GNW-News: UREVO-Mid-Year-Sale bringt das größte Schnäppchen 2026 auf Amazon und die offizielle Website

^BERLIN, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der sommerlichen Shopping-

Hochsaison hat UREVO heute seinen Mid-Year Sale 2026 angekündigt - mit den

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besten Angeboten des bisherigen Jahres. Die Aktion läuft parallel in den

wichtigsten internationalen Amazon-Stores von UREVO sowie im offiziellen UREVO

(https://www.amazon.com/urevo)Online-Shop und bietet Gesundheits- und

Fitnessbegeisterten eine einmalige Gelegenheit, ihre Wellness-Routine mit

kräftigen Rabatten aufzuwerten.

Amazon Prime Day Sale: Weltweiter Zugang in den wichtigsten Stores

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Vom 23. bis 26. Juni dreht sich bei UREVO alles um den Amazon Prime Day. Vier

Tage lang sichern sich Prime-Mitglieder exklusive Rabatte von bis zu 40 % - und

sparen damit bis zu 130 EUR auf ausgewählte Smart-Fitness- und Wellness-Produkte

von UREVO.

Der Flash Sale startet weltweit zeitgleich auf allen internationalen UREVO-

Plattformen - für alle, die ihr Heim-Fitnessstudio aufs nächste Level bringen

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wollen.

* UREVO US Amazon Store (https://www.amazon.com/urevo)

* UREVO CA Amazon Store (https://www.amazon.ca/stores/UREVO/page/A517CFCC-

FE24-4D32-A841-A7A9E4D7AE00)

* UREVO DE Amazon Store (https://www.amazon.de/stores/page/137E3252-

2156-4759-80CF-B6AA9D76980D)

* UREVO UK Amazon Store (https://www.amazon.co.uk/stores/page/429E42A9-

932A-4C64-B458-B74FED5C53BE)

* UREVO FR Amazon Store (https://www.amazon.fr/stores/page/5160D664-

08F8-494B-8325-659A0DCD4ED6)

* UREVO IT Amazon Store (https://www.amazon.it/stores/page/BA965789-29CD-4C2A-

A38E-FF8311FAF1C5)

Aktionszeiten können je nach lokaler Zeitzone des jeweiligen Amazon-Marktplatzes

geringfügig abweichen.

Exklusiv im offiziellen UREVO Online-Shop: Rabattaktion in drei Phasen

Für alle, die sich ein längeres Sparfenster wünschen, veranstaltet UREVO vom

12. Juni bis 6. Juli eine verlängerte Rabattaktion direkt im offiziellen Online-

Shop. Um die Dynamik aufrechtzuerhalten und sowohl Frühentschlossene als auch

Spätkäufer anzusprechen, ist die Shop-Aktion strategisch in drei klar

abgegrenzte Phasen unterteilt:

Early Access (12.-22. Juni): Schon vor der Hauptaktion erhalten Kunden Zugang zu

ausgewählten Angeboten und damit einen Vorsprung vor dem großen Ansturm.

Prime Week Sale (23.-29. Juni): Profitieren Sie von maximalen Preissenkungen,

abgestimmt auf das weltweite Shopping-Festival.

Extended Sale (30. Juni-6. Juli): Die letzte Gelegenheit, sich verbleibende

Deals und Restposten zu sichern, bevor die Rabattaktion schließt.

Während des gesamten Aktionsmonats erzielen Kunden im Online-Shop direkte

Ersparnisse von bis zu 180 EUR auf Premium-Produkte. Obendrein erhalten sie bei

qualifizierten Bestellungen über den Livestream des offiziellen Online-Shops

gratis Geschenke dazu.

* UREVO US Official Store (https://www.urevo.com/)

* UREVO CA Official Store (https://ca.urevo.com/)

* UREVO EU Official Store (https://eu.urevo.com/)

* UREVO UK Official Store (https://uk.urevo.com/)

Innovationen im Fokus: Mehr aus Fitness und Regeneration

Der Aktionskatalog umfasst die beliebtesten Produkte von UREVO, die Bewegung

nahtlos in den Alltag integrieren. Im Mittelpunkt des Sale stehen die Cyber-

Serie, die Foldi-Serie, die SpaceWalk-Serie und die Wellness-Serie. Die Recovery

Boots sind exklusiv im offiziellen UREVO Online-Shop erhältlich - zu einem

Sonderpreis über den gesamten Aktionszeitraum hinweg.

UREVO CyberPad for Office Smartes Walking Pad

(https://de.urevo.com/products/urevo-cyberpad-for-office-smart-treadmill)

Ideal für: Remote-Arbeitende, Freelancer und Nutzer von Stehschreibtischen

Produktmerkmale:

Das CyberPad bietet ein flüsterleises Under-Desk-Format mit 2,5 PS, sodass Sie

ganz nebenbei Schritte sammeln können, während Sie E-Mails beantworten oder an

virtuellen Meetings teilnehmen. Dank MegaLift-Technologie erreicht es eine

Steigung von 14 %, passt unter 90 % aller Schreibtische und synchronisiert sich

mit dem UREVO Wellness-Hub, um Ihre Geh-Fortschritte zu erfassen.

