Murat Kastan, der CEO von UPT, äußerte sich zu diesem Thema wie folgt:?Wir
entwickeln weiterhin Lösungen, die die Prozesse für internationale
Zahlungseinzüge unserer Firmenkunden vereinfachen und effizienter gestalten.
Dank dieser Zusammenarbeit mit Currencycloud können Nutzer von UPTION Corporate
eine virtuelle IBAN auf den Namen ihres eigenen Unternehmens erhalten und ihre
internationalen Zahlungseinzüge und -ausgänge über eine einzige Plattform
abwickeln. Wir möchten Unternehmen durch ein schnelles, reibungsloses und
zuverlässiges Transaktionserlebnis mit wettbewerbsfähigen Wechselkursen helfen,
ihre globalen Handelsaktivitäten effizienter abzuwickeln."
Jak Telyaz, VP, Business Development, Visa Europe, erklärte:?Unternehmen
benötigen heutzutage einfache, zuverlässige Wege für das grenzüberschreitende
Geldmanagement. Visa ist stolz darauf, UPT über Currencycloud dabei zu
unterstützen, seinen Unternehmenskunden Konten in mehreren Währungen anzubieten
und so dazu beizutragen, dass internationale Zahlungseinzüge und -ausgänge
schneller, einfacher und effizienter werden."
ÜBER UPT
UPT wurde 2010 gegründet und ist die erste türkische Plattform für
internationale Geldüberweisungen und Zahlungen. Sie ermöglicht sowohl nationale
als auch internationale Geldüberweisungen auf Konten, an Kreditkarten und per
Namensangabe in verschiedenen Währungen. Mit mittlerweile 400.000
Transaktionspunkten in 176 Ländern weltweit wächst UPT auf 5 Kontinenten weiter.
Dank dieser Reichweite ist UPT in der Türkei zum meistgenutzten System sowohl
für nationale als auch internationale Überweisungen geworden. Mit UPT, einem
Geldtransfersystem der nächsten Generation, können Geldbeträge in TL, USD, EUR,
GBP und lokalen Währungen per Namensangabe, auf Konten und an Karten ins Ausland
gesendet und aus dem Ausland empfangen werden. UPT ist eine Tochtergesellschaft
der Aktif Bank, der größten privaten Investmentbank der Türkei. Heute nutzen
Millionen von Menschen weltweit UPT für Geldüberweisungen. Was UPT von anderen
Geldtransfersystemen unterscheidet, ist die einzigartige technische
Infrastruktur, die auf Kundenzufriedenheit und einen kundenorientierten Service
fokussiert ist. UPT ist ein innovatives Unternehmen und legt daher großen Wert
auf Digitalisierung, wobei es mit seiner mobilen App UPTION neue Maßstäbe in der
Fintech-Branche setzt.
Kontakt: burcu.tezel@goodworks.com.tr
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a3d3-d56281f4e798
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