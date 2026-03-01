GNW-News: UREVO bringt CyberMega in die DACH-Region: Erstes smartes Laufband für strukturiertes Marathontraining zuhause
^BERLIN, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der steigenden Beliebtheit von
Marathonläufen wächst auch der Anspruch an Trainingsgeräte, die das Gefühl und
die Anforderungen eines echten Straßenrennens realistisch abbilden. Genau hier
setzt UREVO an: Am 5. März stellte das Unternehmen das CyberMega Smart-Laufband
in der DACH-Region vor.
Das Modell wurde speziell für anspruchsvolles Ausdauertraining entwickelt und
verbindet ein realistisches Laufgefühl mit der Flexibilität, unabhängig von
Wetter und Zeit zu trainieren. Damit richtet sich CyberMega an ambitionierte
Läufer, die ihr Training effizient und strukturiert zuhause umsetzen möchten.
Das CyberMega ist ab sofort über die offizielle deutsche UREVO Website
(https://bit.ly/3PcMZWk) sowie auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GS8KQ84S)
zum Preis von 999,99 EUR erhältlich.
KI-gestütztes Coaching jetzt auch auf Deutsch
Eine wichtige Innovation ist der integrierte AI Smart Marathon Coach, der nun
vollständig auf Deutsch verfügbar ist. Über die UREVO Wellness Hub App fungiert
er als digitaler Trainingsbegleiter und bringt die Struktur eines Wettkampftages
direkt ins eigene Zuhause.
In Echtzeit liefert er akustische Anweisungen, darunter Aufwärmerinnerungen,
Tempohinweise, Zwischenzeitenanalysen und die Überwachung von Zeitlimits entlang
der Strecke. So können Läufer ihren Trainingsrhythmus beibehalten, ohne
Einstellungen manuell anpassen zu müssen.
Strukturiertes Training für jedes Leistungsniveau
as CyberMega wurde für ganzheitliches Ausdauertraining entwickelt. Nutzer können
Distanzen von 5 km bis zum Marathon auswählen und einem strukturierten Ablauf
folgen, der ein reales Rennen realistisch simuliert. Alle Trainingsdaten werden
präzise erfasst und lassen sich nahtlos mit Apple Health und Google Fit
synchronisieren. Dadurch entsteht ein klarer Überblick über Fortschritte und
Trainingsleistung.
Schnell einsatzbereit und platzsparend
Dank des SwiftFold(TM) Systems ist kein Aufbau notwendig. Das Laufband ist direkt
nach dem Auspacken einsatzbereit. Nach dem Training lässt es sich kompakt
zusammenklappen, sodass es auch in Wohnungen mit begrenztem Platz problemlos
verstaut werden kann.
Leistungsstarke Technik für anspruchsvolles Training
* 4,0 PS bürstenloser Motor: Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h ermöglichen ein
Training auf Wettkampfniveau
* Leiser Betrieb: Unter 40 dB, ideal für den Einsatz in Wohnungen
* Intelligente Steigungsfunktion: Bis zu 12 % Neigung für die realistische
Simulation unterschiedlicher Streckenprofile
* Virtuelle Strecken und Leistungsranking: Weltweite Routen laufen und die
eigene Performance mit echten Marathonzeiten messen
?Wir haben das CyberMega für Läufer entwickelt, die auch zuhause professionell
trainieren möchten, ohne dabei auf Platz oder Komfort verzichten zu müssen",
sagt Davis, CEO von UREVO.?Durch die Kombination aus hochwertiger Hardware,
intelligenter Software und nutzerorientiertem Design ist ein Laufband
entstanden, das unsere Philosophie widerspiegelt: mehr erreichen mit weniger
Aufwand."
Über UREVO
UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich
Smart Fitness. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Hardware, Software und
digitale Inhalte sinnvoll miteinander verbinden und so einen modernen, aktiven
Lebensstil unterstützen.
Heute nutzen über eine Million Menschen in mehr als 100 Ländern die Produkte des
Unternehmens. Mit über 150 Patenten und internationalen Auszeichnungen, darunter
der America Good Design Award und der French Design Award, zählt UREVO zu den
innovativen Marken im Fitnessbereich.
Weitere Informationen unter: https://www.urevo.com/
UREVO Produkte auf Amazon (https://amzn.to/3NnM8RT) entdecken
Instagram: @urevo_official (https://www.instagram.com/urevo_official/)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4708fa7-68ef-4f1a-
be5b-93a7f9f68fce/de
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Medienkontakt:
Vincent Wang
Email: marketing@urevo.comÂ°