UREVO CyberPad for Home Smartes Walking Pad

(https://de.urevo.com/products/urevo-cyberpad-for-home-smart-treadmill)

Ideal für: Balance und Kalorienverbrennung zu Hause

Produktmerkmale:

Nicht jeder möchte ins einschüchternde Fitnessstudio gehen oder bei Regen

draußen laufen. Das CyberPad for Home bietet den Komfort eines flüsterleisen

Geräts mit einer um 35 % größeren Lauffläche für mehr Bewegungsfreiheit. Mit

einer maximalen Steigung von 14 % bringt es Sie richtig ins Schwitzen, und die

Hivetech-Stoßdämpfung reduziert die Kniebelastung um 30 % - ideal für alle, die

gerade erst einsteigen.

UREVO FoldiMix 5L Smartes Laufband (https://de.urevo.com/products/urevo-

foldimix-5l-smart-treadmill)

Ideal für: Flexibles Fitnesstraining und das Homeoffice

Produktmerkmale:

Wer zu Hause trainiert, möchte gelegentlich trotzdem ein Cross-Training-Gerät

nutzen. Mit dem FoldiMix 5L können Sie gehen, joggen oder laufen, ohne viel

Platz in Ihrem Wohnraum zu beanspruchen. Die beiden bürstenlosen Motoren liefern

bis zu 3,0 PS, und ein höhenverstellbarer Multifunktionstisch steht bereit,

falls Sie während des Trainings noch etwas nebenbei erledigen möchten. Das

Profi-Laufband bietet außerdem 9 automatische Steigungsstufen.

UREVO SpaceWalk 5L Smartes Walking Pad (https://de.urevo.com/products/urevo-

spacewalk-5l-smart-walking-pad)

Ideal für: kleinere Wohnungen

Produktmerkmale:

Nicht jeder hat genügend Platz für ein Heim-Fitnessstudio. Das SpaceWalk 5L ist

eine praktische Lösung, die sich problemlos in vielseitig genutzte Wohnräume und

kleinere Wohnungen einfügt. Mit der 8-Punkt-Silikon-Stoßdämpfung und schwebend

gelagerter Lauffläche schont es Ihre Gelenke - und über die UREVO App passen Sie

Ihr Training mit den Programmen World Tour, RhythmFit, HIIT und Competitive Mode

individuell an.

UREVO AI-Powered Wireless Recovery Boots (https://de.urevo.com/products/urevo-

ai-powered-wireless-recovery-boots)

Ideal für: Regeneration nach dem Training

Produktmerkmale:

UREVO geht noch einen Schritt weiter, damit auch Sportbegeisterte zu Hause ein

zuverlässiges Cooldown und eine echte Regenerationsmöglichkeit erhalten. Die

Recovery Boots setzen auf KI-gestützte Smart-Massage-Technologie mit 32

Regenerationsmodi, die für eine intensive, individuell abgestimmte

Muskelentspannung sorgen. Der Luftdruck fördert die Durchblutung und lindert

Muskelkater; die Boots passen sich bis zu 4 verschiedenen Beingrößen sowie

Körpergrößen von 160 cm bis 210 cm an. So wird Regeneration zu einem festen

Bestandteil der Wellness-Routine.

Smart Wellness für alle zugänglich machen

Während UREVO sein Smart-Wellness-Ökosystem weiter ausbaut, bleibt die Marke

ihrem Anspruch treu, Menschen den Zugang zu täglicher Fitness, Bewegung und

Regeneration zu erleichtern.

?Bei UREVO sind wir überzeugt, dass echtes Wohlbefinden für alle nahtlos,

intuitiv und nachhaltig sein sollte", sagt Anna Luo, CGO bei UREVO.?Unsere

Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Bewegung und Wohlbefinden durch

smarte, platzsparende Technologie in ihren Alltag zu integrieren. Indem wir

unsere größten Rabatte des Jahres 2026 zeitgleich bei Amazon und in unserem

offiziellen Online-Shop anbieten, machen wir es Verbrauchern so einfach und

erschwinglich wie nie, in einen aktiven Lebensstil zu investieren."

Die zeitlich begrenzten Angebote, exklusive Shop-Angebote und verfügbaren

Gratisprodukte gibt es während des Prime-Day-Zeitraums im regionalen UREVO

Amazon-Store zu entdecken - oder ab dem 12. Juni in der gesamten Kampagne im

offiziellen UREVO Online-Shop.

Über UREVO

UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich

Smart Fitness. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Hardware, Software und

digitale Inhalte sinnvoll miteinander verbinden und so einen modernen, aktiven

Lebensstil unterstützen. Das Unternehmen baut ein vernetztes Wellness-Ökosystem

auf, das Fitnesstraining, Gesundheitsmanagement, Regenerationsunterstützung und

Wellness-Tracking über intelligente, KI-gestützte Technologien miteinander

verbindet.

Heute nutzen über eine Million Menschen in mehr als 100 Ländern die Produkte des

Unternehmens. Mit über 200 Patenten und internationalen Auszeichnungen, darunter

der American Good Design Award, iF Design Award und French Design Award, zählt

UREVO zu den innovativen Marken im Fitnessbereich.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website

(https://de.urevo.com/).

Folgen Sie UREVO in den sozialen Medien:

* Instagram: @urevo_official (https://www.instagram.com/urevo_official/)

* YouTube: @UREVO_official (https://www.youtube.com/@UREVO.official)

* Facebook: @UREVO (https://www.facebook.com/UREVOofficial)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3102bda-eaad-4e6a-b6be-

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Media Contact: Vincent Wang

E-Mail: marketing@urevo.comÂ°