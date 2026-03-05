GNW-News: UREVO gewinnt den iF Design Award 2026 für KI-gestützte kabellose Erholungsstiefel
^BERLIN, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO (https://de.urevo.com/) wurde
mit dem iF Design Award 2026 für seine KI-gestützten kabellosen Erholungsstiefel
(https://de.urevo.com/products/urevo-ai-powered-wireless-recovery-boots)
ausgezeichnet. Die Auszeichnung hebt insbesondere das Produktdesign sowie die
technologische Umsetzung im Bereich der muskulären Regeneration hervor.
Der iF Design Award zählt zu den international anerkannten Designpreisen und
bewertet Produkte nach den Kriterien Innovation, Funktionalität und
Nutzererlebnis.
Mit den UREVO Recovery Boots bringt das Unternehmen ein KI-gestütztes
Therapiegerät auf den Markt. Die zugrunde liegende Technologie wurde bislang vor
allem im professionellen Umfeld eingesetzt und ist nun auch für den privaten
Gebrauch verfügbar.
Professionelle Regeneration für zu Hause
Viele Sportlerinnen, Sportler und aktive Menschen kennen das Problem: Die
Regeneration nach dem Training ist oft unregelmäßig und bringt nicht den
gewünschten Effekt. Professionelle Systeme sind teuer, kompliziert oder schlicht
nur im Leistungssport zu finden. Und wer kein Fachmann ist, verliert sich
schnell in den unzähligen Einstellungsmöglichkeiten. Das System wurde
entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Das KI-gesteuerte System
analysiert den Muskelzustand in Echtzeit und regelt den Luftdruck automatisch
für optimale Ergebnisse, ganz ohne Einarbeitung oder Expertenwissen.
Intelligent, personalisiert, durchdacht
Hinter dem kompakten, kabellosen Design steckt eine Menge Technologie. Das
Massagesystem passt sich in Echtzeit an die individuellen Bedürfnisse an und mit
32 verschiedenen Modi ist für jeden etwas dabei, ob leichte Entspannung nach
einem langen Tag oder intensive Massage nach hartem Training. Das System wird
zudem regelmäßig per OTA-Update aktualisiert.
Die Steuerung läuft über die UREVO-App - intuitiv und ohne jegliches Fachwissen.
Druckzonen und Muskelgruppen lassen sich gezielt auswählen und Routinen ganz
nach persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der Luftdruck reicht von 80 bis 180
mmHg und fördert so die Durchblutung, lindert Muskelkater und verkürzt die
Erholungszeit spürbar. Vier einstellbare Größen sorgen für einen komfortablen
Sitz bei unterschiedlichen Körpergrößen von 160 bis 210 cm.
Von Profis getestet, von Athleten empfohlen
Die Boots überzeugen nicht nur mit preisgekröntem Design, sondern haben sich
auch im echten Wettkampfeinsatz bewährt. Bei den USASA Nationals 2026 kamen die
UREVO Recovery Boots als Teil der KI-gestützten Regenerationsstationen der Marke
vielfach zum Einsatz. Olympiaathlet Lucas Foster, mehrfacher US-Meister im
Snowboard, bringt es auf den Punkt: Die Recovery Boots gehören für ihn zur
unverzichtbaren Wettkampfausrüstung.
Für UREVO-Mitgründer Davis hat die Auszeichnung eine besondere Bedeutung.
?Dieser Award steht für unsere Designphilosophie: Mehr erreichen mit weniger",
sagt er.?Unser Ziel ist es, professionelle Regeneration durch KI in die eigenen
vier Wände zu bringen. Kein kompliziertes Setup, kein Expertenwissen nötig -
einfach einrichten, einmal in der App tippen und jederzeit effektiv erholen."
Die UREVO Recovery Boots sind ab sofort auf der offiziellen UREVO-Website
(https://de.urevo.com/products/urevo-ai-powered-wireless-recovery-boots) zum
Preis von 779,99 EUR erhältlich.
Über UREVO
UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich
Smart Fitness. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Hardware, Software und
digitale Inhalte sinnvoll miteinander verbinden und so einen modernen, aktiven
Lebensstil unterstützen.
Heute nutzen über eine Million Menschen in mehr als 100 Ländern die Produkte des
Unternehmens. Mit über 200 Patenten und internationalen Auszeichnungen, darunter
der America Good Design Award, iF Design Award und French Design Award, zählt
UREVO zu den innovativen Marken im Fitnessbereich.
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website
(https://de.urevo.com/).
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cf25063-356e-420b-84bf-
a5d02b205b29/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dbc1d7e6-afd4-4750-8bab-
f29170cdc2d7/de
Pressekontakt
Ansprechpartner: Vincent Wang
E-Mail: marketing@urevo.comÂ°