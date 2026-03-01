GNW-News: UREVO bringt CyberMega in die DACH-Region: Erstes smartes Laufband für strukturiertes Marathontraining zuhause

^BERLIN, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der steigenden Beliebtheit von

Marathonläufen wächst auch der Anspruch an Trainingsgeräte, die das Gefühl und

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die Anforderungen eines echten Straßenrennens realistisch abbilden. Genau hier

setzt UREVO an: Am 5. März stellte das Unternehmen das CyberMega Smart-Laufband

in der DACH-Region vor.

Das Modell wurde speziell für anspruchsvolles Ausdauertraining entwickelt und

verbindet ein realistisches Laufgefühl mit der Flexibilität, unabhängig von

Wetter und Zeit zu trainieren. Damit richtet sich CyberMega an ambitionierte

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Läufer, die ihr Training effizient und strukturiert zuhause umsetzen möchten.

Das CyberMega ist ab sofort über die offizielle deutsche UREVO Website

(https://bit.ly/3PcMZWk) sowie auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GS8KQ84S)

zum Preis von 999,99 EUR erhältlich.

KI-gestütztes Coaching jetzt auch auf Deutsch

Eine wichtige Innovation ist der integrierte AI Smart Marathon Coach, der nun

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vollständig auf Deutsch verfügbar ist. Über die UREVO Wellness Hub App fungiert

er als digitaler Trainingsbegleiter und bringt die Struktur eines Wettkampftages

direkt ins eigene Zuhause.

In Echtzeit liefert er akustische Anweisungen, darunter Aufwärmerinnerungen,

Tempohinweise, Zwischenzeitenanalysen und die Überwachung von Zeitlimits entlang

der Strecke. So können Läufer ihren Trainingsrhythmus beibehalten, ohne

Einstellungen manuell anpassen zu müssen.

Strukturiertes Training für jedes Leistungsniveau

as CyberMega wurde für ganzheitliches Ausdauertraining entwickelt. Nutzer können

Distanzen von 5 km bis zum Marathon auswählen und einem strukturierten Ablauf

folgen, der ein reales Rennen realistisch simuliert. Alle Trainingsdaten werden

präzise erfasst und lassen sich nahtlos mit Apple Health und Google Fit

synchronisieren. Dadurch entsteht ein klarer Überblick über Fortschritte und

Trainingsleistung.

Schnell einsatzbereit und platzsparend

Dank des SwiftFold(TM) Systems ist kein Aufbau notwendig. Das Laufband ist direkt

nach dem Auspacken einsatzbereit. Nach dem Training lässt es sich kompakt

zusammenklappen, sodass es auch in Wohnungen mit begrenztem Platz problemlos

verstaut werden kann.

Leistungsstarke Technik für anspruchsvolles Training

* 4,0 PS bürstenloser Motor: Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h ermöglichen ein

Training auf Wettkampfniveau

* Leiser Betrieb: Unter 40 dB, ideal für den Einsatz in Wohnungen

* Intelligente Steigungsfunktion: Bis zu 12 % Neigung für die realistische

Simulation unterschiedlicher Streckenprofile

* Virtuelle Strecken und Leistungsranking: Weltweite Routen laufen und die

eigene Performance mit echten Marathonzeiten messen

?Wir haben das CyberMega für Läufer entwickelt, die auch zuhause professionell

trainieren möchten, ohne dabei auf Platz oder Komfort verzichten zu müssen",

sagt Davis, CEO von UREVO.?Durch die Kombination aus hochwertiger Hardware,

intelligenter Software und nutzerorientiertem Design ist ein Laufband

entstanden, das unsere Philosophie widerspiegelt: mehr erreichen mit weniger

Aufwand."

Über UREVO

UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich

Smart Fitness. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Hardware, Software und

digitale Inhalte sinnvoll miteinander verbinden und so einen modernen, aktiven

Lebensstil unterstützen.

Heute nutzen über eine Million Menschen in mehr als 100 Ländern die Produkte des

Unternehmens. Mit über 150 Patenten und internationalen Auszeichnungen, darunter

der America Good Design Award und der French Design Award, zählt UREVO zu den

innovativen Marken im Fitnessbereich.

Weitere Informationen unter: https://www.urevo.com/

UREVO Produkte auf Amazon (https://amzn.to/3NnM8RT) entdecken

Instagram: @urevo_official (https://www.instagram.com/urevo_official/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4708fa7-68ef-4f1a-

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Medienkontakt:

Vincent Wang

Email: marketing@urevo.comÂ°